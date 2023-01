People-News

Kult-Moderator verhöhnt Prinz Harry im TV – weitere Penis-Details

Jennifer Ullrich / watson.de

Prinz Harry beim Spielen mit Colbert Bild: keystone

Die Medien-Offensive von Prinz Harry geht weiter. Nach zwei Skandal-Interviews im britischen und US-amerikanischen Fernsehen erschien am 10. Januar seine Autobiografie «Spare» (deutscher Titel: «Reserve») – nun zieht es den Royal erneut ins Fernsehen. Am Dienstag war er in der Late Show von Kult-Talkmaster Stephen Colbert zu Gast, und musste dabei auch den einen oder anderen Seitenhieb einstecken.

Prinz Harry im US-TV veralbert

Mit seinen aktuellen Aussagen zu seinem Bruder William oder Camilla sorgt Harry erneut für Aufsehen, in seinen Memoiren teilt er in alle Richtungen aus. Stephen Colbert liess zunächst einen Ausschnitt aus einem der jüngsten Interviews einblenden – hier erzählte Harry, dass er in der Schule von seinem Bruder gemieden wurde. Colberts bissiger Kommentar dazu:

«Von seinem älteren Bruder in der Schule abgelehnt zu werden, obwohl der Zauberhut sie in dasselbe Haus sortiert hat. Das ist herzzerreissend.»

Noch eins drauf setzte der Moderator dann mit der Aussage, er freue sich sehr auf «seine königliche Harryness» – in Anspielung darauf, wie sehr der 38-Jährige aktuell die Schlagzeilen dominiert. Harry nahm Colbert die Sticheleien anscheinend nicht übel.

Harry spricht über «Krise am Südpol»

Das eigentliche Gespräch verlief zumindest teilweise etwas ernster, unter anderem ging es um die emotionalen Auswirkungen des Todes von Lady Diana. Beinahe unvermeidlich war es aber wohl auch, dass Colbert erneut Harrys Penis-Problem ansprach, das bei einer Expedition am Nordpol auftrat. Die Kälte hatte anscheinend vor keinem Körperteil Halt gemacht. Auch dazu äussert sich der Royal bereits im Buch.

Bild: keystone

Süffisant hakte Colbert nach, wann genau es bei Harry am Nordpol «zu einer Krise am Südpol» kam – und prompt verlangte sein Gesprächspartner erst einmal einen Drink. Schliesslich stellte Harry klar, dass sein bestes Stück nicht vom einen auf den anderen Moment zu einem «Eiszapfen» geworden sei. Vielmehr sei es erst später unangenehm geworden. Sie Situation habe sich «langsam verschlechtert».

Immerhin: Bei einem späteren Trip zum Südpol wurde für Harry dann ein extra «Penis-Kissen» angefertigt, da gewöhnliche Hosen eben nicht ausreichend Schutz bieten. An der Stelle bekam sich Colbert vor Lachen kaum mehr ein. Alkohol wurde in der Show übrigens tatsächlich konsumiert: Harry und der Moderator tranken zusammen Tequila.