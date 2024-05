Video: watson / delia klo / kilian marti

Unbewilligte Demo zieht durch Zürich – und wird von der Polizei eingekesselt

Mehr «Schweiz»

Nach dem bewilligten 1.-Mai-Umzug am Mittwochmorgen fand in Zürich am Nachmittag eine unbewilligte Demonstration statt, zu der linksautonome Gruppen aufgerufen hatten.

Wie ein watson Reporter vor Ort berichtete, bildete sich kurz nach 14 Uhr ein Block zur angekündigten «Nachdemo» beim Kanzlei-Areal. Die Polizei brachte sich derweil in der Nähe in Stellung und sperrte mehrere Strassen um den Helvetiaplatz ab.

Der Demonstrationszug setzte sich in Richtung Langstrasse in Bewegung, begleitet von einem grossen Polizeiaufgebot. Um circa 15.30 Uhr wurden die Demonstrierenden von der Polizei auf der Langstrasse eingekesselt. Bald darauf begann die Polizei mit Personenkontrollen, um die Demonstration aufzulösen. Zum weiteren Vorgehen machte die Polizei gegenüber watson keine Angaben.

Zu Sachbeschädigungen kam es dort bis zum frühen Mittwochabend nicht. Zahlreiche Schaulustige verfolgten das Geschehen.

(hah, mit Material der SDA)