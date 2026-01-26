Video: watson/michelle claus, emanuella kälin

TikTok-Cheesecake mit nur zwei Zutaten – ob das gut geht?

Endlich wieder steht eine neue TikTok-Challenge an! Food-Baroni testet einen Dessert-Hack, für den es nur zwei Zutaten braucht. Versuchskaninchen ist die watson-Redaktion.

Wow! Lange ist's her, seit man mir einen TikTok-Trend aufhalste! Doch schaut her: TikTok trends are alive and well. Aktuellstes Beispiel (*Trommelwirbel*):

The Viral Japanese 2-Ingredient Cheesecake

Zeit für einen watson-Selbsttest, also! Aus zwei Zutaten soll man etwas basteln können, das – mehr oder weniger – einem Cheesecake ähnelt, offenbar.

Und diese zwei Zutaten sind:

griechischer Joghurt

Biscoff-Guetzli

Bild: obi/ela

Richtig beobachtet: Jene Biscoff (Speculoos) Guetzli sind aus Belgien und griechischer Joghurt ist ... griechisch. Was nun daran japanisch sein soll, ist mir noch etwas unklar. «Vielleicht ist es einer dieser 7/11-, Lawson- oder Family-Mart-Wochentests 😂», schreibt mir meine japanische Freundin auf Anfrage. «I think it was a trend on Japanese TikTok first», so meine Tochter.

Wie dem auch sei – das Vorgehen ist bubieinfach:

Bild: obi/ela

Man nehme ein Töpfchen griechischen Joghurt und stecke möglichst viele Biscoff-Kekse senkrecht rein.

Und dann lässt man alles über Nacht im Kühlschrank.

Bild: obi/ela

Ein klitzekleines Problem besteht darin, dass Schweizer Joghurt-Töpfchen offenbar ein anderes Format haben als in etlichen anderen Ländern der Welt. Die meisten der in TikTok-Videos gezeigten Joghurtverpackungen scheinen etwas breiter als die hiesige Normgrösse zu sein – und perfekt geeignet für die Grösse eines Speculoos. Für unseren watson-Selbsttest haben wir 2 kleine Joghurtbecher einerseits, und eine 1-Kilo-Wanne andererseits verwendet. Die kleinen Töpfchen sind «Greek Style», also streng genommen etwas dünnflüssiger und auch ein wenig saurer als die traditionelle griechische Variante. Im 1-Kilo-Megatopf war dann der amtliche griechisch/türkische Joghurt, den wir in zwei grössere Tassen verteilten.

Und? UND? Wie war's? Bitte sehr:

Hey, zumindest im Vergleich zu anderen TikTok-Trends, die einem vorgaukeln, man könne auf einfachstem Weg, beste Resultate erzielen («1 Ingredient Crêpes», irgendwer?), ist dieser 2 Ingredient Cheesecake tatsächlich gelungen, ... irgendwie. Er ist ziemlich fein. Aber wirklich ein Cheesecake? Hmmm ... nein. Aber einen feinen Dessert-Snack alleweil.

Notengebung aller bisher getesteten TikTok-Rezepte:

(Entsprechend den Schweizer Schulnoten: 6 ist die beste Note, 1 die schlechteste, 4 eine genügende.)

Notendurchschnitt: 3,6

Nope. Immer noch ungenügend, liebes TikTok.