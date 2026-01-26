meist klar
DE | FR
burger
Videos
Spass

Viraler TikTok-Cheesecake mit nur zwei Zutaten – funktioniert es?

Video: watson/michelle claus, emanuella kälin

TikTok-Cheesecake mit nur zwei Zutaten – ob das gut geht?

Endlich wieder steht eine neue TikTok-Challenge an! Food-Baroni testet einen Dessert-Hack, für den es nur zwei Zutaten braucht. Versuchskaninchen ist die watson-Redaktion.
26.01.2026, 19:4626.01.2026, 19:46
Oliver Baroni
Oliver Baroni
Emanuella Kälin
Emanuella Kälin
Michelle Claus
Michelle Claus

Wow! Lange ist's her, seit man mir einen TikTok-Trend aufhalste! Doch schaut her: TikTok trends are alive and well. Aktuellstes Beispiel (*Trommelwirbel*):

The Viral Japanese 2-Ingredient Cheesecake

Viral 2 Ingredient Japanese Cheesecake - TikTok https://www.tiktok.com/search?q=japanese%202%20ingredient%20cheesecake&amp;t=1769172199327
screenshot: tiktok

Zeit für einen watson-Selbsttest, also! Aus zwei Zutaten soll man etwas basteln können, das – mehr oder weniger – einem Cheesecake ähnelt, offenbar.

Und diese zwei Zutaten sind:

  • griechischer Joghurt
  • Biscoff-Guetzli
Viral 2 Ingredient Japanese Tiktok Cheesecake
Bild: obi/ela

Richtig beobachtet: Jene Biscoff (Speculoos) Guetzli sind aus Belgien und griechischer Joghurt ist ... griechisch. Was nun daran japanisch sein soll, ist mir noch etwas unklar. «Vielleicht ist es einer dieser 7/11-, Lawson- oder Family-Mart-Wochentests 😂», schreibt mir meine japanische Freundin auf Anfrage. «I think it was a trend on Japanese TikTok first», so meine Tochter.

Wie dem auch sei – das Vorgehen ist bubieinfach:

Viral 2 Ingredient Japanese Tiktok Cheesecake
Bild: obi/ela
  • Man nehme ein Töpfchen griechischen Joghurt und stecke möglichst viele Biscoff-Kekse senkrecht rein.
  • Und dann lässt man alles über Nacht im Kühlschrank.
Viral 2 Ingredient Japanese Tiktok Cheesecake
Bild: obi/ela

Ein klitzekleines Problem besteht darin, dass Schweizer Joghurt-Töpfchen offenbar ein anderes Format haben als in etlichen anderen Ländern der Welt. Die meisten der in TikTok-Videos gezeigten Joghurtverpackungen scheinen etwas breiter als die hiesige Normgrösse zu sein – und perfekt geeignet für die Grösse eines Speculoos. Für unseren watson-Selbsttest haben wir 2 kleine Joghurtbecher einerseits, und eine 1-Kilo-Wanne andererseits verwendet. Die kleinen Töpfchen sind «Greek Style», also streng genommen etwas dünnflüssiger und auch ein wenig saurer als die traditionelle griechische Variante. Im 1-Kilo-Megatopf war dann der amtliche griechisch/türkische Joghurt, den wir in zwei grössere Tassen verteilten.

watson auf TikTok

Ja, es ist wahr: watson ist auch auf TikTok! Täglich liefern wir dir News, Spass und Unterhaltung direkt auf dein Smartphone. Folge uns jetzt hier.

Und? UND? Wie war's? Bitte sehr:

Video: watson/michelle claus, emanuella kälin

Hey, zumindest im Vergleich zu anderen TikTok-Trends, die einem vorgaukeln, man könne auf einfachstem Weg, beste Resultate erzielen («1 Ingredient Crêpes», irgendwer?), ist dieser 2 Ingredient Cheesecake tatsächlich gelungen, ... irgendwie. Er ist ziemlich fein. Aber wirklich ein Cheesecake? Hmmm ... nein. Aber einen feinen Dessert-Snack alleweil.

Notengebung aller bisher getesteten TikTok-Rezepte:

(Entsprechend den Schweizer Schulnoten: 6 ist die beste Note, 1 die schlechteste, 4 eine genügende.)

Notendurchschnitt: 3,6

Nope. Immer noch ungenügend, liebes TikTok.

TikTok-Challenge: Baroni kocht virale Rezepte nach
Dirty Martini Pasta. Jap, it's a thing
25
Dirty Martini Pasta. Jap, it's a thing
von Oliver Baroni, Emily Engkent
Ich habe meine Eier eingefroren (rein beruflich, weisch, TikTok-Challenge und so ...)
18
Ich habe meine Eier eingefroren (rein beruflich, weisch, TikTok-Challenge und so ...)
von Oliver Baroni, Emily Engkent
Also gut, ich mach's. Ich probiere auch mal diese virale #TikTokFetaPasta
52
Also gut, ich mach's. Ich probiere auch mal diese virale #TikTokFetaPasta
von Oliver Baroni, Emily Engkent
Gefunden: Das grusigste Rezept der Welt
45
Gefunden: Das grusigste Rezept der Welt
von Oliver Baroni, Emily Engkent
Aus TikTok-Challenge wird Mega-Fail ... Aber Milchkarton-Schoggipudding ist eh doof
64
Aus TikTok-Challenge wird Mega-Fail ... Aber Milchkarton-Schoggipudding ist eh doof
von Oliver Baroni, Emily Engkent
Ich habe diesen TikTok-Sandwich-Hack probiert und bin begeistert
45
Ich habe diesen TikTok-Sandwich-Hack probiert und bin begeistert
von Oliver Baroni
Ich habe die virale French Onion Soup Pasta probiert und ich bin der Meinung, ...
65
Ich habe die virale French Onion Soup Pasta probiert und ich bin der Meinung, ...
von Oliver Baroni
Pancake Spaghetti ... gibt's offenbar. Auf TikTok. Okay, versuchen wir's!
40
Pancake Spaghetti ... gibt's offenbar. Auf TikTok. Okay, versuchen wir's!
von Oliver Baroni, Emily Engkent
Nun sind TikTok-DRINKS an der Reihe. Und sie sind ... ach, seht selbst!
18
Nun sind TikTok-DRINKS an der Reihe. Und sie sind ... ach, seht selbst!
von Oliver Baroni, Emily Engkent
Mmh! Marshmallows mit Pommes Chips zusammen kommt mega gut ... said nobody ever
39
Mmh! Marshmallows mit Pommes Chips zusammen kommt mega gut ... said nobody ever
von Oliver Baroni, Emily Engkent
Und NUN: Eier raspeln. Nein, dänk nicht ... obwohl, ja doch. Ach, seht selbst
20
Und NUN: Eier raspeln. Nein, dänk nicht ... obwohl, ja doch. Ach, seht selbst
von Oliver Baroni, Emily Engkent
Crêpes mit einer (1!) einzigen Zutat ... klappt das wirklich?
40
Crêpes mit einer (1!) einzigen Zutat ... klappt das wirklich?
von Oliver Baroni, Emily Engkent
Omelette aus der Chipstüte? ICH KENNE KEINE FURCHT
30
Omelette aus der Chipstüte? ICH KENNE KEINE FURCHT
von Oliver Baroni, Emily Engkent
Ich koche mal Gigi Hadids Wodka-Pasta ... aber erfunden hat's jemand ganz anderes
38
Ich koche mal Gigi Hadids Wodka-Pasta ... aber erfunden hat's jemand ganz anderes
von Oliver Baroni, Emily Engkent
Okay, das ist definitiv das GRUSIGSTE Rezept, das ich je kochen musste
49
Okay, das ist definitiv das GRUSIGSTE Rezept, das ich je kochen musste
von Oliver Baroni, Emily Engkent
Wieso zum Geier muss man Pasta mit Brie-Käse und ... TRAUBEN kombinieren??
49
Wieso zum Geier muss man Pasta mit Brie-Käse und ... TRAUBEN kombinieren??
von Oliver Baroni, Emily Engkent
TikTok-Ramen-Hacks mit ... Schmelzkäse, Mayo, Zucker ... SERIOUSLY?
43
TikTok-Ramen-Hacks mit ... Schmelzkäse, Mayo, Zucker ... SERIOUSLY?
von Oliver Baroni, Emily Engkent
Wie bitte? Es gibt auch GUTE TikTok-Rezepte??
23
Wie bitte? Es gibt auch GUTE TikTok-Rezepte??
von Oliver Baroni, Emily Engkent
Ganze Knoblauchzehen in Chilisauce 😲– ich habe die neuste TikTok-Challenge ausprobiert
32
Ganze Knoblauchzehen in Chilisauce 😲– ich habe die neuste TikTok-Challenge ausprobiert
von Oliver Baroni, Emily Engkent
Ein Brot backen mit nur zwei Zutaten. Eine davon ist Glace. Kein Scherz
46
Ein Brot backen mit nur zwei Zutaten. Eine davon ist Glace. Kein Scherz
von Oliver Baroni, Emily Engkent
TikTok hin oder her – Chili aus der Chipstüte ist crazy. Crazy good, um genau zu sein
24
TikTok hin oder her – Chili aus der Chipstüte ist crazy. Crazy good, um genau zu sein
von Oliver Baroni, Emily Engkent
«Speck» aus Bananenschalen ... WAS SOLL NUN DAS SCHON WIEDER?
81
«Speck» aus Bananenschalen ... WAS SOLL NUN DAS SCHON WIEDER?
von Oliver Baroni, Emily Engkent
WAAAAS? Kartoffelstock aus Pommes Chips?? Okay, okay, ich probier's 🙄
121
WAAAAS? Kartoffelstock aus Pommes Chips?? Okay, okay, ich probier's 🙄
von Oliver Baroni, Emily Engkent
Diese Torte aus Sprite (!!!) geht gerade viral. Wir haben sie ausprobiert 😬😵
60
Diese Torte aus Sprite (!!!) geht gerade viral. Wir haben sie ausprobiert 😬😵
von Oliver Baroni, Emily Engkent
Heute kochen wir Popcorn-Salat ... WAAAAS? Popcorn-Salat??
69
Heute kochen wir Popcorn-Salat ... WAAAAS? Popcorn-Salat??
von Oliver Baroni, Emily Engkent
«Absoluter Schwachsinn!» Wir probieren den Sauerkraut-Schokokuchen von TikTok
41
«Absoluter Schwachsinn!» Wir probieren den Sauerkraut-Schokokuchen von TikTok
von Oliver Baroni, Emily Engkent