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Cute News: Lustige Tierbilder von Kühen, Hunden und Affen

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Heute schon gelacht? 27 lustige Tierbilder für einen noch besseren Freitag

24.07.2026, 06:4024.07.2026, 06:40
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

Yay, endlich ist wieder Freitag, und endlich gibt es wieder unterhaltsame Tierbildli! Heute mit dabei: ein neu entdeckter Affe, der in den Regenwäldern Kongos lebt.

Wenn es endlich wieder Cute News gibt:

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/VoidCats/comments/1v1izj8/he_saw_a_squirrel/
Bild: reddit

Kleine Motivations-Umarmung.

cute news tier esel https://www.reddit.com/r/Donkeys/comments/1v1ouqj/do_burros_count/
Bild: reddit

Keine Cute News mehr verpassen:

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Genau da.

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Bild: reddit

So funktioniert also die Geschirrspülmaschine.

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/1121888957208686454/
Bild: pinterest

Wer klopft da an mein Haus?

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Immer schön nah bei Mama bleiben.

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Das Gleiche gilt auch hier:

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Zunge der Woche:

cute news tier hund https://ch.pinterest.com/pin/738449670157783848/
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Katze sieht Karton = Katze sitzt.

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An der Kommunikation hapert es noch ein bisschen.

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Kurzes Nickerchen für zwischendurch.

cute news tier ziege https://ch.pinterest.com/pin/1121888957211269648/
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Süsses Baby.

cute news tier kuh https://www.reddit.com/r/Cows/comments/1v0yn4l/went_and_checked_on_this_little_chonker_today/
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<3

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/1121888957209557416/
Bild: pinterest

Hier gibt es weitere Tiere mit ausserordentlichen Fellzeichnungen:

1 / 28
26 Tiere mit ausserordentlichen Fellzeichnungen

Wie herzig! Die folgenden Fellzeichnungen sind einfach nur wundervoll und einzigartig.
quelle: instagram
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(Unten geht es mit den Cute News weiter.)

Grumpy Cuteness:

cute news tier hydrax https://www.reddit.com/r/AIDKE/comments/1uwpm1w/rock_hydrax_procavia_capensis/
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Hallo!

cute news tier bär https://ch.pinterest.com/pin/836262224600630107/
Bild: pinterest

Was guckst du so?

cute news tier deer https://ch.pinterest.com/pin/729160995940587666/
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Vergangene Woche wurde bekannt, dass Forscher eine neue Affenart entdeckt haben.

Colobus congoensis Likweli
Bild: ZGF / Daniel Rosengren – Zoologische Gesellschaft Frankfurt (ZGF)

Wobei entdeckt eher heisst, dass die Art wissenschaftlich bestätigt werden konnte. Einheimische wissen bereits längst von der Existenz dieser Affen.

likweli (Colobus congoensis)
Bild: Daniel Rosengren, Frankfurt Zoological Society

Die Affen haben orange Lippen und werden von den Einheimischen Likweli genannt.

likweli (Colobus congoensis)
Bild: Daniel Rosengren, Frankfurt Zoological Society

Sie sind sehr scheu und verstecken sich in den Urwäldern Kongos.

likweli (Colobus congoensis)
Bild: Daniel Rosengren, Frankfurt Zoological Society

Likweli sind erst die fünfte «neue» afrikanische Affenart, die in den vergangenen 75 Jahren von Wissenschaftlern beschrieben wurde.

likweli (Colobus congoensis)
Bild: Daniel Rosengren, Frankfurt Zoological Society

Ihre Rufe klingen wie ein Brüllen und werden hauptsächlich in der Dämmerung beobachtet:

Video: YouTube/Reuters

Angesichts des kleinen Verbreitungsgebiets, der seltenen Sichtungen und des zunehmenden Lebensraumverlusts werden die Affen als gefährdet eingestuft.

likweli (Colobus congoensis)
Bild: Daniel Rosengren, Frankfurt Zoological Society

Ihre nächsten Verwandten sind die Schwarzen Stummelaffen.

likweli (Colobus congoensis)
Bild: creative commons

Mittels DNA-Proben konnte nun aber ermittelt werden, dass es sich bei den Likweli um eine eigenständige Art handelt.

likweli (Colobus congoensis)
Bild: Daniel Rosengren, Frankfurt Zoological Society

Yumm, Salat.

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Bis nächste Woche!

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Bild: instagram
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«Ohne Ende» muss aber noch genauer definiert werden. Es läuft üblicherweise folgendermassen ab: Erst präsentieren wir dir hier die lustigsten Bilder und Gifs, die wir seit letztem Dienstag im Internet erspäht haben, und dann postest du deine Beute in die Kommentare. Je nachdem, wie viel dort folgt, haben wir bis zum Abend was zu schauen.
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