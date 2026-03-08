Nebel
Gerechtigkeit siegt

Faszination Stock – in 19 prächtigen Bildern

Faszination Stecken
Stecken sind cool – Punkt.Bild: reddit/watson

Passend zum (nahenden) Frühling: Feiern wir Stöcke!
08.03.2026, 06:1808.03.2026, 06:18
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Das Phänomen ist weithin bekannt: Es gibt Menschen, die sich etwa beim Spazierengehen in ein Stück Holz – am besten natürlich lang und stabil, und zum Mitwandern gemacht – verlieben. Ein solcher Stock ist nicht nur wahnsinnig gäch, sondern weckt auch den Spieltrieb und vermittelt ein Gefühl von Stärke.

Knack hat es schon lang gesagt:

Video: watson/Knackeboul, Lya Saxer

So. Und weil wir nun nicht länger leugnen können, wie grossartig Stecken sind, erstaunt es auch nicht weiter, dass es einen eigenen Subreddit zum Thema gibt.

Hier kommen nun: 19 Bilder, die die bäumige Freude zusammenfassen (und dann ab in den Wald mit dir!).

So! Viel! Freude!

Faszination Stock
Bild: reddit

... an einem Stück Holz.

Auch hier hat jemand eine grossartige Entdeckung gemacht.

Faszination Stock
Bild: reddit

«Seht, was ich im Wald gefunden habe! Es ist ein Elderstab-Stock!», schreibt der Finder.

«Ich habe den Feuerstab meiner Träume gefunden!»

Faszination Stock
Bild: reddit

Oder auch: der Beweis dafür, dass die Freude am Stock nicht geschlechterspezifisch ist.

Wenn es schon eine Wanderung sein muss, dann nur mit sowas:

Faszination Stock
Bild: reddit

Oder hier: Stock mit Visage.

Faszination Stock
Bild: reddit

Hallo.

Faszination Stock
Bild: reddit

«Hab diesen Stock heute am Strand gefunden.»

Faszination Stock
Bild: reddit

Zum Neidischwerden.

Das ist wahre Treue: «Hab den gefunden, als ich 8 war. Jetzt bin ich 29.»

Faszination Stock
Bild: reddit

Auch in Sachen hölzerner Stock gibt es die verbreitete Annahme, dass grösser = besser ist.

Faszination Stock
Bild: reddit

(Bist du es, Sensenmann?)

«Ihr Leute redet über Stöcke? Hier einer, den ich gefunden habe.»

Faszination Stock
Bild: reddit

«Schaut euch alle diesen coolen Stock an, den ich gefunden habe!»

Faszination Stock
Bild: reddit

Und wie bezaubernd ist eigentlich dieser entige Stock? (Quasi Stock-Ente.)

Faszination Stock
Bild: reddit

Der Stecken ist nur wirklich perfekt, wenn er sich ohne grösseren Aufwand mitnehmen lässt.

Faszination Stock
Bild: reddit

Wie hier – auf dem Kopf balanciert.

«Hab in der Schule Ärger bekommen, weil ich diesen Stecken dorthin mitgenommen habe.»

Faszination Stecken
Bild: reddit

Pfff ... Kulturbanausen.

Man hat das älteste Werkzeug der Welt gefunden und es ist …

«Freunde des Stockes, ich präsentiere euch meinen Drachen!»

Faszination Stock
Bild: reddit

«Mein 2-Jähriger hat mir dieses Exemplar mitgebracht. Was denkt ihr?»

Faszination Stock
Bild: reddit

Wir denken, der Sohnemann ist supercool!

«Dieser macht ein cooles Swoosh-Geräusch.»

Faszination Stock
Bild: reddit

Wir können es förmlich hören!

Boah, wie cool ist das denn? Ein Stock mit Stein?

Faszination Stock
Bild: reddit

Mit ganz viel Glück fügt sich der gefundene Stock bestens in die Inneneinrichtung ein.

faszination stock
Bild: reddit

Aber ja: Das Rennen ist eigentlich schon gemacht, der coolste Stock ist gefunden.

Faszination Stock
Bild: reddit

... behauptet zumindest dieses Meme.

Und jetzt darfst du uns deinen Stecken in den Kommentaren zeigen (du weisst genau, welchen Stock wir meinen, sei nicht so pubertär!)

Mehr spannende Natur:

Du hattest schon lange keine Albträume mehr? Dann haben wir hier 23 Naturbilder für dich
Die ultimative Otten-Slideshow (wirklich!)
1 / 102
Die ultimative Otten-Slideshow (wirklich!)

Hier bekommst du gleich die volle Ladung Otten-Bilder. Es sind wirklich, wirklich viele ...
quelle: imgur
Einen Monat nur das essen, was man in der Natur findet – der Selbstversuch von Lucas
Video: watson
