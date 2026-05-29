Genau, was wir jetzt brauchen: Good News in Form von grossartigen Lebewesen! Bild: imgur/reddit/watson

Cute News

Hier entlang für massiv cute Laune – und ein wenig Abkühlung

Mehr «Spass»

Hallo Sommer, und Cute News, everyone!

Eine heisse Woche geht zu Ende – bis es wieder kühler wird, könnte es allerdings noch bis Sonntag dauern.

Moment ... sind wir hier auf einer Wetterstory gelandet?

Mitnichten. Es geht ja schon los mit den besten und lustigsten Tierbildern der Woche, allez hopp!

Tretet ein und macht es euch gemütlich!

Aww.

Bild: instagram

Auch noch ein bisschen müde?

Keine Sorge, gleich bist du etwas wacher.

Vorsicht, ganz wilde Bestien!

Hihi.

Bild: reddit

Guten Tag, haben Sie schon geöffnet?

Sieht uns schwer nach einem Nein aus. :(

So nah bekommt man einen Buntspecht wohl nur mit einer Kamera im Vogelhäuschen zu Gesicht.

Wenn wir gerade bei den lustigen Vögeln sind, kommt hier ein kleines Tänzchen:

Und hier noch was zum Lernen: So viele Vögel gibt es pro Art

Unten geht's weiter ...

1 / 12 So viele Vögel gibt es pro Art Der Spatz oder Haussperling ist einer der bekanntesten und am weitesten verbreiteten Singvögel. Sein Bestand beträgt 1.6 Milliarden. quelle: shutterstock

Süsses Quokk für zwischendurch:

Währenddessen macht kleine Känge Ferien am Strand:

Schon mal einen weissen Orca gesehen? Dieses Exemplar wurde vor Hokkaido, Japan, erspäht.

Haben wir heute eigentlich schon alle geduscht?

Das sind aber schöne neue Nachbarn!

«Nachdem wir ihre Eltern schon seit mehreren Jahren in unserer Nachbarschaft gehört haben, dürfen wir nun miterleben, wie ihre Jungvögel heranwachsen», schreibt der User zum Bild.

Oder hier: Besuch von Nachbarin Fuxe.

(Zünglein der Woche.)

Wird das Hausaufgaben-Machen so einfacher oder schwerer? Unsicher.

So klitzeklein sind Gottesanbeterinnen fast schon niedlich.

Wer hat dir erlaubt, meine Blumen anzufassen? – Diese Katze, vermutlich

Ob man sich als Mensch hier auch bedienen darf? Frage für einen Freund ...

Auch hier hat alles seine Ordnung:

Muffer, aber süsser Spatz:

Laut Bildbeschreibung auf Reddit ist er ganz von selbst dorthin geflogen. Wir können uns seine Laune also auch nicht erklären.

Wir alle bei dieser Hitze:

Bild: reddit

Es geht ihm gut, es geht ihm gut, er lebt noch!

Und nun die versprochene Abkühlung!

Das wäre glatt unser neuer Lieblings-Shop!

Wer Wassermelonen liebt, ist in diesem Sommer klar im Vorteil.

Gut ... Wer mag schon keine Wassermelone?

Flughunde sind ganz offensichtlich auch Fans.

Wie auch immer: Hauptsache hydriert bleiben ...

... und schön an die Pfoten denken beim Gassigehen!

Hehe. Wer geht hier mit wem gassi?

Bild: reddit

Ein schönes Wochenende allerseits!

... und immer schön cool bleiben!

Jetzt bist du dran: Teile deine besten und lustigsten Tierbilder in der Kommentarspalte!

(cmu/sim)