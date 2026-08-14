Cute News

25 Bilder für tierisch guten Spass!

Corina Mühle Folge mir

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Cute News, everybody!

Diese Woche geht es um ein Unterwasserwesen, das aussieht wie eine Mischung aus Rochen und Haifisch. Ich habe mich direkt schockverliebt. Aber dazu später mehr.

Falls du heute noch Motivation brauchst, um Sport zu machen:

Sorry, Chef, der Verkehr war heute Morgen wieder einmal richtig schlimm.

Keine Cute News mehr verpassen: Cute News

Absolut faszinierende Tiere:

Noch ein bisschen müde heute ...

5 Minuten, nachdem dein Vater gesagt hat, dass er keine neue Katze möchte:

Zünglein der Woche:

Es gibt immer dieses eine Geschwister …

😻

Dein Reminder, genügend Früchte und Gemüse zu essen:

Wow!

Alle mir nach!

Falls ich eines Tages als vermisst gemeldet werde, ist es, weil ich versucht habe, einen Bären zu streicheln und das nicht überlebt habe.

Wer will den hier nicht hinter den Öhrchen streicheln? 😻

Hier gibt es noch mehr Bären, die auf Wildtierkameras treffen:

1 / 10 Bären treffen auf Wildtierkameras Diese neugierigen Tiere werden deinen Tag retten. Los geht's! quelle: instagram

(Unten geht es mit den Cute News weiter!)

Den Blick eines Unschuldigen.

😘

Ich habe ein neues Lieblingstier entdeckt.

Der Rundkopf-Geigenrochen (auch Gitarrenfisch genannt) sieht vorne aus wie ein Rochen, von hinten wie ein Hai.

Obwohl sie eng mit Haien verwandt sind, gehören sie zu den Rochen – die Kiemen an ihrer Unterseite sind ein eindeutiges Erkennungsmerkmal.

Bild: shutterstock

Auch auffallend sind die dornigen Kämme auf dem Kopf. Diese hindern Feinde daran, den Rochen in den Kopf zu beissen.

Auch spannend ist ihr Kiefer. Sie haben nämlich keine spitzen Zähne, sondern abgeflachte. Damit können sie ihre Beute mit hartem Panzer zermalmen.

Diese Einzelgänger kommen in warmen, flachen Gewässern im gesamten Indopazifik vor, von Südafrika bis nach Australien.

Sie gelten als vom Aussterben bedroht, da ihr Bestand in den letzten Jahrzehnten aufgrund von Überfischung und Lebensraumverlust um über 80 Prozent zurückgegangen ist.

Bild: imago images

Der Rundkopf-Geigenrochen wechselt mit zunehmendem Alter seine Farbe. Jungtiere haben braune Körper und schwarze Streifen zwischen den Augen. Die Streifen verblassen mit dem Alter. Ausgewachsene Tiere haben anthrazitfarbene oder hellgraue Körper. Mit der Zeit nehmen sie eine bläuliche Färbung an.

Bild: imago images

So ein cooles Tier!

So, jetzt ist es an der Zeit, in die Badi zu gehen!

Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!