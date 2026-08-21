Cute News

Tierische Lustigkeiten gefällig? Hier entlang!

Corina Mühle Folge mir

Mehr «Spass»

Cute News, everybody!

Heute mit Katzen, die nicht trinken können, Katzen, die gepflanzt werden und Katzen, die einen Helm tragen müssen. Und natürlich ganz vielen anderen tollen Tieren!

Für maximale gute Laune:

Ich habe erst kürzlich mit Gärtnern angefangen. Ist das richtig so?

Die perfekte Tarnung:

Keine Cute News mehr verpassen: Cute News

Wie wir alle diesen Sommer verbracht haben:

Wow!

Kann man das fressen?

(Ja.)

Aaaahhhhhhhh!!!

Alles, ausser aus der Wasserschale trinken:

Wir bleiben gleich bei trinkenden Katzen:

Zunge der Woche:

Auf, auf!

Wenn es doch zuhause nur immer so friedlich ablaufen würde …

Sie waren ganze fünf Tage nicht beisammen.

Er will doch nur spielen.

Juhu, mehr Eisbärenfotos:

(Unten geht es mit den Cute News weiter.)

1 / 10 Am 27. Februar ist der internationale Tag des Eisbären. Juhui! Eisbärenfotos! quelle: catersnews dukas / / 1053144

Diese süsse Katze wurde mit einem offenen Schädel geboren und musste einen Helm tragen, bis sie alt genug für die OP war.

Heute geht er ihr blendend:

Cool bleiben!

Heute schauen wir uns diese kleine Kreatur etwas genauer an:

Der Grosse Streifenbeutler ist ein Gleiter, der in Neuguinea und im Norden Australiens lebt.

Speziell an diesem nachtaktiven Tier sind seine langen Finger.

Bild: reddit

Mit diesen können sie in Löcher und Ritzen von Bäumen greifen, um Käfer und Raupen herausfischen. Sie fressen aber auch Blätter, Früchte und kleine Wirbeltiere.

Den Grossteil ihres Lebens verbringen sie zurückgezogen und gut getarnt auf Bäumen. In freier Wildbahn sieht man sie nur selten.

Die Grossen Streifenbeutler sind eng verwandt mit dem Sugar Glider.

Die Streifenbeutler können zwar nicht gleiten, dafür aber sehr präzise von Baum zu Baum springen.

Sie verbringen jede Nacht neun Stunden damit, Futter zu suchen. Dieses verzehren sie dann lautstark mit Schlürf- und Kaugeräuschen. So kannst du sie, wenn überhaupt, am einfachsten finden.

Die Beuteltiere geben mindestens zwei verschiedene Arten von Lauten von sich. Ein Ruf wird bei der Paarung und anderen sozialen Umgebungen verwendet. Dann geben sie noch einen Alarmruf von sich, der froschartig tönt.

Ein letzter Fun Fact: Der Grosse Streifenbeutler verströmt einen intensiven, moschusartigen Geruch, wobei der genaue Zweck dafür unklar ist.

Adios, das wars für diese Woche.

Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!