Warum es für Trump nun richtig ungemütlich wird – erzählt in 20 Karikaturen

Am Dienstag wird erstmals ein US-Präsident vor einem Gericht angeklagt. Über 30 Anklagepunkte sollen gegen Donald Trump vorgebracht werden. Eine Übersicht in 20 Karikaturen.

Heute Dienstag beginnt Trumps Prozess mit der Anklageverlesung in New York.

Warum steht Trump vor Gericht? Kurz vor seiner Wahl zum Präsidenten 2016 liess Trump Schweigegeld an die Pornodarstellerin und -regisseurin Stormy Daniels zahlen. Sie hatte behauptet, sie habe Sex mit ihm gehabt. Trump bestreitet eine Affäre, nicht aber, dass Geld geflossen ist.



Die Zahlung an sich ist nicht illegal. Trump wird Medien zufolge aber wohl vorgeworfen, diese falsch abgerechnet und Geschäftsunterlagen gefälscht zu haben. Damit könnte er gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstossen haben. Laut US-Medien werden Trump 34 Straftaten zur Last gelegt, jede davon wäre mit einer Gefängnisstrafe zu ahnden. (sda)



Trump lebt (noch) in seinem Luxusanwesen Mar-a-Lago in Florida.

Für den Gerichtstermin muss er nach New York fliegen.

In einem Konvoi aus schwarzen Fahrzeugen fuhr Trump am Montag zunächst zum Flughafen in Palm Beach, stieg dort in seine Boeing 757, auf der in grossen Buchstaben der Name Trump prangt. Auf dem Flugportal Flight-Radar war der Flug nach New York City zeitweise der meistbeobachtete Flug der Welt.

Am Dienstagabend Schweizer Zeit dürfte der einst mächtigste Mann im Staate kurzzeitig in Gewahrsam genommen werden …

Hubschrauber begleiteten den Konvoi vom Flughafen auf dem Weg zum Trump-Tower in Manhattan, New York. Vor dem Trump-Wolkenkratzer wurden die Sicherheitsvorkehrungen noch einmal deutlich hochgefahren, Polizeibusse standen bereit. Einige Trump-Fans lieferten sich Wortgefechte mit Gegnern.

… damit Fingerabdrücke und Polizeifotos von ihm gemacht werden können.

Ob diese Fotos aber wirklich gemacht werden, ist offen.

Das alles wird hinter verschlossenen Türen passieren.

Eine Videoübertragung aus dem Gericht lehnte der zuständige Richter ab.

Bei der Anklageverlesung dürfte Trump aller Voraussicht nach auf «nicht schuldig» plädieren.

Er weist alle Vorwürfe als politisch motivierte «Hexenjagd» zurück, die seinen Sieg bei der Präsidentenwahl 2024 verhindern solle.

In parteiinternen Umfragen liegt er auch tatsächlich vorn.

Trump nutzt den Wirbel, um Spenden für seinen Wahlkampf zu sammeln.

Doch der Prozess könnte für ihn eines Tages, wenn alle Rechtsmittel ausgeschöpft sind, in einer Gefängniszelle enden.

Radikale Republikaner wollen während des Gerichtstermins draussen vor der Tür protestieren.

Fachleute gehen davon aus, dass womöglich eine weitere Anklage gegen Trump bevorsteht.

Und zum Schluss noch dies:

Mit Material der Nachrichtenagentur SDA.

(oli)