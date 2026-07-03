Cute News
Hier lang für tierischen Spass!
Cute News, everybody!
In Tasmanien hält gerade der berühmte «Neil the Seal» die ganze Insel mit seinem Schabernack auf Trab. Falls du ihn verpasst hättest:
Bei uns geht es ein bisschen gesitteter zu und her. Legen wir los!
Cuten Morgen!
Gut geschlafen?
Keine Cute News mehr verpassen:
Ab ins kühle Nass!
Wer hat den Vollmond auch gesehen?
Wer braucht schon die WM ...
So macht Arbeit Spass:
Du weisst genau, wer sich nicht benommen hat.
Wow.
Zunge der Woche:
Katze bleibt Katze …
😘
Kurze Abkühlung für zwischendurch:
Ein Hummel-Hintern für (noch mehr) gute Laune:
Mehr Hintern von Hummeln:
(Unten geht es weiter mit den Cute News.)
Wie süss sind bitte diese Entenbabys, die ich über Mittag in der Limmat gesehen habe? 😻
So klein, aber schon so viel zu sagen.
Ach, Delfine …
Fun Fact: Esel sind zwischen 11 und 14 Monaten trächtig.
Wie ein Schatten:
Der einzig korrekte Weg, ein Hotdog-Hündchen auszuführen.
Damit wir heute noch etwas lernen: Das hier ist ein Cozumel-Zwergfuchs. Forscher konnten diesen vor Kurzem das erste Mal lebendig fotografieren.
Dieser Fuchs lebt nur auf der Insel Cozumel in Mexiko. Lange konnte nicht bewiesen werden, dass es ihn überhaupt gibt. Es ist die erste Sichtung seit 2001.
Untersuchungen von Überresten, die bei Maya-Stätten gefunden wurden, deuten darauf hin, dass die Tiere deutlich kleiner sind als ihre Verwandten auf dem Festland. Forscher vermuten, dass die Population seit Tausenden Jahren isoliert auf der Insel lebt. Ob es sich um eine eigenständige Art oder Unterart handelt, muss noch geklärt werden.
Der Cozumel-Zwergfuchs gehört zu den seltensten Füchsen der Welt.
Wie viele Junge zählst du?
Das hier ist schon eher überschaubar:
Ich weiss, es ist heiss, aber vergesst das Futtern nicht.
Her mit dem kalten Wasser!
Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!
Was sind die Cute News?
Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen. In der Kommentarspalte geht es mit den User-Inputs weiter.