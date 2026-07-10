Cute News
26 knuffige Tierbilder für einen grandioseren Freitag
Cute News, everybody!
Freitag ist der beste Tag. Nicht etwa, weil das Wochenende ansteht (das natürlich auch), sondern weil es heute endlich wieder süsse Tierbilder gibt.
Cuten Morgen!
Gut geschlafen?
Keine Cute News mehr verpassen:
Heute brauchen wir alle ein bisschen Abkühlung.
Das wohl süsseste Versteck:
Der Kapitän ist bereit:
Mehr!
Wenn jemand ein Foto von mir macht:
Kleiner Snack für zwischendurch.
Zunge der Woche:
Boop.
Von diesen zweien sollten wir uns alle eine Scheibe abschneiden.
Immerhin kann er sich selbst beschäftigen …
Hallo.
Otten, Otten und noch mehr Otten:
Pinge ist wieder in Sicherheit.
Wir alle kennen Tauben.
Aber hast du auch schon mal von der Perückentaube gehört?
Perückentauben wurden im 16. Jahrhundert zum ersten Mal in Indien gezüchtet.
Sie sind Nachkommen der Felstauben – also die Rasse, die bei uns in den Städten lebt.
Auf Englisch heissen sie Jacobin Pigeons, sie sind nach den Jakobiner-Mönchen benannt. Denn die Federn auf dem Kopf erinnern an die Kapuzen der Mönche.
Einen Nutzen, ausser dass es fancy aussieht, hat das Federkleid rund um den Kopf allerdings nicht.
Die Männchen benutzen ihr ausgelassenes Federkleid allerdings, um die Weibchen zu beeindrucken und eine Partnerin zu finden.
Wenn die Tauben sich in Gefangenschaft fortpflanzen, werden deren Federn aber gekürzt, um zu verhindern, dass sie die Paarung beeinträchtigen.
Besonders in Asien und Europa wurden Perückentauben jahrhundertelang aufgrund ihres Aussehens bewundert und sorgfältig gezüchtet. Dabei wurde mehr Wert auf ihr Aussehen statt ihrer Flugfähigkeit geachtet.
Ihr prächtiges Federkleid hat auch Nachteile. Denn dadurch ist ihr Sichtfeld eingeschränkt und sie sind stärker auf menschliche Fürsorge angewiesen als andere Tauben.
Deshalb existieren Perückentauben praktisch ausschliesslich als Haustiere und leben nicht in der Wildnis.
Und tschüss!
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Was sind die Cute News?
Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen. In der Kommentarspalte geht es mit den User-Inputs weiter.