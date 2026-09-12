Polizeirapport

Auto prallt in Zürich im Kreis 9 gegen Bus – zwei Verletzte

Ein 19-jähriger Autofahrer hat am frühen Samstagmorgen in Zürich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist gegen einen parkierten Bus der Zürcher Verkehrsbetriebe geprallt. Er und seine Beifahrerin wurden verletzt, wie die Stadtpolizei mitteilte.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 2 Uhr im Kreis 9, wie es hiess. Der 19-jährige Schweizer sei auf der Badenerstrasse stadtauswärts unterwegs gewesen, als er beim Einbiegen in die Hermetschloostrasse die Herrschaft verloren habe. Dort sei er frontal mit dem VBZ-Bus kollidiert, der an der dortigen Haltestelle gestanden habe.

Der Fahrer des Autos und seine Beifahrerin erlitten Verletzungen und wurden von der Sanität ins Spital gebracht, wie die Polizei schrieb. Am Auto sei Totalschaden und am Bus Sachschaden von mehreren zehntausend Franken entstanden.

Die Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren wegen Verdachts auf ein Raserdelikt eröffnet, wie der Polizeimitteilung zu entnehmen war. (hkl/sda)