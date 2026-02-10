25 lustige Bilder aus dem Netz, die deinen Dienstag besser machen

Endlich Dienstag! Endlich Fails en masse! Bild: instagram/reddit

25 Lustigkeiten aus dem Netz, die deinen Dienstag etwas besser machen

Freunde der fidelen Fails, heute gibt es wieder eine Ladung lebensfroher Lustigkeiten. Im Gepäck: ein Garagen-Schlamassel, eine Skiferien-Panne – und ein süsser Bonus-Win, der alles wieder gutmacht.

Schreiten wir zur Tat!

Beginnen wir mit: Motivation bei der Arbeit.

Und damit wir auch heute etwas gelernt haben: Das passiert möglicherweise, wenn man in der Autogarage einen Teppich liegen hat.

Das ganze Video dauert etwa hundert Jahre, aber es ist leider doch sehr amüsant:

Hier steht es sogar im Video: «She's fine btw.»

In Fail-Dienstag-Sprache übersetzt: Es geht ihr gut, es geht ihr gut.

Liebe Grüsse an alle, die gerade in den Skiferien weilen!

Wir hatten schon lange keinen Trick mehr (das ist 1 sehr guter Trick):

Ein Win – zumindest aus Sicht des Kleinkindes.

Dinge, die so vermutlich nur an einem Dienstag passieren:

Kommen wir nun zum Sport. Heute mit: Bowling.

Nicht sicher, ob Fail oder Win.

Der Skibillet-Kasten hat sich bestimmt gefreut.

Hatten wir eigentlich schon Kaffee?

Es geht ihm gut, es geht ihm gut, dem Kaffee nicht so.

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Schlagzeile der Woche:

Die ganze Geschichte zum später Nachlesen gibt es hier [Bild.de].

Neues aus der Sparte «Vorstellung vs. Realität»:

Beziehungsweise: Wie Gizmo aussieht, wenn du ihn nach Mitternacht fütterst.

Spidey, geht's dir gut?

Es geht ihm gut, er macht nur Squats.

Bild: instagram

Kinder malen die besten Zeichnungen.

Das? Ach, nur ein bisschen Brüstewiegen beim Lebensmittel-Einkauf:

Und hier: eine kleine Ramp- ... ah nein, doch nicht.

Festliche Geschenktüte, anyone?

Möge das Glück niemals zurückkehren

Bild: reddit

Bessere Karten gibt's in der Slideshow:

Unten geht's weiter ...

1 / 57 Zum Valentinstag: «Zum Glück besoffen wir uns und hatten Sex» (Ja, ein bisschen Englisch müsst ihr halt können. Wir haben auf die Schnelle keine vergleichbaren deutschsprachigen Valentinskarten gefunden. 🤷) quelle: boredpanda.com / boredpanda.com

Lustige Marken-Fälschung der Woche:

Wobei dieses schicke Kleid auch nicht zu verachten ist:

Und hier hätten wir noch ein nettes Schnäppchen!

Dieser Artikel ist wegen eines Rechtschreibfehlers im Wort «Bird» vergünstigt

Sie hätten doch einfach «Bride» draus machen können und dem Vogel ein hübsches Kleid anziehen. Aber uns fragt ja keiner.

Alt aber gut: dieses wahnsinnig realistische Tattoo.

Es gibt immer diesen einen Cabrio-Fahrer.

Alles kein Problem, solange du genug Leitern hast.

MACHEN DAS DIESE LEUTE EIGENTLICH MIT ABSICHT?

Uuuuuuuuund ...

... tschüss.

Bonus-Win

Das ist schon sehr beeindruckend. Und dieses Gesichtlein dazu!

Halt, der Fail-Dienstag ist noch nicht vorbei. Jetzt geht es weiter in den Kommentaren – sofern du was dazu beitragen magst, natürlich. Juhu!

