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20 Memes zu Sommerferien 2026, die leider wahnsinnig akkurat sind

Lustige Memes zu Sommerferien
Bild: Instagram/reddit/watson

20 Ferien-Memes, die leider wahnsinnig akkurat sind

Zur Einstimmung – oder Erinnerung an schönere Zeiten. 🌴
19.07.2026, 04:4319.07.2026, 04:43

Es sind Sommerferien – die beste Zeit im Jahr! Feiern wir diese viel zu kurze Phase der Saison mit lustigen Memes. Und ja, natürlich haben Urlaubstage in der Sonne auch ihre Schattenseiten. Vor allem beim Verreisen ...

Sommerferien JETZT! (Bitte.)

Lustige Memes zu Sommerferien
Bild: instagram

Wie sehr brauchst du Ferien?

Wir wünschten, wir könnten behaupten, dass dieses Meme frei erfunden sei

Lustige Ferienmemes
Bild: instagram

Ich: Ich kann es nicht erwarten, in die Ferien zu gehen
Auch ich, in den Ferien

Jedes verdammte Mal.

Lustige Ferien Memes
Bild: reddit

Das Wetter während deines Strandurlaubs
Das Wetter am Tag deiner Abreise

«Ferien» – Eltern kennen dieses Gefühl.

Lustige Sommerferien in Memes
Bild: instagram

Ich, wie ich versuche, in den Ferien die «lustige Mama» zu sein, während ich mir gleichzeitig Gedanken über das Morgenessen, das Mittagessen, das Zvieri, die Nachmittagsaktivitäten, das Nachtessen, das Baden und das Zubettgehen mache

Dementsprechend früh steht man dann am Flughafen rum.

Lustige Memes für Sommerferien
Bild: threads

HIER, NEHMT MEIN GELD!!!!

Sommer Memes
Bild: reddit

Das perfekte Strand-Spielzeug!

Mehr Strandaktivitäten mit Kindern:

Die lustigsten Memes zum Thema Sommerferien
Bild: reddit

Das ist selbstverständlich nur ein Vorurteil, oder?

Schauen kann man ja mal. :'-)

Lustige Ferien Memes
Bild: instagram

Meine beste Freundin und ich, wie wir Ferien planen, wohlwissend, dass uns dazu das Geld fehlt

Die Chefetage derweil erschrickt mal wieder, wenn du am Montag nicht an deinem Platz sitzt.

Die lustigten Ferien Memes für die Sommerferien
Bild: reddit

Als wäre es etwas Illegales, dass du Ferien beziehst.

In den Ferien ist eben alles anders …

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Um 9 Uhr bei der Arbeit: Sorry, ich bin nur müde, bin nicht so der Morgenmensch vs.
Um 9 Uhr in den Ferien

Über die Niedlichkeit von gierigen Möwen am Strand kann man sich streiten.

Lustige Memes zu Sommerferien
Bild: reddit

Jedes Mal, wenn du Essen mit an den Strand nimmst
«Isti für michi?»

Es gibt immer diesen einen Freund, der sich schon frühmorgens ein Bier reinorgelt.

Lustige Ferienmemes
Bild: reddit

Seien wir realistisch: Ohne diese Siesta nach dem Strand geht gar nichts.

Lustige Memes zu Sommerferien
Bild: instagram

Apropos ... Wie geil ist es am Meer tatsächlich? Wenn wir ehrlich sind:

Lustige Sommerferien Memes
Bild: instagram

Ich vermisse den Strand, er gibt mir Frieden und Ruhe
Ich am Strand​

Wieso passiert das IMMER?!

Lustige Memes zu Sommerferien
Bild: reddit

Mein Immunsystem in der Sekunde, in der ich endlich meine Ferien buche

Das trifft vor allem auf unseren Zustand nach dem Besuch des Hotelbuffets zu:

Sommerferien Memes
Bild: reddit

Und falls du dieses Jahr aus finanziellen Gründen Ferien auf Balkonien machst:

Ferien Memes
Bild: Reddit

(Mit Enttäuschungen müsstest du dann allerdings umgehen können ...)

Ferien Memes
Bild: instagram

Hab meinem Koffer gesagt, dass wir dieses Jahr nicht verreisen werden

Und wenn die Ferien vorbei sind, aber so weit wollen wir jetzt nicht denken …

Lustige Ferienmemes
Bild: reddit

Wenn du in die Ferien gehst vs.
Wenn du die Kreditkartenabrechnung bekommst​

Beziehungsweise …

Bild
bild: watson/jdk

:'-)

Mehr Ferien-Spass:

Fail-Dienstag
Weil Ferien auch fail sind: ein kleines, lustiges Special für alle Daheimgebliebenen

(sim)

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