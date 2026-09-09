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Picdump 204 – willkommen im Reich der besten Memes

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Picdump 204 – willkommen im Reich der besten Memes

09.09.2026, 04:59
Sergio Minnig
Sergio Minnig
Ver sumi is nur en Klick, ver andri is der Itritt ind Wält va de Beschtu Memes (vaner Wält?!). Schön hesch der Wäg zer Träppa in Riich vam Paradis gfunnu. Went bis hiä bisch cho müäsch nur nu bitz Scrollu und scho startut dini Reis. Vil Spass!

So, und jetzt zum besten Teil des Picdump. Du hast die Wahl: Wirf zuerst einen Blick auf die besten Kommentare der letzten Woche oder tauche direkt in die lustigsten Memes dieser Woche ein.

Wohin soll die Reise für dich gehen?
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Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
02.09.2026 07:14
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Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
02.09.2026 06:44
😊💃
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NeunterMonat
Leser-Kommentar von NeunterMonat
02.09.2026 08:59
...
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Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
02.09.2026 07:09
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Fubby
Leser-Kommentar von Fubby
02.09.2026 07:28
😏
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Picdump 203 тАУ unterhaltsame Memes an einem Ort vereint\nЁЯШП
Hans12
Leser-Kommentar von Hans12
02.09.2026 06:46
🍌
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Geralt von Riva
Leser-Kommentar von Geralt von Riva
02.09.2026 08:25
.
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Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
02.09.2026 07:07
Ich möchte, dass alle das neueste Mitglied unserer Gruppe willkommen heissen: den Autismus-verursachenden Impfstoff
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PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
02.09.2026 06:46
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Hans12
Leser-Kommentar von Hans12
02.09.2026 06:44
🐕
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Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
02.09.2026 06:35
SKANDAL! 😅
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Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
02.09.2026 07:44
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Picdump 203 – unterhaltsame Memes an einem Ort vereint\n
David Steger
Leser-Kommentar von David Steger
02.09.2026 07:35
Habe ich kürzlich in den Ferien entdeckt.
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Hans12
Leser-Kommentar von Hans12
02.09.2026 06:45
💎
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Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
02.09.2026 07:08
Kürzlich, beim Zahni
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sapnu puas
Leser-Kommentar von sapnu puas
02.09.2026 08:15
🐱
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NeunterMonat
Leser-Kommentar von NeunterMonat
02.09.2026 08:59
warum finde ich das witzig?
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Biko
Leser-Kommentar von Biko
02.09.2026 07:46
Kein Meme, aber Superbuchstütze.
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Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
02.09.2026 07:37
Morgan J. Freeman stabil
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Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
Leser-Kommentar von Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
02.09.2026 09:41
Noch so ein kleiner verbaler LifeHack...nichts zu danken.
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Picdump 203 – unterhaltsame Memes an einem Ort vereint\nNoch so ein kleiner verbaler LifeHack...nichts zu danken.
PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
02.09.2026 06:48
Achtung; so flach, dass er einen kurzen Moment dauern kann...
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Hans12
Leser-Kommentar von Hans12
02.09.2026 06:45
🏴‍☠️
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Geralt von Riva
Leser-Kommentar von Geralt von Riva
02.09.2026 08:25
Kritischertreffer
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Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
02.09.2026 07:45
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Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
02.09.2026 06:32
Deep
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Roat_An
Leser-Kommentar von Roat_An
02.09.2026 07:08
🤷🏻‍♀️
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Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
02.09.2026 07:31
Frage nicht, was Dein Land für Dich tun kann Frage, wo die Epstein Files sind
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Picdump

Endlich wieder Mittwoch!

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bild: internet

Kein Wunder, hört man von ihm nur noch so selten …

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Bild: instagram

Gott: Also, es gibt nur eine Reg…
Eva:

Wenn du so alt bist, dass du keine FOMO mehr hast. 🥰

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Bild: imgur

Wenn meine Freunde mich zum Ausgehen überreden wollen, nachdem ich es mir schon gemütlich gemacht habe.
Nein.

Bye-bye Hitzewellen.

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Bild: imgur

31. August. 1. September.

War dann wohl doch ein bisschen naiv.

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Bild: imgur

Ich: Ignoriere eine Verletzung und gehe trotzdem ins Fitnessstudio.
Verletzung: *wird schlimmer*
Ich:

Bravo!

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Bild: imgur

Niemand:
Langstreckenläufer: Hey, ich bin heute 16 Kilometer gelaufen.

Schlechte Nachrichten.

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Bild: instagram

Zeitreisender: Hey, ist das der Erste oder der Zweite Weltkrieg?
Soldat des Ersten Weltkriegs:

Dieses Meme kannst du spüren.

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Bild: imgur

Gehirn: Schlag zu!
Ich: Warum?
Gehirn: Mach es einfach!

Ach, was du nicht sagst.

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Bild: imgur

Du bist hier.

Wirklich jedes verdammte Mal.

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Bild: imgur

Ja, ich denke, das ist genau die richtige Menge an Nudeln.

Ach, diese Serie … 🥰

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Bild: imgur

*Habe 1000 Dinge zu tun*
Ich:

Immer wieder sonntags.

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Bild: imgur

Wenn dein Handy endlich genug geladen ist, damit du dich auf die andere Seite des Bettes drehen kannst.

Diese Rotzbalken …

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Bild: instagram

Wenn mich ein jüngerer Mensch fragt, ob es in den 90er Jahren schon Farbe gab.

Grossartig gekontert.

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Bild: imgur

Die sind laut!
diE SiNd LaUt!

Pitch gewonnen!

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Bild: imgur

Ich: Also, hier ist meine Millionen-Dollar-Idee.

Lasst euch nicht unterkriegen.

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Bild: imgur

Wenn es mal schwierig wird, du aber trotzdem gut drauf bist.

Was hat uns Excel an Nerven gekostet …

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Bild: instagram

Ich bewerte dieses Outfit mit 10-Okt.

Mal wieder etwas Blackdump.

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Bild: imgur

Ich: *grille ein paar Fische*
Der Petsmart-Mitarbeiter, der sie mir verkauft hat:

Also ganz ehrlich, ich wusste nicht, dass man die laden muss.

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Bild: imgur

Bro ist voll aufgeladen.

Gut probiert.

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Bild: instagram

Ich: Stell dir vor, ich besuche eine Stadt, in der alle Desserts lieben, diese aber verboten sind. Wie könnte ich 1 kg Puderzucker dorthin mitnehmen?
ChatGPT:

Genau so mühsam: Zähneputzen vergessen.

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Ich, wie ich pinkeln gehe, nachdem ich es mir in meinem Bett so richtig gemütlich gemacht habe.

Und ich habe es mir jedes Mal wieder geglaubt.

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Bild: imgur

Ich zu mir selbst: Lern das Thema nicht, es kommt in der Prüfung eh nicht vor.
*lese die erste Frage*

Australien ist einfach anders.

insta§§§
Bild: instagram

Australier haben versehentlich einen der Wissenschaft unbekannten Fisch gegessen.
Australier:

Seit zwei Wochen lachen darüber wohl viele nicht mehr.

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Bild: imgur

Wenn der Wetterbericht «Hagelsturm» sagt:

Es sind moderne Zeiten.

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Bild: imgur

Der Student, der KI zum Schreiben seiner Dissertation nutzte. Der Professor, der KI zur Benotung nutzte.

Uff...

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Bild: imgur

Kollege: Wie lange hast du geschlafen?
Ich: 8.
Kollege: Stunden?
Ich: Minuten.

Niemand sagte, dass es fair ist.

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Bild: IMGUR

Mittelmässige Läufer.
Der schnellste Typ, den du kennst.

Hauptsache glücklich.

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Bild: imgur

Ich: Okay, ich bin total motiviert. Wenn ich nach Hause komme, werde ich mein Leben in Ordnung bringen, meine ganze Arbeit erledigen und erfolgreich sein.
Ich, wenn ich nach Hause komme:

Was sind das bloss für schreckliche Menschen?

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Bild: imgur

Wenn die lange Schulstunde fast zu Ende ist und jemand beschliesst, eine Frage zu stellen:

Es ist und bleibt eine Hassliebe.

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Bild: imgur

3 Minuten 26 Sekunden
3 Minuten 27 Sekunden
3 Minuten 28 Sekunden

Das war's für diese Woche. Jetzt seid ihr an der Reihe: Lasst die Kommentarspalte glühen und haut eure besten Memes raus!

Bis zum nächsten Mal
Sergio​
Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: watson/Imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung PiDi
Im Sommer 2023 n. Chr. entstand im Schatten der imposanten Hardbrücke, direkt am Fusse des majestätischen Prime Towers, eine geschichtsträchtige Nomenklatur. Das englische Wort «Picdump» vereint die Kraft zweier durch Memes geprägter Urbegriffe: Das prägnante «Pic» verschmilzt mit dem kraftvollen «Dump» zu einer monumentalen Einheit. Aus den Initialen dieser beiden Wörter wurde das «P» und das «D» geformt. Daraus erwacht die Bezeichnung durch die englische Phonetisierung als «Pi» und «Di» zu vollem Leben. So wurde an jenem legendären Tag die offizielle und unverrückbare Abkürzung «PiDi» für alle Zeiten in Stein gemeisselt. Seither hallt dieser epische Name durch die digitalen Hallen von watson und zeugt vom Geist der Popkultur.
infobox image
Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1.Bild: watson

PiDi-Memes Teil 1:

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Die PiDi-Memes Teil 1
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PiDi-Memes Teil 2:

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Die PiDi-Memes Teil 2
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PiDi-Memes Teil 3:

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Die PiDi-Memes Teil 3
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Eine Reise in die Vergangenheit? Dann reise in frühere PiDi-Ausgaben!

PiDi
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Picdump 203 – unterhaltsame Memes an einem Ort vereint
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