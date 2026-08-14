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Cute News: Lustige Tierbilder von Katzen, Bären und Schildkröten

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25 Bilder für tierisch guten Spass!

14.08.2026, 06:1114.08.2026, 06:11
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

Diese Woche geht es um ein Unterwasserwesen, das aussieht wie eine Mischung aus Rochen und Haifisch. Ich habe mich direkt schockverliebt. Aber dazu später mehr.

Falls du heute noch Motivation brauchst, um Sport zu machen:

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Sorry, Chef, der Verkehr war heute Morgen wieder einmal richtig schlimm.

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Keine Cute News mehr verpassen:

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Absolut faszinierende Tiere:

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Noch ein bisschen müde heute ...

cute news tier fuchs https://www.reddit.com/r/foxes/comments/1vkw9ss/close_up_of_this_beautiful_boyyo/
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5 Minuten, nachdem dein Vater gesagt hat, dass er keine neue Katze möchte:

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/beardedmenwithcats/comments/1vjtzj9/the_husband_who_doesnt_like_or_want_cats/
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Zünglein der Woche:

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Es gibt immer dieses eine Geschwister …

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😻

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Dein Reminder, genügend Früchte und Gemüse zu essen:

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Wow!

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Alle mir nach!

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Falls ich eines Tages als vermisst gemeldet werde, ist es, weil ich versucht habe, einen Bären zu streicheln und das nicht überlebt habe.

cute news tier bär https://www.reddit.com/r/Bear/comments/1vjrbg3/someone_explain_to_me_why_people_are_scaring/
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Wer will den hier nicht hinter den Öhrchen streicheln? 😻

cute news tier bär https://www.reddit.com/r/Bear/comments/1vjrbg3/someone_explain_to_me_why_people_are_scaring/
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Hier gibt es noch mehr Bären, die auf Wildtierkameras treffen:

1 / 10
Bären treffen auf Wildtierkameras

Diese neugierigen Tiere werden deinen Tag retten. Los geht's!
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(Unten geht es mit den Cute News weiter!)

Den Blick eines Unschuldigen.

cute news tier hund https://ch.pinterest.com/pin/1125337025624313127/
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😘

cute news tier seal robbe https://ch.pinterest.com/pin/523895369124818792/
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Ich habe ein neues Lieblingstier entdeckt.

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Der Rundkopf-Geigenrochen (auch Gitarrenfisch genannt) sieht vorne aus wie ein Rochen, von hinten wie ein Hai.

Rundkopf-Geigenrochen (Rhina ancylostoma)
Bild: creative commons

Obwohl sie eng mit Haien verwandt sind, gehören sie zu den Rochen – die Kiemen an ihrer Unterseite sind ein eindeutiges Erkennungsmerkmal.

Rhina ancylostoma (Bowmouth-Gitarre), die um das Aquarium schwimmt
Bild: shutterstock

Auch auffallend sind die dornigen Kämme auf dem Kopf. Diese hindern Feinde daran, den Rochen in den Kopf zu beissen.

Bowmouth guitarfish (Rhina ancylostoma)
Bild: creative commons

Auch spannend ist ihr Kiefer. Sie haben nämlich keine spitzen Zähne, sondern abgeflachte. Damit können sie ihre Beute mit hartem Panzer zermalmen.

Jaw of a bowmouth guitarfish (Rhina ancylostoma) at Okinawa Churaumi Aquarium, Japan
Bild: creative commons

Diese Einzelgänger kommen in warmen, flachen Gewässern im gesamten Indopazifik vor, von Südafrika bis nach Australien.

Bowmouth guitarfish (Rhina ancylostoma) at the Georgia Aquarium
Bild: creative commons

Sie gelten als vom Aussterben bedroht, da ihr Bestand in den letzten Jahrzehnten aufgrund von Überfischung und Lebensraumverlust um über 80 Prozent zurückgegangen ist.

Shark Ray, tropical western Pacific, Indian Ocean. Rhina ancylostoma PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: PatxMorris 10880759
Bild: imago images

Der Rundkopf-Geigenrochen wechselt mit zunehmendem Alter seine Farbe. Jungtiere haben braune Körper und schwarze Streifen zwischen den Augen. Die Streifen verblassen mit dem Alter. Ausgewachsene Tiere haben anthrazitfarbene oder hellgraue Körper. Mit der Zeit nehmen sie eine bläuliche Färbung an.

Shark RAY / Bow Mouth Guitarfish - very rare Rhina ancylostoma. South West Pacific, New South Wales, Australia. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: RonxandxValeriexTaylor 10767316
Bild: imago images

So ein cooles Tier!

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So, jetzt ist es an der Zeit, in die Badi zu gehen!

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Biko
14.08.2026 06:59registriert Juli 2023
Schnuckelig ^^
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