Bild: reddit/instagram/watson

Cute News

Diese News machen glücklich – versprochen!

Mehr «Spass»

Cute News, everyone!

Weil nicht alles auf der Welt Freude bereitet, freuen wir uns jeweils umso mehr auf den Freitag. Auch heute haben wir wieder tierische Lustig- und Süssigkeiten im Gepäck!

Ja, halloooooo! Du auch hier?

Ist das nicht eine unfassbare Süssigkeit?

Eine Elefantenspitzmaus, auch Rüsselspringer genannt. Die cuten Mäuse sind ausschliesslich auf dem afrikanischen Kontinent zu Hause.

Bild: instagram

😍😍😍

Kleines Rehkitz hat es sich auf einer Fussmatte gemütlich gemacht.

Oder hier:

«Unter unserer Veranda lebt eine Fuchsfamilie, und manchmal machen die Jungen ein Nickerchen auf unserer Matte», schreibt die Userin auf Reddit.

Bild: reddit

Beste Schlagzeile der Woche:

Fans des Edinburgh-Zoos möchten, dass das neugeborene Capybara den Namen «Attenbara» erhält.

Dieses Albino-Eichhörnchen bittet dich gleich um ein Date:

Geissen-Kindern könnten wir den ganzen Tag zusehen.

Faszinierend, so eine Stehlampe …

Bild: imgur

Da können wir nicht widersprechen.

Babys sind einfach immer süss, egal welche Spezies.

Die (frühlingshafte) Zunge der Woche ist allerdings diese hier:

Auch diese frisch gebackene Entenfamilie hat sich ein sehr blumiges Nest ausgesucht.

Bild: reddit

Ein kleines Scherzlein am Rande:

Wenn dein Hund kackt, bitte aufheben

Geschwister sind manchmal einfach nur nervig …

Hier hingegen in der Slideshow: Tierische Freundschaften

Unten geht's weiter ...

1 / 28 Tierische Freundschaften Hier kommen ein paar Bilder fürs Herz. 🥰 quelle: reddit

Grüsse vom Kugelfisch für zwischendurch:

Und dann haben wir da am Dienstag noch eine cute Anfrage bekommen ...

Das finden wir doch einen grossartigen Vorschlag.

So sei es! Hier kommen ein paar (vermutlich) sehr liebenswerte Alligatörli

Alligatoren-Schlüpflinge sind einfach ober-cute:

Halli.

GRUPPENKUSCHELN!!!

Er oder sie scheint die Massage zu geniessen ...

Aber nein, ihr wollt keinen als Haustier, auch wenn sie super-niedlich aussehen. Sie sind sehr bissig – und wachsen ja auch noch ...

So, see you later, Alligator!

Weiter geht es wieder mit ein paar kuscheligeren Tieren.

Kuschlig eingepackt und sooo freudig:

Klein zu sein hat durchaus seine Vorteile. Zum Beispiel, dass man in einer Blume chillen kann:

Und hier: ein ganz, ganz frisches Corgi-Pfötchen.

Kleinst-Eul.

Bild: reddit

Dein Gesicht, wenn du merkst, dass die Cute News für diese Woche gleich zuende sind:

Ziege freut sich auch aufs Wochenende.

Tschüssiii!

Bild: reddit

Jetzt bist du dran – teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte! Wir freuen uns alle! <3

Was sind die Cute News? Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -Videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen. In der Kommentarspalte geht es mit den User-Inputs weiter.

(sim/cmu)