Stecken sind cool – Punkt. Bild: reddit/watson

Faszination Stock – in 19 prächtigen Bildern

Passend zum (nahenden) Frühling: Feiern wir Stöcke!

Das Phänomen ist weithin bekannt: Es gibt Menschen, die sich etwa beim Spazierengehen in ein Stück Holz – am besten natürlich lang und stabil, und zum Mitwandern gemacht – verlieben. Ein solcher Stock ist nicht nur wahnsinnig gäch, sondern weckt auch den Spieltrieb und vermittelt ein Gefühl von Stärke.

Knack hat es schon lang gesagt:

So. Und weil wir nun nicht länger leugnen können, wie grossartig Stecken sind, erstaunt es auch nicht weiter, dass es einen eigenen Subreddit zum Thema gibt.

Hier kommen nun: 19 Bilder, die die bäumige Freude zusammenfassen (und dann ab in den Wald mit dir!).

So! Viel! Freude!

... an einem Stück Holz.

Auch hier hat jemand eine grossartige Entdeckung gemacht.

«Seht, was ich im Wald gefunden habe! Es ist ein Elderstab-Stock!», schreibt der Finder.

«Ich habe den Feuerstab meiner Träume gefunden!»

Oder auch: der Beweis dafür, dass die Freude am Stock nicht geschlechterspezifisch ist.

Wenn es schon eine Wanderung sein muss, dann nur mit sowas:

Oder hier: Stock mit Visage.

Hallo.

«Hab diesen Stock heute am Strand gefunden.»

Zum Neidischwerden.

Das ist wahre Treue: «Hab den gefunden, als ich 8 war. Jetzt bin ich 29.»

Auch in Sachen hölzerner Stock gibt es die verbreitete Annahme, dass grösser = besser ist.

(Bist du es, Sensenmann?)

«Ihr Leute redet über Stöcke? Hier einer, den ich gefunden habe.»

«Schaut euch alle diesen coolen Stock an, den ich gefunden habe!»

Und wie bezaubernd ist eigentlich dieser entige Stock? (Quasi Stock-Ente.)

Der Stecken ist nur wirklich perfekt, wenn er sich ohne grösseren Aufwand mitnehmen lässt.

Wie hier – auf dem Kopf balanciert.

«Hab in der Schule Ärger bekommen, weil ich diesen Stecken dorthin mitgenommen habe.»

Pfff ... Kulturbanausen.

«Freunde des Stockes, ich präsentiere euch meinen Drachen!»

«Mein 2-Jähriger hat mir dieses Exemplar mitgebracht. Was denkt ihr?»

Wir denken, der Sohnemann ist supercool!

«Dieser macht ein cooles Swoosh-Geräusch.»

Wir können es förmlich hören!

Boah, wie cool ist das denn? Ein Stock mit Stein?

Mit ganz viel Glück fügt sich der gefundene Stock bestens in die Inneneinrichtung ein.

Aber ja: Das Rennen ist eigentlich schon gemacht, der coolste Stock ist gefunden.

... behauptet zumindest dieses Meme.

Und jetzt darfst du uns deinen Stecken in den Kommentaren zeigen (du weisst genau, welchen Stock wir meinen, sei nicht so pubertär!)