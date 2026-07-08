Picdump

Picdump 195 – Sommer, Sonne, Memes!

Sergio Minnig Folge mir

Mehr «Spass»

Ich hoffu so sehr dü liggsch eswa gmiätlich uf dinum Trechner mit mu chiählu Gitreich iner Hand und gniässusch vor dum Sprung ins chalt Nass nu schnäll der PiDi. So seltis si!

So – und jetzt zu all dem Schönen, das heute auf dich wartet.

Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.



was willst du dir ansehen? Best-of Kommentarspalte: Picdump

Best-of Kommentarspalte:

Picdump

Endlich wieder Mittwoch!

Bild: WATSON

Schachmatt.

Als ich 12 war, googelte ich auf dem Computer meines Vaters «zwei Männer, die sich küssen», und als er mich fragte, warum das in seiner Suchleiste stand, sagte ich: «Ich weiss es nicht, sag du es mir.»

Es ist sehr akkurat.

POV: Es ist Mittagszeit im Imbiss neben einem Bürogebäude, wo man für 20 Dollar eine einfache Bowl isst.

Tatsache!

Viel spannender wäre es zu wissen, wie alt der Künstler oder die Künstlerin war.

Ich kann es einfach nicht fassen, dass dieses Hammerhai-Kunstwerk aus dem 18. Jahrhundert stammt.

Ich hoffe, du kapierst es.

Vielleicht sollten wir das Hier und Jetzt manchmal mehr schätzen … 😅

Ich wünschte, wir könnten in die gute alte Zeit zurückreisen … Die gute alte Zeit:



Dein Motivations-Meme um heute durch den Tag zu kommen.

Du. Wird jedes Jahr heisser. Erde.

Moment …

Die Jugend von heute ist völlig ausser Rand und Band. Früher, zu meiner Zeit, trafen sich die Kinder und brachten anderen bei, wie man Musikinstrumente spielt, zum Beispiel Fagott.

Das ist mal eine ehrliche Selbstreflexion.

Ich rede ganz schön viel Unsinn, obwohl ich nicht mal richtig funktionieren kann, wenn die Zehennaht meiner Socke an der falschen Stelle ist.

Die Dummheit der Menschen ist grenzenlos

Lass dich nicht vom Video täuschen, Seals (=Robben) sind gefährlich. Ich habe gehört, dass eine Gruppe von ihnen Bin Laden getötet hat.

Es ist so akkurat.

Dieser Job macht mich wahnsinnig.

Ich bei der Arbeit:

Ist Vandalismus okay, wenn es lustig ist?

Bild: zvg

Klappt nur auf Englisch.

Wenn das ein bewusster Streich über Jahre hinweg war, ziehe ich meinen Hut.

Jedes Jahr schickt uns unsere Tante aus Maine kleine, handgemachte Schokoladenhummer. Dieses Jahr sind sie aus Seife. Ratet mal, wie ich es herausgefunden habe!

Wir lieben es doch alle.

Ich: Ich hab die Nase voll von dem ganzen Drama.

Beste Freundin: Ich hab Screenshots.

Ich: Schenk den Tee ein.

Ob er wohl bestanden hat?

Verpiss dich, du Wichers.

Fahrprüfung.



Die armen Eltern.

Meine Eltern: Dieses Baby wird so ein Segen sein.

Ich im Mutterleib:

Ich würd's kaufen.

Wer hat auch keine Geduld?

Wenn du das Tutorial überspringst:

Das war wohl eine Missinterpretation.

Ich spüre einen Funken zwischen uns.

Solche Menschen sind keine Freunde!

Wenn jemand die Frechheit besitzt, dich in deiner Mittagspause nach der Arbeit zu fragen …

Immerhin gibt es ein Beweisfoto, dass es nicht so war.

Mein Vater dachte, ich wäre mit zwei Jahren stark genug, um mich an der Gardinenstange festzuhalten, während er ein Foto machte.

Ein stolzer Vater-Moment.

Lehrer: Ihr Sohn wurde beim Kiffen erwischt.

Ich: Hat er gesagt, woher er es hat?

Lehrer: Ja, von seinem besten Freund.

Ich: [Tränen in den Augen] Hat er das wirklich gesagt?

Das tut richtig weh.

Wenn jemand sagt: «Das war vor 20 Jahren», denke ich: «Ah, die 80er». Dann heisst es aber, es war 2006, und ich muss mich erst mal setzen.

Einfach, damit ihr es wisst, bei der Suche nach lustigen Memes stosse ich auch mal auf sowas.

Ganz einfacher Humor.

Hatten wir diese Phase nicht alle mal?

Hast du manchmal das Gefühl, dass dein Leben wie das von Mrs. Nesbitt ist?

Hahaha... offensichtlich.

Meine Leidenschaft sind Infografiken.

Prinz Charming!

Sie: Ich stehe total auf ältere Männer.

Ich: [versuche, sie zu beeindrucken] Möchtest du ein Werthers Original?

Das war's für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.



Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳



Sergio

Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi» Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist. Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1. Bild: watson

Die PiDi-Memes Teil 1:

1 / 102 Die PiDi-Memes Teil 1 quelle: watson/twitter

Die PiDi-Memes Teil 2:

1 / 98 Die PiDi-Memes Teil 2 quelle: internet

Eine Reise in die Vergangenheit? Dann reise in frühere PiDi-Ausgaben!