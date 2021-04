Interview

«Ich bin im Koma an Corona gestorben und wieder auferstanden»

Sieben Wochen lag der Schriftsteller Jonas Lüscher im Koma, nachdem er an Covid erkrankte. Erst allmählich kann der 44-Jährige darüber sprechen, was er erlebt hat, als sein Leben an einer Maschine hing. Ein Ostergespräch über Todesängste und Auferstehung, den Glauben an Gott und die Wissenschaft.

Sie sind vor einem Jahr stark an Corona erkrankt. Wie geht es Ihnen heute?Jonas Lüscher: Wenn ich in Betracht ziehe, wie schwer ich erkrankt war, dann geht es mir gut. Leider habe ich vor kurzem erfahren, dass ich dauerhaft mit einer beschädigten Lunge leben muss. In anstrengenden Situationen habe ich oft zu wenig Luft. Doch das ist das einzige, was übrig geblieben ist – abgesehen von den Narben am Hals und im Gesicht.

Wie beeinträchtigt Sie das im Alltag?Da ich Schriftsteller und nicht …