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Cute News: Lustige Tierbilder von Enten, Hunden und Delfinen

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Hier lang für tierischen Spass!

03.07.2026, 06:1803.07.2026, 06:18
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

In Tasmanien hält gerade der berühmte «Neil the Seal» die ganze Insel mit seinem Schabernack auf Trab. Falls du ihn verpasst hättest:

Video: watson/Emanuella Kälin

Bei uns geht es ein bisschen gesitteter zu und her. Legen wir los!

Cuten Morgen!

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Bild: reddit

Gut geschlafen?

cute news tier vogel https://www.reddit.com/r/Birdsfacingforward/comments/1uj3nl8/grey_heron/
Bild: reddit

Keine Cute News mehr verpassen:

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Ab ins kühle Nass!

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Wer hat den Vollmond auch gesehen?

cute news tier robbe https://www.reddit.com/r/RoundAnimals/comments/1ugu68o/i_guess_thats_a_perfect_orb/
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Wer braucht schon die WM ...

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So macht Arbeit Spass:

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Du weisst genau, wer sich nicht benommen hat.

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Wow.

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Zunge der Woche:

cute news tier hund https://ch.pinterest.com/pin/322570392076209588/
Bild: pinterest

Katze bleibt Katze …

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😘

cute news tier llama https://ch.pinterest.com/pin/1121888957176525854/
Bild: pinterest

Kurze Abkühlung für zwischendurch:

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Ein Hummel-Hintern für (noch mehr) gute Laune:

cute news tier hummel https://www.reddit.com/r/beebutts/comments/1uhxaeu/fully_loaded_beebutt/
Bild: reddit

Mehr Hintern von Hummeln:

(Unten geht es weiter mit den Cute News.)

1 / 9
Hintern von Hummeln
Bild: Imgur
quelle: imgur
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Wie süss sind bitte diese Entenbabys, die ich über Mittag in der Limmat gesehen habe? 😻

enten
Bild: cmu

So klein, aber schon so viel zu sagen.

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/VoidCats/comments/1uj01pn/always_yellin/
Bild: reddit

Ach, Delfine …

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Fun Fact: Esel sind zwischen 11 und 14 Monaten trächtig.

cute news tier esel https://www.reddit.com/r/Donkeys/comments/1ui3j53/baby_donkey_surprise/
Bild: reddit

Wie ein Schatten:

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Der einzig korrekte Weg, ein Hotdog-Hündchen auszuführen.

cute news tier hund https://ch.pinterest.com/pin/72057662783527813/
Bild: pinterest

Damit wir heute noch etwas lernen: Das hier ist ein Cozumel-Zwergfuchs. Forscher konnten diesen vor Kurzem das erste Mal lebendig fotografieren.

Cozumel Zwergfuchs
Bild: Rafael Chacón

Dieser Fuchs lebt nur auf der Insel Cozumel in Mexiko. Lange konnte nicht bewiesen werden, dass es ihn überhaupt gibt. Es ist die erste Sichtung seit 2001.

Cozumel-Zwergfuchs
Bild: Rafael Chacón

Untersuchungen von Überresten, die bei Maya-Stätten gefunden wurden, deuten darauf hin, dass die Tiere deutlich kleiner sind als ihre Verwandten auf dem Festland. Forscher vermuten, dass die Population seit Tausenden Jahren isoliert auf der Insel lebt. Ob es sich um eine eigenständige Art oder Unterart handelt, muss noch geklärt werden.

Der Cozumel-Zwergfuchs gehört zu den seltensten Füchsen der Welt.

Cozumel Zwergfuchs
Bild: Rafael Chacón

Wie viele Junge zählst du?

cute news tier strauss https://ch.pinterest.com/pin/1121888957184066331/
Bild: pinterest

Das hier ist schon eher überschaubar:

cute news tier wildschwein https://www.instagram.com/p/DYhao77jOR_/?img_index=4
Bild: instagram

Ich weiss, es ist heiss, aber vergesst das Futtern nicht.

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Bild: instagram

Her mit dem kalten Wasser!

cute news tier hund https://ch.pinterest.com/pin/1121888957210442027/
Bild: pinterest
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quelle: creative commons/ imago images
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Video: watson
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