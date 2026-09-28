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Zur Chilbi-Saison: Airbrush-Porträts sind niemals nicht grossartig

Zur Chilbi-Saison: Airbrush-Porträts sind niemals nicht grossartig

... und lustig.
28.09.2026, 06:5728.09.2026, 06:57
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Ob an der Määs in Luzern, am Knabenschiessen in Zürich oder am Dorffest in der Nachbarschaft: Chilbis gehören zum Schweizer Herbst wie Vermicelle und Kürbissuppe.

Was uns dort seit Jahrzehnten ins Auge springt: die legendären Airbrush-Porträts von Popkultur-Ikonen, die die Fahrgeschäfte zieren. Seit den Siebzigerjahren prangt die Schaustellerkunst an den Bahnen und Verkaufswagen – und sie ist einfach niemals nicht grossartig. Vor allem, wenn man noch ein bisschen raten kann, um welche Prominenz es sich dabei handelt.

Besucher der Herbstmesse fahren auf einer Vergnuegungs-Bahn, am Samstag, 25. Oktober 2008 in Basel. Die Basler Herbstmesse findet dieses Jahr zum 538. Mal statt. (KEYSTONE/Matthias Waeckerlin)
Hier etwa im Jahr 2008 in Basel.Bild: KEYSTONE

Oben: Crocodile Dundee, das daneben müsste von der Logik her seine Filmpartnerin Linda Kozlowski sein, ... und Rocky Balboa?

Unten: Marilyn Monroe und … uff.

Besucher der Herbstmesse fahren auf einer Vergnuegungs-Bahn, am Samstag, 25. Oktober 2008 in Basel. Die Basler Herbstmesse findet dieses Jahr zum 538. Mal statt. (KEYSTONE/Matthias Waeckerlin)
Bild: KEYSTONE

Hier tippen wir vorsichtig auf Paris Hilton:

Besucher der Herbstmesse fahren auf einer Vergnuegungs-Bahn, am Samstag, 25. Oktober 2008 in Basel. Die Basler Herbstmesse findet dieses Jahr zum 538. Mal statt. (KEYSTONE/Matthias Waeckerlin)
Bild: KEYSTONE

Oder hier:

Farbige Lichter leuchten an den Staenden an der 543. Herbstmesse in Basel am Mittwoch, 30. Oktober 2013. (KEYSTONE/Georgios Kefalas)
Bild: KEYSTONE

Ööööh. Julia Roberts, frei interpretiert?

Farbige Lichter leuchten an den Staenden an der 543. Herbstmesse in Basel am Mittwoch, 30. Oktober 2013. (KEYSTONE/Georgios Kefalas)
Bild: KEYSTONE

Und das müsste Britney Spears sein:

Besucher der Herbstmesse fahren auf einer Vergnuegungs-Bahn, am Samstag, 25. Oktober 2008 in Basel. Die Basler Herbstmesse findet dieses Jahr zum 538. Mal statt. (KEYSTONE/Matthias Waeckerlin)
Bild: KEYSTONE

Man muss allerdings sagen, dass wir hierzulande ein paar Prominente gut getüpft haben. Anderswo sind die Porträts um einiges schauriger. Hier kommen ein paar der bizarrsten aus dem Ausland.

Dieser Kerl kommt uns doch bekannt vor!

Lustige Airbrush Promis auf Chilbis: Nicolas Cage
Bild: reddit

Hello Ladiiiies – Nicolas Cage

Bild
bild: instagram

Zum Glück ist der folgende Kerl angeschrieben, sonst hätten wir ihn vermutlich nicht erkannt.

Lustige Airbrushpromis: Bruce Willis
Bild: instagram

50 Cent ist vor lauter Achterbahnfahren etwas fahl und alt geworden.

Lustige Airbrush Promis
Bild: instagram

Ein sehr gebräunter Mel Gibson und Goldie Hawn – möglicherweise.

Lustige Airbrush Promis
Bild: instagram

James Bond hatten wir irgendwie anders in Erinnerung. Aber vielleicht ist es ja der neue 007?

Lustige Airbrush Kunst von Chilbis
Bild: reddit

Sylvester Stallone und sein adriger Arm dürfen auf keiner Chilbi fehlen.

Lustige Airbrush Promis
Bild: instagram

Gäbe es tatsächlich Zeitmaschinen wie in «Back to the Future», würden Doc und Marty diese Kunst wohl ungeschehen machen:

Lustige Airbrush Promis
Bild: instagram
Lustige Airbrush Promis
Bild: instagram

«Beverly Hills 90210»-Fans kennen diese Truppe.

Lustige Airbrush Promis
Bild: instagram

Wenn Donnas Blicke töten könnten …

Lustige Airbrush Promis
Bild: instagram

Vermutlich aus einer Zeit, als es noch keine Harry-Potter-Verfilmung gab:

Lustige Airbrush Promis
Bild: instagram

Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht:

Lustige Airbrush Promis
Bild: instagram

Wir tippen auf Whitney Houston.

Lustige Airbrush Promis
Bild: instagram

Und hier hätten wir: Magnum mit übertrieben grossem Kopf.

Lustige Airbrush Promis
Bild: instagram

Aus der Kategorie «erkennbar»: Avril Lavigne (vermutlich)

Childbi Airbrush Promis
Bild: instagram
Diese Chilbis kannst du im Herbst besuchen
Diese Chilbis kannst du im Herbst besuchen

Auch Pamela Anderson gehört auf jede Chilbi.

Airbrush Promis an Chilbi
Bild: tiktok

Bei dieser wilden Angelegenheit sind wir leider etwas überfragt: Jesus oder «Braveheart» Mel Gibson? Taylor Swift?

Childbi Airbrush Promis
Bild: instagram

Und wer schwebt da noch kopfüber?

Auch hier kann man frei wählen ...

Airbrush Promis an Chilbi
Bild: reddit

Justin Bieber, Zac Efron oder Paul McCartney?

Airbrush Promis an Chilbi
Bild: reddit

Nicht sicher, auf welcher Seite der Macht Yoda wirklich steht.

Airbrush Kunst auf Chilbi: Yoda
Bild: reddit

Auf dieses Fahrgeschäft gehen du musst

Airbrush Kunst auf Chilbi: Yoda
Bild: reddit

Ebenfalls sind wir hier etwas überfragt. Wer könnte das sein?

Chilbi Kunst Airbrush
Bild: threads

Woody, Buzz, alles ... okay bei euch?

Airbrush Kunst an Chilbis (Toy Story)
Bild: reddit

Okay, genug Airbrush-Kunst für heute.

Airbrush Kunst an Chilbis (Toy Story)
Bild: reddit

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