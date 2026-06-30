Fail-Dienstag

Was guckst du denn so blöd? Ach ja. Fails! Stimmt. Unser Fehler ...

Madeleine Sigrist Folge mir

Mehr «Spass»

Wir lieben Fails. Und das nicht etwa, weil wir Leuten gerne beim Scheitern zusehen. Also irgendwie schon.

Aber hauptsächlich, um uns daran zu erinnern, dass Failen manchmal ganz in Ordnung ist, und dass wir auch aus unseren und der Fails der anderen lernen können. Niemand ist perfekt.

Schön. Zauberhaft.

Legen wir los!

Wieso sind diese Roboter eigentlich so unglaublich trottelig?

Du weisst, dass es letzte Woche wirklich heiss war, wenn ...

Es war WIRKLICH heiss vergangene Woche:

:-(

Bild: reddit

Nur noch schnell ein sexy Tinder-Bild mit diesem fetten Fang machen ...

Nicht sicher, ob Win oder Fail:

Meine Kopfhörer, die ich seit 2 Wochen vermisse, sind wieder aufgetaucht

Semi-gutes WC-Schild für golfende Frauen.

Apropos: Hab den Weg Rollstuhl-gerecht gemacht, Boss!

Upsidupsi.

Die Legenden besagen, der Fahrer sitzt bis heute dort drin.

Ja! Nein! DOCH! Oh.

Es geht ihm gut, er ist wieder aufgetaucht.

Aus der Sparte «Toiletten, die dich heute Nacht töten werden»:

Bild:

Das gute, alte Trampolin. Ein Spass für die ganze Familie.

Im Original-Video steht: es geht ihr gut, es geht ihr gut.

Wir wissen nicht, WAS hier designt wurde, aber wir wissen, woher es kommt.

Aus Deutlandsch.

Badi-Zeit ist Tattoo-zur-Schau-stell-Zeit. Hier kommt das Exemplar der Woche:

Du musst den Fail selber suchen. Hehe.

Das Gute ist: Den Kindern wird es vermutlich nicht auffallen ...

Zählt Lionel Messis «Pizza» von letzter Woche als Fails?

Andere verstörende Pizzen gibt es in der Slideshow:

Unten geht's weiter ...

1 / 18 Wenn du Pizza Hawaii für ein Verbrechen hältst, solltest du diese Teig-Krimis sehen Für alle, die Pizza mit Ananas nicht leiden können: Es könnte schlimmer sein. VIEL schlimmer. quelle: reddit

Apropos Messi: Tolle Statue!

Schade, kann man (noch) nicht auf Werbung klicken.

Bis zur Unkenntlichkeit und noch viel weiter!

Geht's dir gut, Buzz? Eher nicht, hä.

Alt, aber Giraffe:

Mami lacht, also dürfen wir auch – theoretisch.

Uuuuuuuuund ...

... – nur noch schnell ein sexy Video machen – ... tschüss!

Bonus-Win

Ein talentierter Bursche!

Du weisst, was jetzt kommt, oder? Jetzt kommst du! Poste deine lustige Ware in die Kommentare! Geht das schon als Reim durch?

Vorher entführen wir dich aber noch ins Archiv: