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Cute News: Tiere sind auch Clowns – der Beweis in 27 Bildern

Die lustigsten Tiere der Woche
Gleich wird's tierisch lustig!Bild: reddit/instagram/watson
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Tiere sind auch Clowns (aber herzige) – der Beweis in 27 fantastisch-lustigen Bildern

08.05.2026, 06:0708.05.2026, 06:07

Cute News, everyone!

Was war das wieder eine anstrengende Woche! Zeit, dass wir uns selbst ein wenig belohnen.

Hier kommen ein paar der herzigsten, flauschigsten und lustigsten Tierbilder, die wir diese Woche gefunden haben. Habt Spass!

Wie wir alle warten, dass am Freitagmrogen die Cute News aufgeschaltet werden:

Cute News: Tiere sind Clowns
Bild: instagram

(Jetzt wollen wir eine Ente.)

Unsere geliebten Fellknäuel geben alles, um uns aufzuheitern.

Cute News: Clown Tiere
Bild: facebook

Bald ist wieder Sommer! Hier schon mal Eiches Lifehack für coole Tage:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: reddit

Bei den Nachbarn hat es doch schon immer besser geschmeckt, oder?

Grass is always greener and juicy on the other side
by u/TimeCity1687 in AnimalsBeingDerps

Pizza > alles andere auf der Welt

Cute News: Tiere sind Clowns
Bild: instagram

Weil wir am Dienstag alle so schön über mit Euli gelacht haben, hier noch einmal in voller Länge:

Early Bird Gets The Worm
by u/TheCABK in yesyesyesyesno

Diese Herzigkeit hat sich mit ihrer neuen Situation abgefunden.

Cute News: Tiere sind Clowns
Bild: instagram
Surprise
Bild: instagram

Eine sehr clownhafte Samtpfote.

Cute News: Tiere sind Clowns
Bild: instagram

😬

Cute News: Tiere sind Clowns
Bild: instagram

Ey, ich versuche hier in Ruhe zu lesen!

Cute News: Tiere sind Clowns
Bild: instagram

Zugegebenermassen ein Klassiker im Netz. Aber niemals nicht grossartig.

Zu gerne würden wir erfahren, was die beiden dieses Mal angestellt haben.

Cute News: Tiere sind Clowns
Bild: instagram

Das Bild zum kommenden Muttertag am Sonntag:

Cute News: Tiere sind Clowns
Bild: instagram

Weil Muttersein auch streng ist.

If haf dif foooooo lief

Cute News: Tiere sind Clowns
Bild: instagram

Keine Cute News mehr verpassen:

Cute News

Findest du das etwa lustig, Mensch? Siehst du mich lachen, Mensch?

Cute News: Tiere sind Clowns
Bild: instagram

Auch sehr Clown-ig: Tiere, die so unfotogen sind wie du

Unten geht's weiter ...

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Tiere, die so unfotogen wie du sind
Bild: via tumblr
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Halli, en Guete mitenand!

Cute News: Tiere sind Clowns
Bild: instagram

Der Delfin schaut wenigstens nur. Andere sind da schon im Selbstbedienungs-Modus.

Cute News: Tiere sind Clowns
Bild: instagram

Passend dazu:

Lustige Tiere: Cute Newws
Bild: Instagram

Ente bitte nicht reinlassen

Dazu fällt uns jetzt auch nichts mehr ein.

Cute News: Tiere sind Clowns
Bild: instagram

Sieht uns nach einem konspirativen Treffen aus.

Cute News: Tiere sind Clowns
Bild: instagram

Ein Clownfisch? Nicht ganz ...

Cute News: Tiere sind Clowns
Bild: instagram

Wie theatralisch du aussiehst, wenn du realisierst, dass die Cute News bald zu Ende sind.

Cute News: Tiere sind Clowns
Bild: instagram

Wie cool ist das bitte?!

Cute News: Lustige Tiere
Bild: facebook

Der Vogel meiner Freundin reitet manchmal den Hund, als wäre er ein Pferd

Schuld ist natürlich nicht sie, sondern wer auch immer die Seife dorthin platziert hat.

Die lustigsten Tiere (Cute News): Katze isst Seife
Bild: reddit

(Tippen für mehr Drama!)

Surprise
Wääääääääääh.Bild: reddit

Guten Tag, können wir beim Teller Abschlecken behilflich sein?

Cute News: Lustige Tierbilder: Kühe in der Küche
Bild: reddit

Einfach mal ein schönes Bad nehmen (nur nicht zu heiss einstellen, ja?!)

Lustige Tiere: Huhn im Bad
Bild: instagram

Aus Gründen.

Und wer hat eigentlich das Licht ausgemacht?

Cute News: Lustige Tiere
Bild: reddit

Hier das lustige Video dazu:

So many boops!
by u/Vagabored in Unexpected

Wir verabschieden uns heute mit: der Zunge der Woche

Cute News: lustige Tiere
Bild: instagram
Das war's mit unserem Lustig-Special für heute. Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte! Hurra!

(sim/cmu)

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