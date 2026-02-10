bedeckt-2°
Fail-Dienstag

25 lustige Bilder aus dem Netz, die deinen Dienstag besser machen

Die lustigsten Bilder und Gifs der Woche
Endlich Dienstag! Endlich Fails en masse!Bild: instagram/reddit
Fail-Dienstag

25 Lustigkeiten aus dem Netz, die deinen Dienstag etwas besser machen

10.02.2026, 04:2810.02.2026, 04:28
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Freunde der fidelen Fails, heute gibt es wieder eine Ladung lebensfroher Lustigkeiten. Im Gepäck: ein Garagen-Schlamassel, eine Skiferien-Panne – und ein süsser Bonus-Win, der alles wieder gutmacht.

Schreiten wir zur Tat!

Beginnen wir mit: Motivation bei der Arbeit.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Und damit wir auch heute etwas gelernt haben: Das passiert möglicherweise, wenn man in der Autogarage einen Teppich liegen hat.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: reddit

Das ganze Video dauert etwa hundert Jahre, aber es ist leider doch sehr amüsant:

My poor mother - it actually gets worse toward the end
by u/willitblowup in Unexpected

Hier steht es sogar im Video: «She's fine btw.»

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

In Fail-Dienstag-Sprache übersetzt: Es geht ihr gut, es geht ihr gut.

Liebe Grüsse an alle, die gerade in den Skiferien weilen!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Wir hatten schon lange keinen Trick mehr (das ist 1 sehr guter Trick):

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Ein Win – zumindest aus Sicht des Kleinkindes.

Dinge, die so vermutlich nur an einem Dienstag passieren:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Kommen wir nun zum Sport. Heute mit: Bowling.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Nicht sicher, ob Fail oder Win.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Der Skibillet-Kasten hat sich bestimmt gefreut.

Hatten wir eigentlich schon Kaffee?

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Es geht ihm gut, es geht ihm gut, dem Kaffee nicht so.

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Schlagzeile der Woche:

Die lustigsten Fails: Schlagzeile der Woche
Bild: instagram

Die ganze Geschichte zum später Nachlesen gibt es hier [Bild.de].

Neues aus der Sparte «Vorstellung vs. Realität»:

Die lustigsten Fails der Woche: Vorstellung vs. Realität: Gizmo von den Gremlins
Bild: instagram

Beziehungsweise: Wie Gizmo aussieht, wenn du ihn nach Mitternacht fütterst.

Onlineshop vs. Realität: So dicht liegen Vorfreude und Enttäuschung beieinander

Spidey, geht's dir gut?

Die lustigsten Fails der Woche: Spider Man
Bild: instagram

Es geht ihm gut, er macht nur Squats.

Die lustigsten Fails der Woche: Spider Man
Bild: instagram

Kinder malen die besten Zeichnungen.

Die lustigsten Fails der Woche: Kinder-Zeichnung
Bild: instagram

Das? Ach, nur ein bisschen Brüstewiegen beim Lebensmittel-Einkauf:

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram

Und hier: eine kleine Ramp- ... ah nein, doch nicht.

Die lustigsten fails der Woche: Rampe

Festliche Geschenktüte, anyone?

Die lustigsten Fails der Woche: Tüte
Bild: reddit

Möge das Glück niemals zurückkehren

Die lustigsten Fails der Woche: Tüte
Bild: reddit

Bessere Karten gibt's in der Slideshow:

Unten geht's weiter ...

1 / 57
Zum Valentinstag: «Zum Glück besoffen wir uns und hatten Sex»
(Ja, ein bisschen Englisch müsst ihr halt können. Wir haben auf die Schnelle keine vergleichbaren deutschsprachigen Valentinskarten gefunden. 🤷)
quelle: boredpanda.com / boredpanda.com
Lustige Marken-Fälschung der Woche:

Die lustigsten Fails der Woche: Fälschung Callme Kelvin
Bild: instagram

Wobei dieses schicke Kleid auch nicht zu verachten ist:

Die lustigsten Fails der Woche: Lustige Google Fälschung
Bild: instagram

Und hier hätten wir noch ein nettes Schnäppchen!

Die lustigsten Fails der Woche: Schreibfehler in Dekoartikel mit Vogel
Bild: instagram

Dieser Artikel ist wegen eines Rechtschreibfehlers im Wort «Bird» vergünstigt

Sie hätten doch einfach «Bride» draus machen können und dem Vogel ein hübsches Kleid anziehen. Aber uns fragt ja keiner.

Alt aber gut: dieses wahnsinnig realistische Tattoo.

Die lustigsten Fails der Woche: Tattoo der Woche
Bild: instagram

Es gibt immer diesen einen Cabrio-Fahrer.

Die lustigsten Fails der Woche: Cabrio im Schneesturm

Alles kein Problem, solange du genug Leitern hast.

Die lustigsten fails der Woche: Leitern für Sicherheit
Bild: reddit

MACHEN DAS DIESE LEUTE EIGENTLICH MIT ABSICHT?

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: reddit

Uuuuuuuuund ...

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

... tschüss.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: reddit

Bonus-Win

Das ist schon sehr beeindruckend. Und dieses Gesichtlein dazu!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram
Halt, der Fail-Dienstag ist noch nicht vorbei. Jetzt geht es weiter in den Kommentaren – sofern du was dazu beitragen magst, natürlich.
Juhu!

Vorher lohnt sich aber wie immer ein Blick ins Archiv:

