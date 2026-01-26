TikTok-Cheesecake mit nur zwei Zutaten – ob das gut geht?
Wow! Lange ist's her, seit man mir einen TikTok-Trend aufhalste! Doch schaut her: TikTok trends are alive and well. Aktuellstes Beispiel (*Trommelwirbel*):
The Viral Japanese 2-Ingredient Cheesecake
Zeit für einen watson-Selbsttest, also! Aus zwei Zutaten soll man etwas basteln können, das – mehr oder weniger – einem Cheesecake ähnelt, offenbar.
Und diese zwei Zutaten sind:
- griechischer Joghurt
- Biscoff-Guetzli
Richtig beobachtet: Jene Biscoff (Speculoos) Guetzli sind aus Belgien und griechischer Joghurt ist ... griechisch. Was nun daran japanisch sein soll, ist mir noch etwas unklar. «Vielleicht ist es einer dieser 7/11-, Lawson- oder Family-Mart-Wochentests 😂», schreibt mir meine japanische Freundin auf Anfrage. «I think it was a trend on Japanese TikTok first», so meine Tochter.
Wie dem auch sei – das Vorgehen ist bubieinfach:
- Man nehme ein Töpfchen griechischen Joghurt und stecke möglichst viele Biscoff-Kekse senkrecht rein.
- Und dann lässt man alles über Nacht im Kühlschrank.
Ein klitzekleines Problem besteht darin, dass Schweizer Joghurt-Töpfchen offenbar ein anderes Format haben als in etlichen anderen Ländern der Welt. Die meisten der in TikTok-Videos gezeigten Joghurtverpackungen scheinen etwas breiter als die hiesige Normgrösse zu sein – und perfekt geeignet für die Grösse eines Speculoos. Für unseren watson-Selbsttest haben wir 2 kleine Joghurtbecher einerseits, und eine 1-Kilo-Wanne andererseits verwendet. Die kleinen Töpfchen sind «Greek Style», also streng genommen etwas dünnflüssiger und auch ein wenig saurer als die traditionelle griechische Variante. Im 1-Kilo-Megatopf war dann der amtliche griechisch/türkische Joghurt, den wir in zwei grössere Tassen verteilten.
Und? UND? Wie war's? Bitte sehr:
Hey, zumindest im Vergleich zu anderen TikTok-Trends, die einem vorgaukeln, man könne auf einfachstem Weg, beste Resultate erzielen («1 Ingredient Crêpes», irgendwer?), ist dieser 2 Ingredient Cheesecake tatsächlich gelungen, ... irgendwie. Er ist ziemlich fein. Aber wirklich ein Cheesecake? Hmmm ... nein. Aber einen feinen Dessert-Snack alleweil.
Notengebung aller bisher getesteten TikTok-Rezepte:
(Entsprechend den Schweizer Schulnoten: 6 ist die beste Note, 1 die schlechteste, 4 eine genügende.)
- #TikTokWrapHack: 5
- #TikTokFetaPasta: 4
- Sprite Pie: 3
- «Signature Cheesey Mashed Potatoes»: 3
- Popcorn-Salat: 3
- Banana Peel Bacon: 2
- Frito Pie: 5
- Sriracha-Knoblauch: 5
- Sauerkraut Chocolate Cake: 2
- «2 Ingredient Ice Cream Bread»: 2
- «An Italian Classic»: 1
- «Tangy Loopy Cukes», «Ramen, Kimchi and Miso Soup», «Simple Salmon Poke Bowl»: 5,25
- «TikTok Ramen Hacks»: 5
- «TikTok Grape Pasta»: 1
- Espresso & Orange Juice, Pickle Beer, Strawberry Shortcake Shot, Chocolate Cake Shot: 3
- Chipstüten-Omelette: 3
- Marshmallow-Pommes-Chips-Riegel: 4,5
- Schwedischer Poulet-Bananen-Auflauf FROM HELL: 1
- Geraspelte Eier auf Toast: 5
- «Crappy Crêpes» (1-Zutat-Crêpes): 3
- Pancake Spaghetti: 4
- Milchkarton-Schoggipudding: 3
- Mini-Spiegeleier: 4,5
- French Onion Soup Pasta: 5
- «TikTok Sushi Bake»: 5
- Dirty Martini Pasta: 5
- Cottage Cheese Cookie Dough: 2
- #CrispyCroissant: 5
- Pink Pasta: 4
- Cucumber-Boy-Salate: 5
- 2 Ingredient Japanese Cheesecake: 4,5
Notendurchschnitt: 3,6
Nope. Immer noch ungenügend, liebes TikTok.