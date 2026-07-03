Cute News

Hier lang für tierischen Spass!

Corina Mühle Folge mir

Mehr «Spass»

Cute News, everybody!

In Tasmanien hält gerade der berühmte «Neil the Seal» die ganze Insel mit seinem Schabernack auf Trab. Falls du ihn verpasst hättest:

Video: watson/Emanuella Kälin

Bei uns geht es ein bisschen gesitteter zu und her. Legen wir los!

Cuten Morgen!

Gut geschlafen?

Keine Cute News mehr verpassen: Cute News

Ab ins kühle Nass!

Wer hat den Vollmond auch gesehen?

Wer braucht schon die WM ...

So macht Arbeit Spass:

Du weisst genau, wer sich nicht benommen hat.

Wow.

Zunge der Woche:

Katze bleibt Katze …

😘

Kurze Abkühlung für zwischendurch:

Ein Hummel-Hintern für (noch mehr) gute Laune:

Mehr Hintern von Hummeln:

(Unten geht es weiter mit den Cute News.)

1 / 9 Hintern von Hummeln Bild: Imgur quelle: imgur

Wie süss sind bitte diese Entenbabys, die ich über Mittag in der Limmat gesehen habe? 😻

Bild: cmu

So klein, aber schon so viel zu sagen.

Ach, Delfine …

Fun Fact: Esel sind zwischen 11 und 14 Monaten trächtig.

Wie ein Schatten:

Der einzig korrekte Weg, ein Hotdog-Hündchen auszuführen.

Damit wir heute noch etwas lernen: Das hier ist ein Cozumel-Zwergfuchs. Forscher konnten diesen vor Kurzem das erste Mal lebendig fotografieren.

Bild: Rafael Chacón

Dieser Fuchs lebt nur auf der Insel Cozumel in Mexiko. Lange konnte nicht bewiesen werden, dass es ihn überhaupt gibt. Es ist die erste Sichtung seit 2001.

Bild: Rafael Chacón

Untersuchungen von Überresten, die bei Maya-Stätten gefunden wurden, deuten darauf hin, dass die Tiere deutlich kleiner sind als ihre Verwandten auf dem Festland. Forscher vermuten, dass die Population seit Tausenden Jahren isoliert auf der Insel lebt. Ob es sich um eine eigenständige Art oder Unterart handelt, muss noch geklärt werden.

Der Cozumel-Zwergfuchs gehört zu den seltensten Füchsen der Welt.

Bild: Rafael Chacón

Wie viele Junge zählst du?

Das hier ist schon eher überschaubar:

Ich weiss, es ist heiss, aber vergesst das Futtern nicht.

Her mit dem kalten Wasser!

Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!