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Fail-Dienstag

Endlich Dienstag – hier gibt's eine Runde Spass für alle!

Fail-Dienstag

Tretet näher – hier gibt's eine Runde Spass für alle!

15.09.2026, 04:52
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Hallo, und willkommen zurück! Heute mit sommerlichen Temperaturen und reichlich Lustigkeiten, die dich bestimmt gleich erheitern werden. Und: In den Kommentaren geht es hoffentlich munter weiter mit deinem spassigen Input.

Da freuen wir uns aber. Packen wir's an!

Beginnen wir mit: einem Überfall!

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(Wir lachen nicht. Wir lachen nie. ☝🏼)

Meine Ferien waren übrigens zauberhaft, vielen Dank – nebst einem kleinen Wander-Fail mit nun blauem Knie. Aber ich bin halt auch nicht Reto Fehr.

Etwa so sah das aus:

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Allerdings mit Sturz.

Wie auch immer, weiter geht's. Wischmopp-Besitzer hassen diesen Trick:

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Ausgesperrt für immer.

Kommen wir nun zum Sport. Aber bitte vorsichtig, wir spielen hier mit Kindern!

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Es geht ihr gut, es geht ihr gut.

Neulich auf der slowenischen Autobahn:

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¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

Hier kommen mal wieder ein paar Fälschungen: Wer hat auch gerade Bock auf ein ...

Lustige Fails der Woche
Bild: reddit

... Kick Ket?

Mein Name ist ...

Lustige Fails der Woche: Fälschung
Bild: reddit

Allfällige Ähnlichkeiten mit anderen Comicfiguren sind natürlich rein zufällig.

Lustige Fails der Woche
Bild: reddit

Ein T-Shirt für immer-müde Personen (mich).

Lustige Fails der Woche
Bild: reddit

Gemacht von tired Peolple.

Der Fail bist du, wenn du Sachen siehst, die nicht da sind.

(Ich habe sie auch gesehen, aber nur kurz.)

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Wir auch, Käse. Wir auch …

Lustige Fails: Käse Mental gerieben
Bild: instagram

Mental gerieben
45 % Fett (haha 🥲)

Hatten wir eigentlich schon einen Trick heute?

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Nun. Vielleicht schmeckt's ja?

Lustige Fails der Woche
Bild: reddit

Eiersalat Pferdepisse

Und zum Dessert: Der Kuchen für die vermutlich nicht bestandenen Prüfungen

Lustige Fails: Torte
Bild: reddit

Etwa: Herzlichen Glückungswunsch

Hier mal wieder ein schönes «Onlineshopping – Vorstellung vs. Realität»:

Was vermeintlich bestellt wurde:

Lustige Fails: Shein Fail Vorstellung vs. Realität
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Was von Shein geliefert wurde:

Surprise
Bild: reddit
Wieso du noch immer nicht bei Shein bestellen solltest
Wieso du noch immer nicht bei Shein bestellen solltest

[Saublödes] Tattoo der Woche:

Lustige Fails der Woche: Tattoo der Woche
Bild: reddit

Hab den Weg barrierefrei gemacht, Boss!

Lustige Fails: Rollstuhl Weg endet im Nichts
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Bitte … was?

Lustige Fails: Übersetzungsfehler
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I can't, you cun't – richtig?

Und hier, einfach so: Leute, die ihre Umgebung angezogen haben – Teil zwei

Unten geht's weiter mit den Fails …

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Eine neue Folge von: Leute, die ihre Umgebung angezogen haben
quelle: reddit
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Alt, aber Chihuahua:

(Bisschen grusig, sorry.)

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Velo abstellen ist nicht nur «verboten», sondern ...

Lustige fails: Plakat mit sehr verbotenem Schild
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Inflation ist auch fail.

Lustige Fails: Disney Land Preisunterschied
Bild: reddit

:((

Uuuuuuuuuuuuuund ...

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... tschüss!

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Bonus-Win

Wenn schon kein Herrchen oder Frauchen da ist, so gibt es immerhin Freunde:

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Du bist noch immer nicht Fail-satt?

Erfreut uns nun alle mit ein paar lustigeren Fails in den Kommentaren, damit wir den ganzen Tag schauen und uns amüsieren können!
❤️❤️❤️

Vorher könnten wir natürlich noch im Archiv vorbeischauen:

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