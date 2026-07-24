Cute News

Heute schon gelacht? 27 lustige Tierbilder für einen noch besseren Freitag

Corina Mühle Folge mir

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Cute News, everybody!

Yay, endlich ist wieder Freitag, und endlich gibt es wieder unterhaltsame Tierbildli! Heute mit dabei: ein neu entdeckter Affe, der in den Regenwäldern Kongos lebt.



Wenn es endlich wieder Cute News gibt:

Kleine Motivations-Umarmung.

Keine Cute News mehr verpassen: Cute News

Genau da.

So funktioniert also die Geschirrspülmaschine.

Wer klopft da an mein Haus?

Immer schön nah bei Mama bleiben.

Das Gleiche gilt auch hier:

Zunge der Woche:

Katze sieht Karton = Katze sitzt.

An der Kommunikation hapert es noch ein bisschen.

Kurzes Nickerchen für zwischendurch.

Süsses Baby.

<3

Hier gibt es weitere Tiere mit ausserordentlichen Fellzeichnungen:

1 / 28 26 Tiere mit ausserordentlichen Fellzeichnungen Wie herzig! Die folgenden Fellzeichnungen sind einfach nur wundervoll und einzigartig. quelle: instagram

(Unten geht es mit den Cute News weiter.)

Grumpy Cuteness:

Hallo!

Was guckst du so?

Vergangene Woche wurde bekannt, dass Forscher eine neue Affenart entdeckt haben.

Bild: ZGF / Daniel Rosengren – Zoologische Gesellschaft Frankfurt (ZGF)

Wobei entdeckt eher heisst, dass die Art wissenschaftlich bestätigt werden konnte. Einheimische wissen bereits längst von der Existenz dieser Affen.

Bild: Daniel Rosengren, Frankfurt Zoological Society

Die Affen haben orange Lippen und werden von den Einheimischen Likweli genannt.

Bild: Daniel Rosengren, Frankfurt Zoological Society

Sie sind sehr scheu und verstecken sich in den Urwäldern Kongos.

Bild: Daniel Rosengren, Frankfurt Zoological Society

Likweli sind erst die fünfte «neue» afrikanische Affenart, die in den vergangenen 75 Jahren von Wissenschaftlern beschrieben wurde.

Bild: Daniel Rosengren, Frankfurt Zoological Society

Ihre Rufe klingen wie ein Brüllen und werden hauptsächlich in der Dämmerung beobachtet:

Angesichts des kleinen Verbreitungsgebiets, der seltenen Sichtungen und des zunehmenden Lebensraumverlusts werden die Affen als gefährdet eingestuft.

Bild: Daniel Rosengren, Frankfurt Zoological Society

Ihre nächsten Verwandten sind die Schwarzen Stummelaffen.

Bild: creative commons

Mittels DNA-Proben konnte nun aber ermittelt werden, dass es sich bei den Likweli um eine eigenständige Art handelt.

Bild: Daniel Rosengren, Frankfurt Zoological Society

Yumm, Salat.

Bis nächste Woche!

Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!