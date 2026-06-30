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Fail-Dienstag

Endlich wieder da! Die lustigsten Fails der Woche sind hier

Fail-Dienstag

Was guckst du denn so blöd? Ach ja. Fails! Stimmt. Unser Fehler ...

30.06.2026, 04:50
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Wir lieben Fails. Und das nicht etwa, weil wir Leuten gerne beim Scheitern zusehen. Also irgendwie schon.

Aber hauptsächlich, um uns daran zu erinnern, dass Failen manchmal ganz in Ordnung ist, und dass wir auch aus unseren und der Fails der anderen lernen können. Niemand ist perfekt.

Schön. Zauberhaft.

Legen wir los!

Wieso sind diese Roboter eigentlich so unglaublich trottelig?

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gif: instagram

Du weisst, dass es letzte Woche wirklich heiss war, wenn ...

Die lustigsten Fails der Woche: Parkscheibe schwitzt
Bild: reddit

Es war WIRKLICH heiss vergangene Woche:

Fails der Woche: Schmelzende Dinge in der Hitze (Kerzen)
Bild: reddit

:-(

Fails der Woche: Schmelzende Dinge in der Hitze (Kerzen)
Bild: reddit

Nur noch schnell ein sexy Tinder-Bild mit diesem fetten Fang machen ...

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Nicht sicher, ob Win oder Fail:

Die lustigsten fails der Woche: Kopfhörer in Schuh
Bild: instagram

Meine Kopfhörer, die ich seit 2 Wochen vermisse, sind wieder aufgetaucht

Semi-gutes WC-Schild für golfende Frauen.

Die lustigsten fails der Woche: WC Schild
Bild: reddit

Apropos: Hab den Weg Rollstuhl-gerecht gemacht, Boss!

Die lustigsten Fails der Woche: Rollstuhl
Bild: reddit

Upsidupsi.

Die lustigsten fails der Woche: Enger Parkplatz für Auto (BMW)
Bild: instagram

Die Legenden besagen, der Fahrer sitzt bis heute dort drin.

Ja! Nein! DOCH! Oh.

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gif: instagram

Es geht ihm gut, er ist wieder aufgetaucht.

Aus der Sparte «Toiletten, die dich heute Nacht töten werden»:

Die lustigsten Fails der Woche: Toilette mit Bugs
Bild:
Egal wie dringend du musst, auf diese 26 Toiletten hast du bestimmt wenig Bock

Das gute, alte Trampolin. Ein Spass für die ganze Familie.

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gif: instagram

Im Original-Video steht: es geht ihr gut, es geht ihr gut.

Wir wissen nicht, WAS hier designt wurde, aber wir wissen, woher es kommt.

Die lustigsten fails der Woche: Deutschland Flagge
Bild: reddit

Aus Deutlandsch.

Badi-Zeit ist Tattoo-zur-Schau-stell-Zeit. Hier kommt das Exemplar der Woche:

Die Fails der Woche: tattoo der Woche
Bild: reddit

Du musst den Fail selber suchen. Hehe.

Das Gute ist: Den Kindern wird es vermutlich nicht auffallen ...

Die lustigsten Fails der Woche: Lustiger Spielplatz
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Zählt Lionel Messis «Pizza» von letzter Woche als Fails?

Die lustigsten Fails der Woche: Pizza
Bild: reddit

Andere verstörende Pizzen gibt es in der Slideshow:

Unten geht's weiter ...

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Wenn du Pizza Hawaii für ein Verbrechen hältst, solltest du diese Teig-Krimis sehen

Für alle, die Pizza mit Ananas nicht leiden können: Es könnte schlimmer sein. VIEL schlimmer.
quelle: reddit
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Apropos Messi: Tolle Statue!

Die lustigsten Fails der Woche: Messi Statue
Bild: reddit

Schade, kann man (noch) nicht auf Werbung klicken.

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: reddit

Bis zur Unkenntlichkeit und noch viel weiter!

Die lustigsten Fails der Woche: Buzz Lightyear
Bild: reddit

Geht's dir gut, Buzz? Eher nicht, hä.

Alt, aber Giraffe:

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Mami lacht, also dürfen wir auch – theoretisch.

Uuuuuuuuund ...

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... – nur noch schnell ein sexy Video machen – ... tschüss!

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Bonus-Win

Ein talentierter Bursche!

Kid does a backflip following the shirtless guy in the middle
by u/DhruvDP3 in nextfuckinglevel
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