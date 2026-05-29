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Von Känguru bis Orca: Hier gibts die besten Tierbilder der Woche

Die lustigsten Tierbilder der Woche
Genau, was wir jetzt brauchen: Good News in Form von grossartigen Lebewesen! Bild: imgur/reddit/watson
Cute News

Hier entlang für massiv cute Laune – und ein wenig Abkühlung

29.05.2026, 05:1729.05.2026, 05:17

Hallo Sommer, und Cute News, everyone!

Eine heisse Woche geht zu Ende – bis es wieder kühler wird, könnte es allerdings noch bis Sonntag dauern.

Moment ... sind wir hier auf einer Wetterstory gelandet?

Mitnichten. Es geht ja schon los mit den besten und lustigsten Tierbildern der Woche, allez hopp!

Tretet ein und macht es euch gemütlich!

Die lustigsten Tierbilder der Woche
Bild: instagram

Aww.

Die lustigsten Tierbilder der Woche
Bild: instagram

Auch noch ein bisschen müde?

Die lustigsten und spannendsten Tierbilder der Woche
Bild: reddit

Keine Sorge, gleich bist du etwas wacher.

Vorsicht, ganz wilde Bestien!

Die lustigsten Tierbilder der Woche
Bild: reddit

Hihi.

Surprise
Bild: reddit

Guten Tag, haben Sie schon geöffnet?

Die lustigsten Tierbilder der Woche: Hirsche in Japan
Bild: reddit

Sieht uns schwer nach einem Nein aus. :(

So nah bekommt man einen Buntspecht wohl nur mit einer Kamera im Vogelhäuschen zu Gesicht.

Die lustigsten Tierbilder der Woche: Buntspecht
Bild: reddit

Wenn wir gerade bei den lustigen Vögeln sind, kommt hier ein kleines Tänzchen:

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gif: reddit

Und hier noch was zum Lernen: So viele Vögel gibt es pro Art

Unten geht's weiter ...

1 / 12
So viele Vögel gibt es pro Art
Der Spatz oder Haussperling ist einer der bekanntesten und am weitesten verbreiteten Singvögel. Sein Bestand beträgt 1.6 Milliarden.
quelle: shutterstock
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Süsses Quokk für zwischendurch:

Die lustigsten Tiebilder der Woche
Bild: reddit

Währenddessen macht kleine Känge Ferien am Strand:

Die besten Tierbilder der Woche: Känguru
Bild: imgur

Schon mal einen weissen Orca gesehen? Dieses Exemplar wurde vor Hokkaido, Japan, erspäht.

Die spannendsten Tierbilder der Woche: Weisser Orca
Bild: reddit

Haben wir heute eigentlich schon alle geduscht?

Kitty knows where to go to get groomed
by u/alphamalejackhammer in Awww

Das sind aber schöne neue Nachbarn!

Die lustigsten Tierbilder der Woche: Eulen
Bild: reddit

«Nachdem wir ihre Eltern schon seit mehreren Jahren in unserer Nachbarschaft gehört haben, dürfen wir nun miterleben, wie ihre Jungvögel heranwachsen», schreibt der User zum Bild.

Oder hier: Besuch von Nachbarin Fuxe.

Die lustigsten Tierbilder der Woche: Fuchs
Bild: reddit

(Zünglein der Woche.)

Wird das Hausaufgaben-Machen so einfacher oder schwerer? Unsicher.

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gif: reddit

So klitzeklein sind Gottesanbeterinnen fast schon niedlich.

Die lustigsten Tierbilder der Woche: Gottesanbeterin
Bild: reddit

Wer hat dir erlaubt, meine Blumen anzufassen? – Diese Katze, vermutlich

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gif: reddit

Ob man sich als Mensch hier auch bedienen darf? Frage für einen Freund ...

Die lustigsten Tierbilder der Woche: Hund und Stöckchen
Bild: reddit
Faszination Stock – in 19 prächtigen Bildern

Auch hier hat alles seine Ordnung:

Die lustigsten Tierbilder der Woche
Bild: reddit

Muffer, aber süsser Spatz:

Lustige Tierbilder: Hässiger Spatz
Bild: reddit

Laut Bildbeschreibung auf Reddit ist er ganz von selbst dorthin geflogen. Wir können uns seine Laune also auch nicht erklären.

Wir alle bei dieser Hitze:

Die lustigsten Tierbilder der Woche sind da!
Bild: reddit

Es geht ihm gut, es geht ihm gut, er lebt noch!

Und nun die versprochene Abkühlung!

Die lustigsten Tierbilder der Woche
Bild: reddit

Das wäre glatt unser neuer Lieblings-Shop!

Die lustigsten Tierbilder der Woche
Bild: reddit

Wer Wassermelonen liebt, ist in diesem Sommer klar im Vorteil.

Die lustigsten Tierbilder der Woche: Lemur isst Wassermelone
Bild: reddit

Gut ... Wer mag schon keine Wassermelone?

Die lustigsten Tierbilder der Woche
Bild: reddit

Flughunde sind ganz offensichtlich auch Fans.

28 Vorschläge, wie du in der Hitze einen kühlen Kopf bewahren kannst

Wie auch immer: Hauptsache hydriert bleiben ...

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gif: reddit

... und schön an die Pfoten denken beim Gassigehen!

Die lustigsten Tierbilder der Woche
Bild: reddit

Hehe. Wer geht hier mit wem gassi?

Die lustigsten Tierbilder der Woche
Bild: reddit

Ein schönes Wochenende allerseits!

Die lustigsten Tierbilder der Woche: Abkühlung für den Hund
Bild: imgur

... und immer schön cool bleiben!

Jetzt bist du dran: Teile deine besten und lustigsten Tierbilder in der Kommentarspalte!

(cmu/sim)

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