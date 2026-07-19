Bild: Instagram/reddit/watson

20 Ferien-Memes, die leider wahnsinnig akkurat sind

Zur Einstimmung – oder Erinnerung an schönere Zeiten. 🌴

Mehr «Spass»

Es sind Sommerferien – die beste Zeit im Jahr! Feiern wir diese viel zu kurze Phase der Saison mit lustigen Memes. Und ja, natürlich haben Urlaubstage in der Sonne auch ihre Schattenseiten. Vor allem beim Verreisen ...

Sommerferien JETZT! (Bitte.)

Wie sehr brauchst du Ferien?

Wir wünschten, wir könnten behaupten, dass dieses Meme frei erfunden sei

Ich: Ich kann es nicht erwarten, in die Ferien zu gehen

Auch ich, in den Ferien



Jedes verdammte Mal.

Das Wetter während deines Strandurlaubs

Das Wetter am Tag deiner Abreise



«Ferien» – Eltern kennen dieses Gefühl.

Ich, wie ich versuche, in den Ferien die «lustige Mama» zu sein, während ich mir gleichzeitig Gedanken über das Morgenessen, das Mittagessen, das Zvieri, die Nachmittagsaktivitäten, das Nachtessen, das Baden und das Zubettgehen mache

Dementsprechend früh steht man dann am Flughafen rum.

HIER, NEHMT MEIN GELD!!!!

Das perfekte Strand-Spielzeug!

Mehr Strandaktivitäten mit Kindern:

Das ist selbstverständlich nur ein Vorurteil, oder?

Schauen kann man ja mal. :'-)

Meine beste Freundin und ich, wie wir Ferien planen, wohlwissend, dass uns dazu das Geld fehlt

Die Chefetage derweil erschrickt mal wieder, wenn du am Montag nicht an deinem Platz sitzt.

Als wäre es etwas Illegales, dass du Ferien beziehst.

In den Ferien ist eben alles anders …

Um 9 Uhr bei der Arbeit: Sorry, ich bin nur müde, bin nicht so der Morgenmensch vs.

Um 9 Uhr in den Ferien



Über die Niedlichkeit von gierigen Möwen am Strand kann man sich streiten.

Jedes Mal, wenn du Essen mit an den Strand nimmst

«Isti für michi?»

Es gibt immer diesen einen Freund, der sich schon frühmorgens ein Bier reinorgelt.

Seien wir realistisch: Ohne diese Siesta nach dem Strand geht gar nichts.

Apropos ... Wie geil ist es am Meer tatsächlich? Wenn wir ehrlich sind:

Ich vermisse den Strand, er gibt mir Frieden und Ruhe

Ich am Strand​

Wieso passiert das IMMER?!

Mein Immunsystem in der Sekunde, in der ich endlich meine Ferien buche

Das trifft vor allem auf unseren Zustand nach dem Besuch des Hotelbuffets zu:

Und falls du dieses Jahr aus finanziellen Gründen Ferien auf Balkonien machst:

(Mit Enttäuschungen müsstest du dann allerdings umgehen können ...)

Hab meinem Koffer gesagt, dass wir dieses Jahr nicht verreisen werden

Und wenn die Ferien vorbei sind, aber so weit wollen wir jetzt nicht denken …

Wenn du in die Ferien gehst vs.

Wenn du die Kreditkartenabrechnung bekommst​

Beziehungsweise …

bild: watson/jdk

:'-)

Mehr Ferien-Spass:

(sim)