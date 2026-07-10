klar18°
DE | FR
burger
Spass
Cute News

Cute News: Lustige Tierbilder von Hunden, Otten und Tauben

Cute News

26 knuffige Tierbilder für einen grandioseren Freitag

10.07.2026, 06:0910.07.2026, 06:09
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

Freitag ist der beste Tag. Nicht etwa, weil das Wochenende ansteht (das natürlich auch), sondern weil es heute endlich wieder süsse Tierbilder gibt.

Cuten Morgen!

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/soupbelly/comments/1upibeg/soup_belly_bliss/
Bild: reddit

Gut geschlafen?

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Keine Cute News mehr verpassen:

Cute News

Heute brauchen wir alle ein bisschen Abkühlung.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Das wohl süsseste Versteck:

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Der Kapitän ist bereit:

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Mehr!

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Wenn jemand ein Foto von mir macht:

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/452822937550008426/
Bild: pinterest

Kleiner Snack für zwischendurch.

cute news tier https://ch.pinterest.com/pin/623678248381118551/
Bild: pinterest

Zunge der Woche:

cute news tier fledermaus https://ch.pinterest.com/pin/1121888957210442242/
Bild: pinterest

Boop.

cute news tier robbe https://ch.pinterest.com/pin/1121888957209125026/
Bild: pinterest

Von diesen zweien sollten wir uns alle eine Scheibe abschneiden.

2 Australian paddle boarders rescuing a stranded wallaby that was swept out to sea
by u/theghostofcasperz in wholesome

Immerhin kann er sich selbst beschäftigen …

cute news tier hund https://ch.pinterest.com/pin/1121888957216474004/
Bild: pinterest

Hallo.

cute news tier otter otte otten https://ch.pinterest.com/pin/1049409150726912377/
Bild: pinterest

Otten, Otten und noch mehr Otten:

1 / 10
Der Otter, unser neues Lieblingstier
Nicht nur wir haben Otten lieb. Sie lieben sich auch gegenseitig.
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Pinge ist wieder in Sicherheit.

A Penguin jumped on a boat to escape a seal, so they took him to the iceberg where his friends were waiting for him
by u/DarthiusFatticus in HumansBeingBros

Wir alle kennen Tauben.

cute news tier taube https://www.reddit.com/r/pigeon/comments/1up9i59/gang/
Bild: reddit

Aber hast du auch schon mal von der Perückentaube gehört?

Perückentaube https://www.reddit.com/r/pigeon/comments/1uoco2u/natures_builtin_hoodie/
Bild: reddit

Perückentauben wurden im 16. Jahrhundert zum ersten Mal in Indien gezüchtet.

Jacobin pigeon breed at a bird show in Ukraine, Jacobin pigeon breed at a bird show in Ukraine
Bild: imago images

Sie sind Nachkommen der Felstauben – also die Rasse, die bei uns in den Städten lebt.

January 22, 2019 - Madrid, Madrid, Spain - A jacobin pigeon is seen with its feathered hood agitated by wind at Madrid zoo, where the gusts of wind reached 30 kilometers an hour during the afternoon h ...
Bild: imago stock&people

Auf Englisch heissen sie Jacobin Pigeons, sie sind nach den Jakobiner-Mönchen benannt. Denn die Federn auf dem Kopf erinnern an die Kapuzen der Mönche.

Jacobin pigeon portrait against white background xkwx color image, photography, horizontal, White background, studio shot, one animal, head and shoulders, front view, animal themes, nobody, studio, an ...
Bild: imago images

Einen Nutzen, ausser dass es fancy aussieht, hat das Federkleid rund um den Kopf allerdings nicht.

Jan. 4, 2016 - Madrid, Madrid, Spain - A Jacobin pigeon pictured with its feathered hood agitated by wind at Madrid zoo, where the strong gusts of wind reached 70 kilometres an hour during the afterno ...
Bild: imago stock&people

Die Männchen benutzen ihr ausgelassenes Federkleid allerdings, um die Weibchen zu beeindrucken und eine Partnerin zu finden.

Perückentaube
Bild: creative commons

Wenn die Tauben sich in Gefangenschaft fortpflanzen, werden deren Federn aber gekürzt, um zu verhindern, dass sie die Paarung beeinträchtigen.

perückentaube
Bild: creative commons

Besonders in Asien und Europa wurden Perückentauben jahrhundertelang aufgrund ihres Aussehens bewundert und sorgfältig gezüchtet. Dabei wurde mehr Wert auf ihr Aussehen statt ihrer Flugfähigkeit geachtet.

Perückentaube https://www.instagram.com/p/DYFdKhWkerp/
Bild: instagram

Ihr prächtiges Federkleid hat auch Nachteile. Denn dadurch ist ihr Sichtfeld eingeschränkt und sie sind stärker auf menschliche Fürsorge angewiesen als andere Tauben.

Perückentaube https://www.instagram.com/p/DYFdKhWkerp/
Bild: instagram

Deshalb existieren Perückentauben praktisch ausschliesslich als Haustiere und leben nicht in der Wildnis.

MOSCOW REGION, RUSSIA - MARCH 26, 2018: A Jacobin breed pigeon at Viktor Kharlashin s farm, one of the largest in Russia and Europe, on the premises of the Kutuzovo agricultural firm in the village of ...
Bild: imago stock&people

Und tschüss!

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit
Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!
Was sind die Cute News?
Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen. In der Kommentarspalte geht es mit den User-Inputs weiter.
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Tierschutz Länderbewertung
1 / 6
Tierschutz Länderbewertung

Kein Land erreichte die Bewertung A.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Buckelwale an der Küste Australiens
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
17+ Dinge, die du beim Sex und beim Fussballschauen um 05:00 Uhr morgens sagen kannst
Am Freitag in aller Herrgottsfrüh aufstehen und um 05.00 Uhr den Schweiz-Algerien-Match schauen? Seufz. Aber wenn wir schon beim Stöhnen sind ...
... fragen wir uns: Gibt es Dinge, die man sowohl beim Sex, als auch beim Fussball-Gucken am frühen Morgen sagen kann? Natürlich gibt es die. Hier eine Kostprobe:
Zur Story