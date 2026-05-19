Spass ohne Ende: Die lustigsten Bilder der Woche sind da!

TGIFD – thank God it's Fail-Dienstag 💪🏻
Alles, was wir diese Woche brauchen, ist: Gute Laune, schönes Wetter und ein paar der besten Fails, die wir seit der vergangenen Woche aus dem Internet gepflückt haben.
Das Wetter können wir nicht steuern, dafür die dienstägliche Portion Unterhaltung auf deinem Lieblings-Newsportal.
Auf die Fails mit Gebrüll!
Also, ... sofern du an der Absperrung vorbeikommst.
Geschafft!
YAY.
Schön.
Ab geht die Post!
Wir lachen nicht über stehen gelassene Kinder.
Hätte sich ja vorher überlegen können, auf welcher Seite sie lieber einsteigt ;-)
Sie hätten mehrere Versuche gehabt – aber wir urteilen nicht.
Shurch.
Die arme Katze. Musste zuschauen, wie sich der Duschvorhang ganz von allein zerfetzte.
Liebe Versicherungsgesellschaft, …
Da hat er wohl aus Versehen den lateinischen Namen erwischt.
Tucan/Tukan ≠ Tupac
Habe die Wand angemalt, Boss! Nicht mein Job, allfällige Gegenstände wegzuschieben, Boss!
Was, dieses Produkt-Bild soll bearbeitet sein? Infame Lüge!!!!
(Photoshop-Fail der Woche)
Oh, guckt mal, ein Stück Holz im Wasser!
Team Alligator.
Aus der Sparte «Dinge, die dich heute Nacht töten werden»: die Spongebob-Piñata
Mehr davon für später:
Damit können wir leben.
Hunde sind nicht gestattet, ausgenommen Hunde
Ist es ein Fail, falls es tatsächlich funktioniert?
Aus dem Jahr 2023, ist uns aber bisher entgangen.
Lewis Capaldi erhielt von Schülern seiner ehemaligen Schule eine Statue
Hier noch in grösser und verstörender:
Nicht sicher, ob Fail oder Lifehack:
Ist das noch ein Trick? Und geht es ihm gut, geht es ihm gut?
(Zeitlupe beabsichtigt.)
AAAAAAAAAAAAAAAH!
Wer tut sowas?!
Ihr erinnert euch an den lustigen Latschen-Fail der letzten Woche?
Auch diese Woche haben wir einen tollen Latschen-Fail auf Lager:
Wir sind uns sicher, dass es ihm gut geht und er kein Adiletten-Trauma hat.
Ein sehr romantisches Foto!
Charmantes Produkt der Woche:
Kirschen, m-hm.
Uuuuuuund ...
... tschüssi!
Passt auf euch auf!
Bonus-Win
BOAH!!!
Du kennst das Spiel – jetzt gehen wir zusammen ins Archiv:
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