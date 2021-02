Spass

Arbeitswelt

29 Bilder, die beweisen, dass Arbeit im Team einfach mehr Spass macht



Nachdem wir jahrelang jedes Mal gemault haben, wenn wir morgens ins Büro schritten, kriegen wir nun ein wenig von unserer eigenen Medizin. Denn im Home-Office sehnen wir uns plötzlich wieder nach dem Büro und den Menschen darin.

Dass wir erst schätzen, was wir haben, wenn wir es verloren haben, scheint einfach so etwas wie ein Naturgesetz zu sein. So sehnen wir uns in der Corona-Pandemie nun plötzlich wieder nach all jenen Gesichtern, die uns Tage, Wochen, Monate, gar Jahre zuvor auf den Sack gingen.

Tja, so ist das Leben. Und genau wie das Leben wird auch diese Pandemie vorbeigehen. Damit wir uns auch brav auf die Wiedervereinigung im Büro freuen können, kommen nun 29 Bilder, die beweisen, dass die Arbeit mit einem (physisch) anwesenden Team tatsächlich Spass machen kann.

Wer, wenn nicht dein Team, würde dich sonst mit einer doppelten Dosis Nicolas Cage versorgen?

Wenn endlich der neue Sitzsack im Gemeinschaftsraum genehmigt wurde:

Was natürlich nicht fehlen darf, ist eine waschechte Büro-Nemesis!

Wenn du schon zu lange in der Bude arbeitest und die Nase voll von all dem sozialen Gedöns hast:

Oder wenn du als Team erst gar kein soziales Gedöns aufkommen lässt.

Bild: reddit

Dieser eine Arbeitskollege, der einfach immer eine Lösung hat. Auch dann, wenn ein Stehpult auf Spesen abgelehnt wird.

Was ich unter «An einem Strang» ziehen verstehe:

Wie man so schön sagt: «Nachahmung ist die höchste Form der Anerkennung».

Auch schön an einem geteilten Arbeitsplatz ist, dass man sich gegenseitig um die Sicherheit und das Wohlergehen aller kümmert.

Der Drucker – Ort des geistigen Austauschs ...

«Der Drucker ist nur vorübergehend hier.» – «Sind wir das im grossen Ganzen betrachtet nicht alle?»

Die beste Abwehr gegen umarmungsbedürftige Mitarbeiter*:

*Natürlich gelten in der Pandemie andere Regeln. Aber lasst uns doch für einen kurzen Moment so tun, als wäre es normal.

ICH WILL DIE GESCHICHTE DAHINTER HÖREN!!!

«Steve, das mit dem Esel tut uns leid. Komm bitte wieder zurück ins Büro.»

Für den extradramatischen Auftritt (wenn du erneut fragen musst, wo denn nun die Heftklammern sind):

Gäbe es doch nur mehr solcher aufrichtigen Menschen im Büroalltag!

«Ist mir aus dem Kühlschrank auf den Boden gefallen. Maximal 10 Sekunden.»

Diese Gegend im Büro, die du besser meidest ...

Ist das zufällig der Platz des Vorsitzenden für passive Aggressivität?

Weiss ich, wo Ed ist? (Ein Flussdiagramm):



Sitzt Ed hier drüben?

⬇️

Ja ➡️ Da ist er ja!

⬇️

Nein ➡️ Ich weiss es nicht.



Ob wir auch den Büroclown vermissen? Man weiss es nicht ...

Bild: imgur

Was passiert, wenn das Etikettiergerät in die falschen Hände gerät:

Oder die Bastelutensilien ...

Die Frage ist ... Würdest du dich trauen?

Einen schönen 1. April. Geniesse ein wenig Kuchen. ;)

Nein, aber im Ernst. Würdest du? Ja Nien

Introvertiert und stolz drauf!

«Beobachte das Büropersonal in ihrem natürlichen Habitat. Bitte nicht ans Glas klopfen, da sie sich sehr schnell erschrecken. »

Kleide dich nicht für den Job, den du hast, sondern für den, den du willst!

Angeblich steht die Geschäftsleitung kurz vor einer Fusion ...

Wie meint ihr, unser Unternehmen sei veraltet?

Würdest du dich auch drüber freuen oder bist du ein unehrlicher Mensch?

Bild: reddit

Auch für mentale Gesundheit soll stets gesorgt sein!

Stress-Reduktionsmittel:



HIER KOPF RANKNALLEN



1. Befolge die Anweisung in der Mitte des Kreises

2. Nach Bedarf wiederholen oder bis bewusstlos

3. Falls Bewusstlosigkeit erreicht wird, aufhören.

Jö, da haben sich zwei gefunden. 😍

Man soll den Konflikten ja nicht aus dem Weg gehen:

«Diesen Drucker bitte nur für arbeitsbezogene Dokumente verwenden. Tinte ist teuer! Bitte zukünftig den Schwarzweiss-Drucker in Rons Büro benutzen. Bitte nicht mehr in mein Büro kommen, wenn ihr farbig drucken wollt. Danke für euer Verständnis!»



«Ok.»

Aber Hauptsache, dein Lieblings-Arbeitsgspändli ist da!

Noch mehr Unterhaltendes rund ums Büro und den Arbeitsalltag:

(jdk)

