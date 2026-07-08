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Picdump

Sommer, Sonne, Memes!

Picdump

Picdump 195 – Sommer, Sonne, Memes!

08.07.2026, 04:4308.07.2026, 04:43
Sergio Minnig
Sergio Minnig
Ich hoffu so sehr dü liggsch eswa gmiätlich uf dinum Trechner mit mu chiählu Gitreich iner Hand und gniässusch vor dum Sprung ins chalt Nass nu schnäll der PiDi. So seltis si!
So – und jetzt zu all dem Schönen, das heute auf dich wartet.
Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.
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Picdump

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Obladidada
Leser-Kommentar von Obladidada
01.07.2026 07:26
Was für eine Ueberraschung so ein herziges Hundeli 🤭
Zu: Picdump 194 – Die Mega-Hitze ist weg, die Memes bleiben
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Erwin Apfeltee
Leser-Kommentar von Erwin Apfeltee
01.07.2026 09:49
Zu: Picdump 194 – Die Mega-Hitze ist weg, die Memes bleiben
Picdump 194 – Die Mega-Hitze ist weg, die Memes bleiben\n
Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
Leser-Kommentar von Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
01.07.2026 07:56
Solange er noch heiss ist....
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Glenn Quagmire
Leser-Kommentar von Glenn Quagmire
01.07.2026 06:19
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dukla
Leser-Kommentar von dukla
01.07.2026 11:03
sorry...
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Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
Leser-Kommentar von Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
01.07.2026 07:27
Die Realität...wie ein Film.
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Ameo
Leser-Kommentar von Ameo
01.07.2026 08:47
Tja
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Ameo
Leser-Kommentar von Ameo
01.07.2026 10:16
Erfolg bei der Damenwelt 2.0
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Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
01.07.2026 06:52
👍
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Nirantali
Leser-Kommentar von Nirantali
01.07.2026 10:34
🦶📿
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Obladidada
Leser-Kommentar von Obladidada
01.07.2026 07:28
Das wird Papa aber freuen …
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goschi
Leser-Kommentar von goschi
01.07.2026 16:28
Ich helfe dir Alnothor
Zu: Picdump 194 – Die Mega-Hitze ist weg, die Memes bleiben
Picdump 194 – Die Mega-Hitze ist weg, die Memes bleiben\nIch helfe dir Alnothor
Erwin Apfeltee
Leser-Kommentar von Erwin Apfeltee
01.07.2026 09:48
Zu: Picdump 194 – Die Mega-Hitze ist weg, die Memes bleiben
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Tsherish De Love aka Flachzange
Leser-Kommentar von Tsherish De Love aka Flachzange
01.07.2026 07:09
Nachbarschaftshilfe ist ein tolle Sache.
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Picdump

Endlich wieder Mittwoch!

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Bild: WATSON

Schachmatt.

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Bild: imgur

Als ich 12 war, googelte ich auf dem Computer meines Vaters «zwei Männer, die sich küssen», und als er mich fragte, warum das in seiner Suchleiste stand, sagte ich: «Ich weiss es nicht, sag du es mir.»

Es ist sehr akkurat.

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Bild: imgur

POV: Es ist Mittagszeit im Imbiss neben einem Bürogebäude, wo man für 20 Dollar eine einfache Bowl isst.

Tatsache!

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Bild: instagram

Viel spannender wäre es zu wissen, wie alt der Künstler oder die Künstlerin war.

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Bild: imgur

Ich kann es einfach nicht fassen, dass dieses Hammerhai-Kunstwerk aus dem 18. Jahrhundert stammt.

Ich hoffe, du kapierst es.

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Bild: instagram

Vielleicht sollten wir das Hier und Jetzt manchmal mehr schätzen … 😅

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Bild: instagram

Ich wünschte, wir könnten in die gute alte Zeit zurückreisen … Die gute alte Zeit:

Dein Motivations-Meme um heute durch den Tag zu kommen.

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Bild: instagram

Du. Wird jedes Jahr heisser. Erde.

Moment …

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Bild: imgur

Die Jugend von heute ist völlig ausser Rand und Band. Früher, zu meiner Zeit, trafen sich die Kinder und brachten anderen bei, wie man Musikinstrumente spielt, zum Beispiel Fagott.

Das ist mal eine ehrliche Selbstreflexion.

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Bild: imgur

Ich rede ganz schön viel Unsinn, obwohl ich nicht mal richtig funktionieren kann, wenn die Zehennaht meiner Socke an der falschen Stelle ist.

Die Dummheit der Menschen ist grenzenlos

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Bild: instagram

Lass dich nicht vom Video täuschen, Seals (=Robben) sind gefährlich. Ich habe gehört, dass eine Gruppe von ihnen Bin Laden getötet hat.

Es ist so akkurat.

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Bild: instagram

Dieser Job macht mich wahnsinnig.
Ich bei der Arbeit:

Ist Vandalismus okay, wenn es lustig ist?

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Bild: zvg

Klappt nur auf Englisch.

Wenn das ein bewusster Streich über Jahre hinweg war, ziehe ich meinen Hut.

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Bild: instagram

Jedes Jahr schickt uns unsere Tante aus Maine kleine, handgemachte Schokoladenhummer. Dieses Jahr sind sie aus Seife. Ratet mal, wie ich es herausgefunden habe!

Wir lieben es doch alle.

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Bild: imgur

Ich: Ich hab die Nase voll von dem ganzen Drama.
Beste Freundin: Ich hab Screenshots.
Ich: Schenk den Tee ein.

Ob er wohl bestanden hat?

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Bild: instagram

Verpiss dich, du Wichers.
Fahrprüfung.

Die armen Eltern.

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Bild: imgur

Meine Eltern: Dieses Baby wird so ein Segen sein.
Ich im Mutterleib:

Ich würd's kaufen.

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Bild: INSTAGRAM

Wer hat auch keine Geduld?

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Bild: imgur

Wenn du das Tutorial überspringst:

Das war wohl eine Missinterpretation.

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Bild: imgur

Ich spüre einen Funken zwischen uns.

Solche Menschen sind keine Freunde!

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Bild: imgur

Wenn jemand die Frechheit besitzt, dich in deiner Mittagspause nach der Arbeit zu fragen …

Immerhin gibt es ein Beweisfoto, dass es nicht so war.

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Bild: imgur

Mein Vater dachte, ich wäre mit zwei Jahren stark genug, um mich an der Gardinenstange festzuhalten, während er ein Foto machte.

Ein stolzer Vater-Moment.

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Bild: instagram

Lehrer: Ihr Sohn wurde beim Kiffen erwischt.
Ich: Hat er gesagt, woher er es hat?
Lehrer: Ja, von seinem besten Freund.
Ich: [Tränen in den Augen] Hat er das wirklich gesagt?

Das tut richtig weh.

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Bild: imgur

Wenn jemand sagt: «Das war vor 20 Jahren», denke ich: «Ah, die 80er». Dann heisst es aber, es war 2006, und ich muss mich erst mal setzen.

Einfach, damit ihr es wisst, bei der Suche nach lustigen Memes stosse ich auch mal auf sowas.

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Bild: imgur

Ganz einfacher Humor.

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Bild: instagram

Hatten wir diese Phase nicht alle mal?

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Bild: imgur

Hast du manchmal das Gefühl, dass dein Leben wie das von Mrs. Nesbitt ist?

Hahaha... offensichtlich.

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Bild: imgur

Meine Leidenschaft sind Infografiken.

Prinz Charming!

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Bild: instagram

Sie: Ich stehe total auf ältere Männer.
Ich: [versuche, sie zu beeindrucken] Möchtest du ein Werthers Original?

Das war's für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.

Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳

Sergio
Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi»
Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist.
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Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1.Bild: watson

Die PiDi-Memes Teil 1:

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Die PiDi-Memes Teil 1
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Die PiDi-Memes Teil 2:

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Die PiDi-Memes Teil 2
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Eine Reise in die Vergangenheit? Dann reise in frühere PiDi-Ausgaben!

PiDi
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