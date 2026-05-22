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Cute News: Die besten und lustigsten Tierbilder der Woche sind da!

Endlich Freitag, endlich lustige Tierbilder!
Bild: reddit/instagram/watson
Cute News

Diese News machen glücklich – versprochen!

22.05.2026, 06:1422.05.2026, 06:14

Cute News, everyone!

Weil nicht alles auf der Welt Freude bereitet, freuen wir uns jeweils umso mehr auf den Freitag. Auch heute haben wir wieder tierische Lustig- und Süssigkeiten im Gepäck!

Ja, halloooooo! Du auch hier?

Cute News: Lustiges Zebra
Bild: reddit

Ist das nicht eine unfassbare Süssigkeit?

Cute News: Elefantenspitzmaus
Bild: instagram

Eine Elefantenspitzmaus, auch Rüsselspringer genannt. Die cuten Mäuse sind ausschliesslich auf dem afrikanischen Kontinent zu Hause.

Cute News: Elefantenspitzmaus
Bild: instagram

😍😍😍

Kleines Rehkitz hat es sich auf einer Fussmatte gemütlich gemacht.

Cute News: Rehkitz
Bild: reddit

Oder hier:

Cute News: Kleiner Fuchs
Bild: reddit

«Unter unserer Veranda lebt eine Fuchsfamilie, und manchmal machen die Jungen ein Nickerchen auf unserer Matte», schreibt die Userin auf Reddit.

Cute News: Kleiner Fuchs
Bild: reddit

Beste Schlagzeile der Woche:

Cute News: Capybara Schlagzeile
Bild: instagram

Fans des Edinburgh-Zoos möchten, dass das neugeborene Capybara den Namen «Attenbara» erhält.

100 Jahre David Attenborough im Bewegtbild

Dieses Albino-Eichhörnchen bittet dich gleich um ein Date:

Lustige tierische Bilder: Eichhörnchen
Bild: reddit

Geissen-Kindern könnten wir den ganzen Tag zusehen.

Everybody wants to be on top
by u/Play_BoyM in FunnyAnimals

Faszinierend, so eine Stehlampe …

Lustige Tierbilder: Katzen und Lampe
Bild: imgur
Surprise
Bild: imgur

Da können wir nicht widersprechen.

Cute News: Cheetah
Bild: instagram

Babys sind einfach immer süss, egal welche Spezies.

Die (frühlingshafte) Zunge der Woche ist allerdings diese hier:

Cute News: Zunge der Woche von Katz
Bild: reddit

Auch diese frisch gebackene Entenfamilie hat sich ein sehr blumiges Nest ausgesucht.

Cute News: Entenfamilie
Bild: reddit

Ein kleines Scherzlein am Rande:

Cute News Schäferhund
Bild: reddit

Wenn dein Hund kackt, bitte aufheben

Geschwister sind manchmal einfach nur nervig …

Lustige Katzenbilder bei den Cute News
Bild: reddit

Hier hingegen in der Slideshow: Tierische Freundschaften

Unten geht's weiter ...

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Tierische Freundschaften

Hier kommen ein paar Bilder fürs Herz. 🥰
quelle: reddit
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Grüsse vom Kugelfisch für zwischendurch:

Die lustigsten Tierbilder der Woche
Bild: reddit

Und dann haben wir da am Dienstag noch eine cute Anfrage bekommen ...

Felurian
Leser-Kommentar von Felurian
19.05.2026 17:32
Können wir am Freitag ein härzige Alligatörli-cute news Special haben? Bitte Bitte? 🥺
Zu: TGIFD – thank God it's Fail-Dienstag 💪🏻

Das finden wir doch einen grossartigen Vorschlag.

So sei es! Hier kommen ein paar (vermutlich) sehr liebenswerte Alligatörli

Cute News: Alligator mit Schmetterlingen
Bild: reddit

Alligatoren-Schlüpflinge sind einfach ober-cute:

Cute News: Baby Alligator
Bild: instagram

Halli.

Cute News: Baby Alligator
Bild: instagram

GRUPPENKUSCHELN!!!

Cute News: Alligatoren
Bild: instagram

Er oder sie scheint die Massage zu geniessen ...

Cute News: Alligator
Bild: reddit

Aber nein, ihr wollt keinen als Haustier, auch wenn sie super-niedlich aussehen. Sie sind sehr bissig – und wachsen ja auch noch ...

So, see you later, Alligator!

Cute News: Alligator
Bild: reddit

Weiter geht es wieder mit ein paar kuscheligeren Tieren.

Kuschlig eingepackt und sooo freudig:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: reddit

Klein zu sein hat durchaus seine Vorteile. Zum Beispiel, dass man in einer Blume chillen kann:

Found a tiny stowaway hiding in my hose... he immediately claimed this hibiscus as his throne 🐸🌺
by u/cutecutecute in aww

Und hier: ein ganz, ganz frisches Corgi-Pfötchen.

Cute News: Welpen Pfote
Bild: reddit

Kleinst-Eul.

Cute News: Eule
Bild: reddit
Cute News: Eule
Bild: reddit

Dein Gesicht, wenn du merkst, dass die Cute News für diese Woche gleich zuende sind:

Cute News: Muffe Katze
Bild: reddit

Ziege freut sich auch aufs Wochenende.

Cute News: Ziege
Bild: reddit

Tschüssiii!

Cute News: Ziege
Bild: reddit
Jetzt bist du dran – teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte! Wir freuen uns alle! <3
Was sind die Cute News?
Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -Videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen. In der Kommentarspalte geht es mit den User-Inputs weiter.

(sim/cmu)

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[Hier steht ein sehr lustiger Titel]
Na, auch noch müde?
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