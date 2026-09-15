Endlich Dienstag – hier gibt's eine Runde Spass für alle!

Fail-Dienstag

Tretet näher – hier gibt's eine Runde Spass für alle!

Madeleine Sigrist Folge mir

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Hallo, und willkommen zurück! Heute mit sommerlichen Temperaturen und reichlich Lustigkeiten, die dich bestimmt gleich erheitern werden. Und: In den Kommentaren geht es hoffentlich munter weiter mit deinem spassigen Input.

Da freuen wir uns aber. Packen wir's an!

Beginnen wir mit: einem Überfall!

(Wir lachen nicht. Wir lachen nie. ☝🏼)

Meine Ferien waren übrigens zauberhaft, vielen Dank – nebst einem kleinen Wander-Fail mit nun blauem Knie. Aber ich bin halt auch nicht Reto Fehr.

Etwa so sah das aus:

Allerdings mit Sturz.

Wie auch immer, weiter geht's. Wischmopp-Besitzer hassen diesen Trick:

Ausgesperrt für immer.

Kommen wir nun zum Sport. Aber bitte vorsichtig, wir spielen hier mit Kindern!

Es geht ihr gut, es geht ihr gut.

Neulich auf der slowenischen Autobahn:

¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

Hier kommen mal wieder ein paar Fälschungen: Wer hat auch gerade Bock auf ein ...

... Kick Ket?

Mein Name ist ...

Allfällige Ähnlichkeiten mit anderen Comicfiguren sind natürlich rein zufällig.

Ein T-Shirt für immer-müde Personen (mich).

Gemacht von tired Peolple.

Der Fail bist du, wenn du Sachen siehst, die nicht da sind.

(Ich habe sie auch gesehen, aber nur kurz.)

Wir auch, Käse. Wir auch …

Mental gerieben

45 % Fett (haha 🥲)



Hatten wir eigentlich schon einen Trick heute?

Nun. Vielleicht schmeckt's ja?

Eiersalat Pferdepisse

Und zum Dessert: Der Kuchen für die vermutlich nicht bestandenen Prüfungen

Etwa: Herzlichen Glückungswunsch

Hier mal wieder ein schönes «Onlineshopping – Vorstellung vs. Realität»:

Was vermeintlich bestellt wurde:

Was von Shein geliefert wurde:

[Saublödes] Tattoo der Woche:

Hab den Weg barrierefrei gemacht, Boss!

Bitte … was?

I can't, you cun't – richtig?



Und hier, einfach so: Leute, die ihre Umgebung angezogen haben – Teil zwei

Unten geht's weiter mit den Fails …

1 / 25 Eine neue Folge von: Leute, die ihre Umgebung angezogen haben quelle: reddit

Alt, aber Chihuahua:

(Bisschen grusig, sorry.)

Velo abstellen ist nicht nur «verboten», sondern ...

Inflation ist auch fail.

:((

Uuuuuuuuuuuuuund ...

... tschüss!

Bonus-Win

Wenn schon kein Herrchen oder Frauchen da ist, so gibt es immerhin Freunde:

Du bist noch immer nicht Fail-satt? Erfreut uns nun alle mit ein paar lustigeren Fails in den Kommentaren, damit wir den ganzen Tag schauen und uns amüsieren können! ❤️❤️❤️

Vorher könnten wir natürlich noch im Archiv vorbeischauen: