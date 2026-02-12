Wolkenfelder, kaum Regen
Dumm gelaufen

19 absurde gegenderte Produkte, die tatsächlich existieren

19 gegenderte Produkte, ohne die wir vermutlich alle verloren wären

Wi-itz. Sie alle sind ultra-überflüssig. Aber durchaus amüsant.
12.02.2026, 04:5112.02.2026, 04:51

Dinge des Alltags, die es wahlweise für Männlein oder für Weiblein zu kaufen gibt (natürlich in einer Buben-Farbe und in Pink!), verkaufen sich offenbar nicht schlecht. Wie sonst ist es zu erklären, dass gewisse Hersteller noch immer auf gegenderte Artikel setzen?

Wir wissen es nicht.

Aber wir wissen, ist: Die folgenden Bilder sind sowohl verstörend als auch amüsant.

Der gute alte Klassiker mit den Parkscheiben.

Gegenderte Produkte: Parkscheiben
Bild: reddit

«Bin kurz shoppen» – Lady on Tour.

Allerdings: Wer den Fail-Dienstag diese Woche aufmerksam gelesen hat, weiss:

Surprise
Bild: instagram/bild.de

Normales feuchtes Toilettenpapier ist für Weicheier. RICHTIGE Kerle benutzen Dude Wipes!

Lustige gegenderte Produkte
Bild: reddit

... natürlich in der Schwarz-matt-Verpackung. Wichtig.

Okay, einfach keine Ehefrauen auf dieser Bank, damit das klar ist!

Gegenderte Bank
Bild: reddit

Bank für Ehemänner.

Was ist mit den Männern, die keine Lust auf Kakerlaken auf dem Klo haben und lieber Schmetterlinge hätten?

Dumme gegenderte Produkte
Bild: reddit

So etwas gibt es logischerweise nicht, nü!

Endlich, Wattestäbchen für Männer!

Gegenderte Produkte des Grauens
Bild: reddit

Darauf haben wir alle gewartet! Jetzt gibt es keine Ausreden mehr:

Wein doch
«Putzt eure Ohren!» – die Leiden einer Coiffeuse

Warum in Südkorea Männer-Güsel und Frauen-Mülleimer getrennt werden, ist uns etwas schleierhaft.

Die blödesten gegenderten Produkte
Bild: reddit

Wir kennen genug Männer, die einen Patrick um den Hals tragen würden.

Bild
bild: reddit

Die Fasnachts-Schnäuzer für Frauen sind natürlich rosa – weil das so wahnsinnig viel Sinn ergibt.

Die lustigsten gegenderten Produkte
Bild: reddit

Damit sich der Mann auch mal freiwillig in die Badewanne bewegt, braucht es: Männer-Granaten!!!!

Lustige und blöde gegenderte Produkte
Bild: reddit

Natürlich in Blau.

Warum?!

Gegenderte Produkte
Bild: reddit

Für Mädchen

Wir haben schlechte Nachrichten für alle Frauen, die gerne einen Playstation-Wecker hätten.

Gegenderte Produkte
Bild: reddit

Der ist nämlich nur für Männer.

Als wären die angsteinflössenden Zeichnungen auf der Verpackung nicht schon schlimm genug:

Doofe gegenderte Produkte
Bild: reddit

Gruselig …

Doofe gegenderte Produkte
Bild: reddit

Kleine Füsse = Frau, grosse Füsse = Mann, checksch?

Schräge gegenderte Produkte
Bild: reddit

Wenigstens kosten die Socken gleich viel.

Mami-Schwamm erkennt man logischerweise daran, dass sie ein Mäschli im Haar trägt.

Dumme gegenderte Produkte
Bild: reddit

Die Dame links kann diesen Scheiss um die gegenderten Produkte auch nicht mehr hören.

Genderwahnsinn bei Produkten
Bild: reddit

Was, wenn eine Schwangere Bock auf Essiggurken hat, die Madln aber ausverkauft sind?

Bild
bild: reddit

Dann wird das Baby selbstverständlich ein Bub.

Geil, nur für echt harte Männer-Zähne!

Lustige gegenderte Produkte
Bild: imgur

Ob Frauen wohl Haare auf den Zähnen bekommen würden?

Und falls das noch nicht alles sexistisch genug gewesen wäre, kommt hier der Endboss:

Gegenderte Produkte
Bild: reddit

Okay wow – genug der Produkt-Genderei für heute!

Lustige gegenderte Produkte
bild: reddit

Gottes kleine-Prinzessin-Andachtsbibel und Die Andachtsbibel für Gottes mächtige Krieger

Bonus:

Gegenderte Produkte: Mann und Aprikose
Bild: reddit

Die zwei Geschlechter: Männer und Aprikosen.

(sim)

