19 absurde gegenderte Produkte, die tatsächlich existieren

19 gegenderte Produkte, ohne die wir vermutlich alle verloren wären

Wi-itz. Sie alle sind ultra-überflüssig. Aber durchaus amüsant.

Dinge des Alltags, die es wahlweise für Männlein oder für Weiblein zu kaufen gibt (natürlich in einer Buben-Farbe und in Pink!), verkaufen sich offenbar nicht schlecht. Wie sonst ist es zu erklären, dass gewisse Hersteller noch immer auf gegenderte Artikel setzen?

Wir wissen es nicht.

Aber wir wissen, ist: Die folgenden Bilder sind sowohl verstörend als auch amüsant.

Der gute alte Klassiker mit den Parkscheiben.

«Bin kurz shoppen» – Lady on Tour.

Allerdings: Wer den Fail-Dienstag diese Woche aufmerksam gelesen hat, weiss:

Bild: instagram/bild.de

Normales feuchtes Toilettenpapier ist für Weicheier. RICHTIGE Kerle benutzen Dude Wipes!

... natürlich in der Schwarz-matt-Verpackung. Wichtig.

Okay, einfach keine Ehefrauen auf dieser Bank, damit das klar ist!

Bank für Ehemänner.

Was ist mit den Männern, die keine Lust auf Kakerlaken auf dem Klo haben und lieber Schmetterlinge hätten?

So etwas gibt es logischerweise nicht, nü!

Endlich, Wattestäbchen für Männer!

Darauf haben wir alle gewartet! Jetzt gibt es keine Ausreden mehr:

Warum in Südkorea Männer-Güsel und Frauen-Mülleimer getrennt werden, ist uns etwas schleierhaft.

Wir kennen genug Männer, die einen Patrick um den Hals tragen würden.

Die Fasnachts-Schnäuzer für Frauen sind natürlich rosa – weil das so wahnsinnig viel Sinn ergibt.

Damit sich der Mann auch mal freiwillig in die Badewanne bewegt, braucht es: Männer-Granaten!!!!

Natürlich in Blau.

Warum?!

Für Mädchen

Wir haben schlechte Nachrichten für alle Frauen, die gerne einen Playstation-Wecker hätten.

Der ist nämlich nur für Männer.

Als wären die angsteinflössenden Zeichnungen auf der Verpackung nicht schon schlimm genug:

Gruselig …

Kleine Füsse = Frau, grosse Füsse = Mann, checksch?

Wenigstens kosten die Socken gleich viel.

Mami-Schwamm erkennt man logischerweise daran, dass sie ein Mäschli im Haar trägt.

Die Dame links kann diesen Scheiss um die gegenderten Produkte auch nicht mehr hören.

Was, wenn eine Schwangere Bock auf Essiggurken hat, die Madln aber ausverkauft sind?

Dann wird das Baby selbstverständlich ein Bub.

Geil, nur für echt harte Männer-Zähne!

Ob Frauen wohl Haare auf den Zähnen bekommen würden?

Und falls das noch nicht alles sexistisch genug gewesen wäre, kommt hier der Endboss:

Okay wow – genug der Produkt-Genderei für heute!

Gottes kleine-Prinzessin-Andachtsbibel und Die Andachtsbibel für Gottes mächtige Krieger

Bonus:

Die zwei Geschlechter: Männer und Aprikosen.

