wolkig, aber kaum Regen17°
DE | FR
burger
Spass
Cute News

Cute News: Lustige Tierbilder von Kühen, Katzen und Lamas

Cute News

Tierische Lustigkeiten gefällig? Hier entlang!

21.08.2026, 06:1021.08.2026, 06:10
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

Heute mit Katzen, die nicht trinken können, Katzen, die gepflanzt werden und Katzen, die einen Helm tragen müssen. Und natürlich ganz vielen anderen tollen Tieren!

Für maximale gute Laune:

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Ich habe erst kürzlich mit Gärtnern angefangen. Ist das richtig so?

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/IfIFitsISits/comments/1vpreif/i_grew_a_cat_for_the_first_time_is_it_doing_well/
Bild: reddit

Die perfekte Tarnung:

cute news tier eule https://www.reddit.com/r/NatureIsFuckingLit/comments/1vrpf7m/nextlevel_camouflage_from_the_great_grey_owl/
Bild: reddit

Keine Cute News mehr verpassen:

Cute News

Wie wir alle diesen Sommer verbracht haben:

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Wow!

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Kann man das fressen?

cute news tier kuh https://ch.pinterest.com/pin/1121888957205804910/
Bild: pinterest

(Ja.)

Aaaahhhhhhhh!!!

cute news tier ziege https://ch.pinterest.com/pin/1121888957219165364/
Bild: pinterest

Alles, ausser aus der Wasserschale trinken:

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/1121888957218068421/
Bild: pinterest

Wir bleiben gleich bei trinkenden Katzen:

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Zunge der Woche:

cute news tier pferd https://ch.pinterest.com/pin/1121888957216989572/
Bild: pinterest

Auf, auf!

cute news tier lama https://ch.pinterest.com/pin/1121888957199773860/
Bild: pinterest

Wenn es doch zuhause nur immer so friedlich ablaufen würde …

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Sie waren ganze fünf Tage nicht beisammen.

Er will doch nur spielen.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Juhu, mehr Eisbärenfotos:

(Unten geht es mit den Cute News weiter.)

1 / 10
Am 27. Februar ist der internationale Tag des Eisbären. Juhui! Eisbärenfotos!
quelle: catersnews dukas / / 1053144
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Diese süsse Katze wurde mit einem offenen Schädel geboren und musste einen Helm tragen, bis sie alt genug für die OP war.

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/BeAmazed/comments/1vsnltr/otter_wore_a_tiny_helmet_until_he_was_old_enough/
Bild: reddit

Heute geht er ihr blendend:

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/BeAmazed/comments/1vsnltr/otter_wore_a_tiny_helmet_until_he_was_old_enough/
Bild: reddit

Cool bleiben!

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Heute schauen wir uns diese kleine Kreatur etwas genauer an:

Grosser Streifenbeutler (Dactylopsila trivirgata) https://www.reddit.com/r/AIDKE/comments/1vs0jbq/indonesian_striped_possum_dactylopsila_trivirgata/
Bild: reddit

Der Grosse Streifenbeutler ist ein Gleiter, der in Neuguinea und im Norden Australiens lebt.

Grosser Streifenbeutler (Dactylopsila trivirgata) https://www.reddit.com/r/AIDKE/comments/1vs0jbq/indonesian_striped_possum_dactylopsila_trivirgata/
Bild: reddit

Speziell an diesem nachtaktiven Tier sind seine langen Finger.

Grosser Streifenbeutler (Dactylopsila trivirgata) https://www.reddit.com/r/AIDKE/comments/1vs0jbq/indonesian_striped_possum_dactylopsila_trivirgata/
Bild: reddit
Surprise
Bild: reddit

Mit diesen können sie in Löcher und Ritzen von Bäumen greifen, um Käfer und Raupen herausfischen. Sie fressen aber auch Blätter, Früchte und kleine Wirbeltiere.

Grosser Streifenbeutler (Dactylopsila trivirgata) https://www.reddit.com/r/AIDKE/comments/1vs0jbq/indonesian_striped_possum_dactylopsila_trivirgata/
Bild: reddit

Den Grossteil ihres Lebens verbringen sie zurückgezogen und gut getarnt auf Bäumen. In freier Wildbahn sieht man sie nur selten.

Grosser Streifenbeutler (Dactylopsila trivirgata) https://www.reddit.com/r/AIDKE/comments/1vs0jbq/indonesian_striped_possum_dactylopsila_trivirgata/
Bild: reddit

Die Grossen Streifenbeutler sind eng verwandt mit dem Sugar Glider.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: youtube

Die Streifenbeutler können zwar nicht gleiten, dafür aber sehr präzise von Baum zu Baum springen.

Grosser Streifenbeutler
Bild: animalia

Sie verbringen jede Nacht neun Stunden damit, Futter zu suchen. Dieses verzehren sie dann lautstark mit Schlürf- und Kaugeräuschen. So kannst du sie, wenn überhaupt, am einfachsten finden.

Grosser Streifenbeutler
Bild: animalia

Die Beuteltiere geben mindestens zwei verschiedene Arten von Lauten von sich. Ein Ruf wird bei der Paarung und anderen sozialen Umgebungen verwendet. Dann geben sie noch einen Alarmruf von sich, der froschartig tönt.

Grosser Streifenbeutler
Bild: animalia

Ein letzter Fun Fact: Der Grosse Streifenbeutler verströmt einen intensiven, moschusartigen Geruch, wobei der genaue Zweck dafür unklar ist.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: youtube

Adios, das wars für diese Woche.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit
Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!
Was sind die Cute News?
Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen. In der Kommentarspalte geht es mit den User-Inputs weiter.
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Deine Nacht mit nervtötenden Stechmücken – in 12 (vermutlich) wahren Memes
1 / 14
Deine Nacht mit nervtötenden Stechmücken – in 12 (vermutlich) wahren Memes
quelle: watson/madeleine sigrist
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So wird Futterglace für Bären hergestellt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
6 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
6
Eine Ode an unseren Schulthek – in 22 Bildern, die uns nostalgisch werden lassen
Fertig lange Sommerferien, für viele Kindeli geht es heute (zurück oder zum ersten Mal) in die Schule. Weisst du noch, damals? Als du dich noch auf die Schule gefreut hast und stolz deinen Thek zur Schau trugst?
Zur Story