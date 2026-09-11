Cute News

*Trommelwirbel* Endlich wieder Freitag

Corina Mühle Folge mir

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Cute News, everybody!

Heute schauen wir uns Tiere an, die unter UV-Licht leuchten – was unglaublich cool aussieht, Wissenschaftler aber vor ein Rätsel stellt. Dazu aber später mehr.

Da hat sich jemand mächtig den Bauch vollgeschlagen.

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Falls du dich beobachtet fühlst, einfach mal hochschauen.

Bild: reddit

Sorry, Chef, bin heute etwas später dran, meine Katze hat mich gefangen gehalten.

Heute schon gefrühstückt?

Die süsseste Schwimmlektion, die du heute sehen wirst:

Ja, ja, ja, nein.

Robben sind wirklich die Doggos der Ozeane.

Diese Robbe schlief auf der Hand des Mannes ein und konnte nicht aufhören zu schnarchen.

Ein Fakt über mich: Ich werde es versuchen zu streicheln.

Zunge der Woche:

Dieses Foto ist besser als jedes Selfie, das ich je zustande gebracht habe.

Das passt schon.

Aww.

Hier gibt es eine grosse Portion Eulen-Liebe:

1 / 10 Eulen-Liebe Diese Bilder sind wohl der Beweis: Auch Tiere lieben. Bild: Dukas quelle: catersnews / / 1044198

(Unten geht es mit den Cute News weiter.)

Nachtrag für die Zunge der Woche:

Es hat genug für euch beide, versprochen!

Wie versprochen lernen wir etwas Cooles. Das ist ein Tüpfelbeutelmarder:

Dieser leuchtet unter UV-Licht.

Warum das so ist, haben Wissenschaftler noch nicht herausgefunden.

Und natürlich stammt dieses Tier aus Australien – woher denn sonst!

Ein weiteres australisches Säugetier, das unter UV-Licht leuchtet, ist das Schnabeltier.

Auch Wombats haben diese Eigenschaft.

Und hier noch ein leuchtendes Possum:

Auch der Tasmanische Teufel kann unter UV-Licht leuchten. Das hat ein Zoo in den USA 2020 zum ersten Mal dokumentiert.

Weitere Tiere, bei denen Fluoreszenz auftritt, sind Katzenhaie:

Federn können ebenfalls Biofluoreszenz zeigen. Hier bei einem Papagei:

Zum Schluss: Skorpione dürfen auf dieser Liste natürlich auch nicht fehlen.

Damit sind wir für heute leider auch schon wieder am Ende angelangt.

Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!