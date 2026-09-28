Zur Chilbi-Saison: Airbrush-Porträts sind niemals nicht grossartig
Ob an der Määs in Luzern, am Knabenschiessen in Zürich oder am Dorffest in der Nachbarschaft: Chilbis gehören zum Schweizer Herbst wie Vermicelle und Kürbissuppe.
Was uns dort seit Jahrzehnten ins Auge springt: die legendären Airbrush-Porträts von Popkultur-Ikonen, die die Fahrgeschäfte zieren. Seit den Siebzigerjahren prangt die Schaustellerkunst an den Bahnen und Verkaufswagen – und sie ist einfach niemals nicht grossartig. Vor allem, wenn man noch ein bisschen raten kann, um welche Prominenz es sich dabei handelt.
Oben: Crocodile Dundee, das daneben müsste von der Logik her seine Filmpartnerin Linda Kozlowski sein, ... und Rocky Balboa?
Unten: Marilyn Monroe und … uff.
Hier tippen wir vorsichtig auf Paris Hilton:
Oder hier:
Ööööh. Julia Roberts, frei interpretiert?
Und das müsste Britney Spears sein:
Man muss allerdings sagen, dass wir hierzulande ein paar Prominente gut getüpft haben. Anderswo sind die Porträts um einiges schauriger. Hier kommen ein paar der bizarrsten aus dem Ausland.
Dieser Kerl kommt uns doch bekannt vor!
Hello Ladiiiies – Nicolas Cage
Zum Glück ist der folgende Kerl angeschrieben, sonst hätten wir ihn vermutlich nicht erkannt.
50 Cent ist vor lauter Achterbahnfahren etwas fahl und alt geworden.
Ein sehr gebräunter Mel Gibson und Goldie Hawn – möglicherweise.
James Bond hatten wir irgendwie anders in Erinnerung. Aber vielleicht ist es ja der neue 007?
Sylvester Stallone und sein adriger Arm dürfen auf keiner Chilbi fehlen.
Gäbe es tatsächlich Zeitmaschinen wie in «Back to the Future», würden Doc und Marty diese Kunst wohl ungeschehen machen:
«Beverly Hills 90210»-Fans kennen diese Truppe.
Wenn Donnas Blicke töten könnten …
Vermutlich aus einer Zeit, als es noch keine Harry-Potter-Verfilmung gab:
Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht:
Wir tippen auf Whitney Houston.
Und hier hätten wir: Magnum mit übertrieben grossem Kopf.
Aus der Kategorie «erkennbar»: Avril Lavigne (vermutlich)
Auch Pamela Anderson gehört auf jede Chilbi.
Bei dieser wilden Angelegenheit sind wir leider etwas überfragt: Jesus oder «Braveheart» Mel Gibson? Taylor Swift?
Und wer schwebt da noch kopfüber?
Auch hier kann man frei wählen ...
Justin Bieber, Zac Efron oder Paul McCartney?
Nicht sicher, auf welcher Seite der Macht Yoda wirklich steht.
Auf dieses Fahrgeschäft gehen du musst
Ebenfalls sind wir hier etwas überfragt. Wer könnte das sein?
Woody, Buzz, alles ... okay bei euch?
Okay, genug Airbrush-Kunst für heute.
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