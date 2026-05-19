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Fail-Dienstag

Spass ohne Ende: Die lustigsten Bilder der Woche sind da!

Die lustigsten Bilder und Gifs der Woche sind da!
Spass ohne Ende!Bild: instagram/reddit/watson
Fail-Dienstag

TGIFD – thank God it's Fail-Dienstag 💪🏻

19.05.2026, 04:3219.05.2026, 04:32
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Alles, was wir diese Woche brauchen, ist: Gute Laune, schönes Wetter und ein paar der besten Fails, die wir seit der vergangenen Woche aus dem Internet gepflückt haben.

Das Wetter können wir nicht steuern, dafür die dienstägliche Portion Unterhaltung auf deinem Lieblings-Newsportal.

Auf die Fails mit Gebrüll!

Also, ... sofern du an der Absperrung vorbeikommst.

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: reddit

Geschafft!

Glücklich Wiese: Faildienstag Win
Bild: instagram

YAY.

Schön.

Ab geht die Post!

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gif: instagram

Wir lachen nicht über stehen gelassene Kinder.

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gif: instagram

Hätte sich ja vorher überlegen können, auf welcher Seite sie lieber einsteigt ;-)

Sie hätten mehrere Versuche gehabt – aber wir urteilen nicht.

Die lustigsten Fails der Woche: Kirch
Bild: reddit

Shurch.

Die arme Katze. Musste zuschauen, wie sich der Duschvorhang ganz von allein zerfetzte.

Die lustigsten Fails der Woche: Katze macht Duschvorhang kaputt
Bild: reddit

Liebe Versicherungsgesellschaft, …

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Da hat er wohl aus Versehen den lateinischen Namen erwischt.

Die lustigsten Fails der Woche: Tupac
Bild: instagram

Tucan/Tukan ≠ Tupac

Habe die Wand angemalt, Boss! Nicht mein Job, allfällige Gegenstände wegzuschieben, Boss!

Die lustigsten Fails der Woche: Töff mit Wand angemalt
Bild: reddit

Was, dieses Produkt-Bild soll bearbeitet sein? Infame Lüge!!!!

Die lustigsten Fails der Woche: Photoshop-Fail mit Katze
Bild: reddit

(Photoshop-Fail der Woche)

Die lustigsten Fails der Woche: Photoshop-Fail mit Katze
Bild: reddit

Oh, guckt mal, ein Stück Holz im Wasser!

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Team Alligator.

Aus der Sparte «Dinge, die dich heute Nacht töten werden»: die Spongebob-Piñata

Spongebob Fail: Piñata
Bild: reddit
Surprise
Bild: reddit

Mehr davon für später:

19 Dinge, die dich in deinen (Alb-) Träumen verfolgen werden

Damit können wir leben.

Die lustigsten Fails der Woche: Hund nicht erlaubt ausser Hunde
Bild: reddit

Hunde sind nicht gestattet, ausgenommen Hunde

Ist es ein Fail, falls es tatsächlich funktioniert?

Die lustigsten fails der Woche: Auto und TV
Bild: reddit

Aus dem Jahr 2023, ist uns aber bisher entgangen.

Die lustigsten fails der Woche: Lewis Capaldi
Bild: instagram

Lewis Capaldi erhielt von Schülern seiner ehemaligen Schule eine Statue

Hier noch in grösser und verstörender:

Bild
bild via x
Surprise

Nicht sicher, ob Fail oder Lifehack:

Die lustigsten Fails der Woche: Lifehack mit Schwimmwesten?
Bild: reddit

Ist das noch ein Trick? Und geht es ihm gut, geht es ihm gut?

(Zeitlupe beabsichtigt.)

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gif: instagram

AAAAAAAAAAAAAAAH!

Die lustigsten Fails der Woche: Perfektionisten schreien
Bild: reddit

Wer tut sowas?!

Ihr erinnert euch an den lustigen Latschen-Fail der letzten Woche?

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Gif: instagram

Auch diese Woche haben wir einen tollen Latschen-Fail auf Lager:

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gif: instagram

Wir sind uns sicher, dass es ihm gut geht und er kein Adiletten-Trauma hat.

Ein sehr romantisches Foto!

Die lustigsten fails der Woche
Bild: instagram
Surprise
Bild: instagram

Charmantes Produkt der Woche:

Die lustigsten fails der Woche: Kirsch Hoden
Bild: instagram

Kirschen, m-hm.

Uuuuuuund ...

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gif: instagram

... tschüssi!

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gif: instagram

Passt auf euch auf!

Bonus-Win

BOAH!!!

Accidental cinema in Venice
by u/solateor in nevertellmetheodds
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