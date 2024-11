Mann in Zürich mit Hiebwaffe verletzt – Täter festgenommen

Am frühen Sonntagmorgen wurde an der Staffelstrasse im Kreis 3 ein Mann von einem anderen Mann mit einer Hiebwaffe verletzt. Bild: DPA

Polizeirapport

Mann in Zürich mit Hiebwaffe angegriffen und verletzt – Täter festgenommen

Am frühen Sonntagmorgen wurde an der Zürcher Staffelstrasse im Kreis 3 ein Mann von einem anderen Mann mit einer Hiebwaffe angegriffen und verletzt. Das 41-jährige Opfer wurde in ein Spital gebracht.

Der mutmassliche Täter ergriff die Flucht, konnte allerdings wenige Stunden nach der Tat von der Polizei festgenommen werden.

Der genaue Tathergang und die Hintergründe sind zurzeit noch unklar. Für eine umfassende Spurensicherung wurden Spezialistinnen und Spezalisten des Forensischen Instituts Zürich aufgeboten.

(ome)