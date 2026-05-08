Gleich wird's tierisch lustig! Bild: reddit/instagram/watson

Cute News

Tiere sind auch Clowns (aber herzige) – der Beweis in 27 fantastisch-lustigen Bildern

Mehr «Spass»

Cute News, everyone!

Was war das wieder eine anstrengende Woche! Zeit, dass wir uns selbst ein wenig belohnen.

Hier kommen ein paar der herzigsten, flauschigsten und lustigsten Tierbilder, die wir diese Woche gefunden haben. Habt Spass!

Wie wir alle warten, dass am Freitagmrogen die Cute News aufgeschaltet werden:

(Jetzt wollen wir eine Ente.)

Unsere geliebten Fellknäuel geben alles, um uns aufzuheitern.

Bald ist wieder Sommer! Hier schon mal Eiches Lifehack für coole Tage:

Bei den Nachbarn hat es doch schon immer besser geschmeckt, oder?

Pizza > alles andere auf der Welt

Weil wir am Dienstag alle so schön über mit Euli gelacht haben, hier noch einmal in voller Länge:

Diese Herzigkeit hat sich mit ihrer neuen Situation abgefunden.

Bild: instagram

Eine sehr clownhafte Samtpfote.

😬

Ey, ich versuche hier in Ruhe zu lesen!

Zugegebenermassen ein Klassiker im Netz. Aber niemals nicht grossartig.

Zu gerne würden wir erfahren, was die beiden dieses Mal angestellt haben.

Das Bild zum kommenden Muttertag am Sonntag:

Weil Muttersein auch streng ist.

If haf dif foooooo lief

Keine Cute News mehr verpassen: Cute News

Findest du das etwa lustig, Mensch? Siehst du mich lachen, Mensch?

Auch sehr Clown-ig: Tiere, die so unfotogen sind wie du

Unten geht's weiter ...

1 / 31 Tiere, die so unfotogen wie du sind Bild: via tumblr

Halli, en Guete mitenand!

Der Delfin schaut wenigstens nur. Andere sind da schon im Selbstbedienungs-Modus.

Passend dazu:

Ente bitte nicht reinlassen

Dazu fällt uns jetzt auch nichts mehr ein.

Sieht uns nach einem konspirativen Treffen aus.

Ein Clownfisch? Nicht ganz ...

Wie theatralisch du aussiehst, wenn du realisierst, dass die Cute News bald zu Ende sind.

Wie cool ist das bitte?!

Der Vogel meiner Freundin reitet manchmal den Hund, als wäre er ein Pferd

Schuld ist natürlich nicht sie, sondern wer auch immer die Seife dorthin platziert hat.

(Tippen für mehr Drama!)

Wääääääääääh. Bild: reddit

Guten Tag, können wir beim Teller Abschlecken behilflich sein?

Einfach mal ein schönes Bad nehmen (nur nicht zu heiss einstellen, ja?!)

Aus Gründen.

Und wer hat eigentlich das Licht ausgemacht?

Hier das lustige Video dazu:

Wir verabschieden uns heute mit: der Zunge der Woche

Das war's mit unserem Lustig-Special für heute. Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte! Hurra!

(sim/cmu)