Erste eingekesselte Zürcher 1.-Mai-Chaoten per Strafbefehl verurteilt

Die Linksautonomen wurden zu Bussen zwischen 200 und 450 Franken verurteilt. Gemäss dem Stadtrichteramt wurde bei einer erstmaligen Verzeigung eine Busse von 200 Franken ausgesprochen. Höhere Bussen erhielten die Wiederholungstäterinnen und -täter. «Insbesondere wurde berücksichtigt, wie viele einschlägige Vorbussen bereits vorhanden waren und in welchem Zeitraum diese ausgesprochen wurden», erklärt die Sprecherin. Bei Vergehen wie Teilnahme an einer unbewilligten Demonstration erfolgt kein Eintrag ins Strafregister.

Nach einem kurzen Katz-und-Maus-Spiel rund um den Helvetiaplatz kesselte die Stadtpolizei Zürich mit einem grossen Aufgebot die unbewilligte Nachdemonstration ein. Wasserwerfer, Gitterwagen und Polizisten in Ordnungsdienst-Ausrüstung versperrten den Weg. Vermummte mit Transparenten und Sympathisantinnen und Sympathisanten wurden von der Polizei festgesetzt und dann in einem mehrere Stunden dauernden Polizeieinsatz kontrolliert.

Linksautonome, welche an der unbewilligten Nachdemonstration am 1. Mai 2024 teilnahmen, erhielten vergangene Woche Post vom Stadtrichteramt Zürich. Gemäss Informationen von TeleZüri erhielten 150 von ihnen Bussen von bis zu 450 Franken. Weitere Verfahren sind hängig.

Am 1. Mai 2024 kam es zu Nachdemonstrationen rund um den Helvetiaplatz in Zürich.

Am 1. Mai 2024 kam es zu Nachdemonstrationen rund um den Helvetiaplatz in Zürich. Bild: screenshot zürinews

