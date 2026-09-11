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Cute News: Lustige Tierbilder von Katzen, Haien und Waschbären

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*Trommelwirbel* Endlich wieder Freitag

11.09.2026, 06:0611.09.2026, 06:06
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

Heute schauen wir uns Tiere an, die unter UV-Licht leuchten – was unglaublich cool aussieht, Wissenschaftler aber vor ein Rätsel stellt. Dazu aber später mehr.

Da hat sich jemand mächtig den Bauch vollgeschlagen.

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/soupbelly/comments/1wamupw/soup_belly_salute/
Bild: reddit

Keine Cute News mehr verpassen:

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Falls du dich beobachtet fühlst, einfach mal hochschauen.

cute news tier raccoon waschbär https://www.reddit.com/r/Raccoons/comments/1wb3qr4/eye_spy/
Bild: reddit
Surprise
Bild: reddit

Sorry, Chef, bin heute etwas später dran, meine Katze hat mich gefangen gehalten.

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Heute schon gefrühstückt?

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Die süsseste Schwimmlektion, die du heute sehen wirst:

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Ja, ja, ja, nein.

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Robben sind wirklich die Doggos der Ozeane.

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Bild: reddit

Diese Robbe schlief auf der Hand des Mannes ein und konnte nicht aufhören zu schnarchen.

Ein Fakt über mich: Ich werde es versuchen zu streicheln.

cute news tier ziege https://www.reddit.com/r/babygoats/comments/1w94ljh/baby_goat_at_tierwelt_herberstein/
Bild: reddit

Zunge der Woche:

cute news tier ferret https://ch.pinterest.com/pin/1121888957210442289/
Bild: pinterest

Dieses Foto ist besser als jedes Selfie, das ich je zustande gebracht habe.

cute news tier pferde https://ch.pinterest.com/pin/358106607843418917/
Bild: pinterest

Das passt schon.

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Bild: reddit

Aww.

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Bild: reddit

Hier gibt es eine grosse Portion Eulen-Liebe:

1 / 10
Eulen-Liebe
Diese Bilder sind wohl der Beweis: Auch Tiere lieben. Bild: Dukas
quelle: catersnews / / 1044198
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(Unten geht es mit den Cute News weiter.)

Nachtrag für die Zunge der Woche:

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Bild: reddit

Es hat genug für euch beide, versprochen!

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Bild: instagram

Wie versprochen lernen wir etwas Cooles. Das ist ein Tüpfelbeutelmarder:

Schwarze Form des Tüpfelbeutelmarders
Bild: creative commons

Dieser leuchtet unter UV-Licht.

Tüpfelbeutelmarder https://www.reddit.com/r/NatureIsFuckingLit/comments/1ffpsme/eastern_quolls_dasyurus_viverrinus_fluoresce/
Bild: reddit

Warum das so ist, haben Wissenschaftler noch nicht herausgefunden.

Tüpfelbeutelmarder https://www.reddit.com/r/NatureIsFuckingLit/comments/1ffpsme/eastern_quolls_dasyurus_viverrinus_fluoresce/
Bild: reddit

Und natürlich stammt dieses Tier aus Australien – woher denn sonst!

Tüpfelbeutelmarder https://www.instagram.com/p/Dba6EBnjlXP/?img_index=4
Bild: instagram

Ein weiteres australisches Säugetier, das unter UV-Licht leuchtet, ist das Schnabeltier.

schnabeltier/ platypus leuchtet unter UV-licht https://www.reddit.com/r/Awwducational/comments/jnmppi/as_if_the_platypus_could_not_get_any_weirder_it/
Bild: reddit

Auch Wombats haben diese Eigenschaft.

cute news tier wombats https://www.reddit.com/r/NatureIsFuckingLit/comments/k1bp14/wombats_are_bioflourescent_under_uv_light/
Bild: reddit

Und hier noch ein leuchtendes Possum:

possum leuchtet unter uv licht https://www.facebook.com/photo/?fbid=876285407946609&amp;set=pcb.876285434613273
Bild: facebook

Auch der Tasmanische Teufel kann unter UV-Licht leuchten. Das hat ein Zoo in den USA 2020 zum ersten Mal dokumentiert.

tasmanischer teufel https://x.com/ToledoZoo/status/1335323067967561729/photo/1
Bild: toledo zoo

Weitere Tiere, bei denen Fluoreszenz auftritt, sind Katzenhaie:

Biofluorescence in Catsharks (Scyliorhinidae)
Bild: nature.com

Federn können ebenfalls Biofluoreszenz zeigen. Hier bei einem Papagei:

papagei leuchtet unter uv-licht https://www.reddit.com/r/parrots/comments/1g7qaic/did_not_realize_the_glow_was_this_insane/
Bild: reddit

Zum Schluss: Skorpione dürfen auf dieser Liste natürlich auch nicht fehlen.

Skorpion unter UV-Licht https://www.reddit.com/r/NatureIsFuckingLit/comments/vcsrzg/so_my_boss_used_and_uv_light_on_the_scorpions/
Bild: reddit

Damit sind wir für heute leider auch schon wieder am Ende angelangt.

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Bild: instagram
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