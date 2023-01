Fauxpas der österreichischen Presse: Harry ist doch kein DJ-Ötzi-Fan

Harrys Autobiografie: Wie die österreichische Presse einer Meme-Seite auf den Leim ging

Prinz Harry und Meghan Markle sind grosse DJ-Ötzi-Fans. Klingt unglaubwürdig? Vermutlich, weil es nicht stimmt. Aber genau das behaupteten in den letzten Tagen so ziemlich alle grossen Medien in Österreich. Und so nahm das Drama seinen Lauf:

Der Post

Angefangen hat alles mit einem Post auf Instagram. Die deutsche Seite «Galerie Arschgeweih» veröffentlichte am 10. Januar folgendes Bild auf ihrem Profil:

Prinz Harry und seine Gemahlin Meghan Markle sollen grosse Fans von DJ Ötzi und vor allem dessen Song «Burger Dance» sein, soll Harry in seiner kürzlich erschienen Autobiografie geschrieben habe. Die «emotionale Choreographie» soll ihnen durch die schwierigen Zeiten im Konflikt mit dem britischen Königshaus geholfen haben, heisst er weiter.



Wer «Galerie Arschgeweih» kennt, weiss: Es handelt sich um eine Meme-Seite. Und wer die Seite nicht kennt, der merkt das, wenn er sich ein paar ihrer Beiträge ansieht. Typischerweise werden kurze Szenen aus deutschem Trash-TV hochgeladen und in einen lustigen Kontext gestellt. Zum Beispiel sowas:

Wie es scheint, haben die österreichischen Journalisten das aber unterlassen und sich blindlings auf den einen Beitrag mit der vermeintlichen Exklusiv-Information aus Prinz Harrys neuer Biografie «Spare» (deutscher Titel: «Reserve») gestürzt. Und so ging die Geschichte weiter:

Die Berichterstattung

Nur wenige Tage nach Veröffentlichung des Beitrags haben dutzende angebissen. Vom Newsportal «heute.at» über den Radiosender «Ö3» bis hin zur «Tiroler Tageszeitung»: Sie alle fielen auf den Schwindel rein. Der notabene ja eigentlich gar nicht als solcher gedacht war, sondern als Satire. Die österreichische Medienlandschaft titelte wie folgt:

Die Auflösung

«Galerie Arschgeweih» hat den Irrtum dann selbst aufgelöst – und wünscht den «gestressten Redaktionsmäusen, die Fakt und Fiktion nicht mehr unterscheiden konnten», viel Liebe.

Auch der Fernsehsender «ORF» konnte es sich nicht verkneifen und veröffentlichte in der Sendung «ZiB 2» eine Richtigstellung.

Video: youtube/Alex Midoch Amorsch

Auch DJ Ötzi selbst ist auf die Geschichte aufmerksam geworden. Auf seinem eigenen Instagram-Profil repostete er die Beiträge von «Galerie Arschgeweih» und fasste die Geschichte nochmal zusammen – sichtlich belustigt. (lzo)