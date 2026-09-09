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Picdump 204 – willkommen im Reich der besten Memes

Sergio Minnig Folge mir

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Ver sumi is nur en Klick, ver andri is der Itritt ind Wält va de Beschtu Memes (vaner Wält?!). Schön hesch der Wäg zer Träppa in Riich vam Paradis gfunnu. Went bis hiä bisch cho müäsch nur nu bitz Scrollu und scho startut dini Reis. Vil Spass!

So, und jetzt zum besten Teil des Picdump. Du hast die Wahl: Wirf zuerst einen Blick auf die besten Kommentare der letzten Woche oder tauche direkt in die lustigsten Memes dieser Woche ein.

Wohin soll die Reise für dich gehen? Best-of-Kommentarspalte Picdump

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Picdump

Endlich wieder Mittwoch!

bild: internet

Kein Wunder, hört man von ihm nur noch so selten …

Gott: Also, es gibt nur eine Reg…

Eva:

Wenn du so alt bist, dass du keine FOMO mehr hast. 🥰

Wenn meine Freunde mich zum Ausgehen überreden wollen, nachdem ich es mir schon gemütlich gemacht habe.

Nein.

Bye-bye Hitzewellen.

31. August. 1. September.

War dann wohl doch ein bisschen naiv.

Ich: Ignoriere eine Verletzung und gehe trotzdem ins Fitnessstudio.

Verletzung: *wird schlimmer*

Ich:

Bravo!

Niemand:

Langstreckenläufer: Hey, ich bin heute 16 Kilometer gelaufen.

Schlechte Nachrichten.

Zeitreisender: Hey, ist das der Erste oder der Zweite Weltkrieg?

Soldat des Ersten Weltkriegs:

Dieses Meme kannst du spüren.

Gehirn: Schlag zu!

Ich: Warum?

Gehirn: Mach es einfach!

Ach, was du nicht sagst.

Du bist hier.

Wirklich jedes verdammte Mal.

Ja, ich denke, das ist genau die richtige Menge an Nudeln.

Ach, diese Serie … 🥰

*Habe 1000 Dinge zu tun*

Ich:

Immer wieder sonntags.

Wenn dein Handy endlich genug geladen ist, damit du dich auf die andere Seite des Bettes drehen kannst.

Diese Rotzbalken …

Wenn mich ein jüngerer Mensch fragt, ob es in den 90er Jahren schon Farbe gab.

Grossartig gekontert.

Die sind laut!

diE SiNd LaUt!

Pitch gewonnen!

Ich: Also, hier ist meine Millionen-Dollar-Idee.

Lasst euch nicht unterkriegen.

Wenn es mal schwierig wird, du aber trotzdem gut drauf bist.

Was hat uns Excel an Nerven gekostet …

Ich bewerte dieses Outfit mit 10-Okt.

Mal wieder etwas Blackdump.

Ich: *grille ein paar Fische*

Der Petsmart-Mitarbeiter, der sie mir verkauft hat:

Also ganz ehrlich, ich wusste nicht, dass man die laden muss.

Bro ist voll aufgeladen.

Gut probiert.

Ich: Stell dir vor, ich besuche eine Stadt, in der alle Desserts lieben, diese aber verboten sind. Wie könnte ich 1 kg Puderzucker dorthin mitnehmen?

ChatGPT:

Genau so mühsam: Zähneputzen vergessen.

Ich, wie ich pinkeln gehe, nachdem ich es mir in meinem Bett so richtig gemütlich gemacht habe.

Und ich habe es mir jedes Mal wieder geglaubt.

Ich zu mir selbst: Lern das Thema nicht, es kommt in der Prüfung eh nicht vor.

*lese die erste Frage*

Australien ist einfach anders.

Australier haben versehentlich einen der Wissenschaft unbekannten Fisch gegessen.

Australier:

Seit zwei Wochen lachen darüber wohl viele nicht mehr.

Wenn der Wetterbericht «Hagelsturm» sagt:

Es sind moderne Zeiten.

Der Student, der KI zum Schreiben seiner Dissertation nutzte. Der Professor, der KI zur Benotung nutzte.

Uff...

Kollege: Wie lange hast du geschlafen?

Ich: 8.

Kollege: Stunden?

Ich: Minuten.

Niemand sagte, dass es fair ist.

Mittelmässige Läufer.

Der schnellste Typ, den du kennst.

Hauptsache glücklich.

Ich: Okay, ich bin total motiviert. Wenn ich nach Hause komme, werde ich mein Leben in Ordnung bringen, meine ganze Arbeit erledigen und erfolgreich sein.

Ich, wenn ich nach Hause komme:

Was sind das bloss für schreckliche Menschen?

Wenn die lange Schulstunde fast zu Ende ist und jemand beschliesst, eine Frage zu stellen:

Es ist und bleibt eine Hassliebe.

3 Minuten 26 Sekunden

3 Minuten 27 Sekunden

3 Minuten 28 Sekunden

Das war's für diese Woche. Jetzt seid ihr an der Reihe: Lasst die Kommentarspalte glühen und haut eure besten Memes raus!



Bis zum nächsten Mal

Sergio​

Bild: watson/Imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung PiDi Im Sommer 2023 n. Chr. entstand im Schatten der imposanten Hardbrücke, direkt am Fusse des majestätischen Prime Towers, eine geschichtsträchtige Nomenklatur. Das englische Wort «Picdump» vereint die Kraft zweier durch Memes geprägter Urbegriffe: Das prägnante «Pic» verschmilzt mit dem kraftvollen «Dump» zu einer monumentalen Einheit. Aus den Initialen dieser beiden Wörter wurde das «P» und das «D» geformt. Daraus erwacht die Bezeichnung durch die englische Phonetisierung als «Pi» und «Di» zu vollem Leben. So wurde an jenem legendären Tag die offizielle und unverrückbare Abkürzung «PiDi» für alle Zeiten in Stein gemeisselt. Seither hallt dieser epische Name durch die digitalen Hallen von watson und zeugt vom Geist der Popkultur. Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1. Bild: watson

PiDi-Memes Teil 1:

1 / 102 Die PiDi-Memes Teil 1 quelle: watson/twitter

PiDi-Memes Teil 2:

1 / 102 Die PiDi-Memes Teil 2 quelle: internet

PiDi-Memes Teil 3:

1 / 8 Die PiDi-Memes Teil 3 quelle: internet

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