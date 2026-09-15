Endlich Dienstag – hier gibt's eine Runde Spass für alle!

Tretet näher – hier gibt's eine Runde Spass für alle!
Hallo, und willkommen zurück! Heute mit sommerlichen Temperaturen und reichlich Lustigkeiten, die dich bestimmt gleich erheitern werden. Und: In den Kommentaren geht es hoffentlich munter weiter mit deinem spassigen Input.
Da freuen wir uns aber. Packen wir's an!
Beginnen wir mit: einem Überfall!
(Wir lachen nicht. Wir lachen nie. ☝🏼)
Meine Ferien waren übrigens zauberhaft, vielen Dank – nebst einem kleinen Wander-Fail mit nun blauem Knie. Aber ich bin halt auch nicht Reto Fehr.
Etwa so sah das aus:
Allerdings mit Sturz.
Wie auch immer, weiter geht's. Wischmopp-Besitzer hassen diesen Trick:
Ausgesperrt für immer.
Kommen wir nun zum Sport. Aber bitte vorsichtig, wir spielen hier mit Kindern!
Es geht ihr gut, es geht ihr gut.
Neulich auf der slowenischen Autobahn:
¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
Hier kommen mal wieder ein paar Fälschungen: Wer hat auch gerade Bock auf ein ...
... Kick Ket?
Mein Name ist ...
Allfällige Ähnlichkeiten mit anderen Comicfiguren sind natürlich rein zufällig.
Ein T-Shirt für immer-müde Personen (mich).
Gemacht von tired Peolple.
Der Fail bist du, wenn du Sachen siehst, die nicht da sind.
(Ich habe sie auch gesehen, aber nur kurz.)
Wir auch, Käse. Wir auch …
Mental gerieben
45 % Fett (haha 🥲)
Hatten wir eigentlich schon einen Trick heute?
Nun. Vielleicht schmeckt's ja?
Eiersalat Pferdepisse
Und zum Dessert: Der Kuchen für die vermutlich nicht bestandenen Prüfungen
Etwa: Herzlichen Glückungswunsch
Hier mal wieder ein schönes «Onlineshopping – Vorstellung vs. Realität»:
Was vermeintlich bestellt wurde:
Was von Shein geliefert wurde:
[Saublödes] Tattoo der Woche:
Hab den Weg barrierefrei gemacht, Boss!
Bitte … was?
I can't, you cun't – richtig?
Und hier, einfach so: Leute, die ihre Umgebung angezogen haben – Teil zwei
Unten geht's weiter mit den Fails …
Alt, aber Chihuahua:
(Bisschen grusig, sorry.)
Velo abstellen ist nicht nur «verboten», sondern ...
Inflation ist auch fail.
:((