Fail und Fun: Absurde Spielplätze aus aller Welt. Bild: reddit/watson

Wenn Kinderhasser Spielplätze bauen – in 19 traurigen und fiesen Exemplaren

Es ist wieder Spielplätze-Zeit! Hier ein paar … der hässlichsten.

Madeleine Sigrist Folge mir

Mehr «Spass»

Mit dem Frühling kommt wieder die Lust, etwas nach draussen zu gehen und sich zu beschäftigen. Kinder und andere Junggebliebene toben sich daher gerne auf einem Spielplatz aus.

Einen schönen und spassigen Spielplatz wissen wir aber erst wieder zu schätzen, nachdem wir die folgenden Bilder gesehen haben. Diese 19 Exemplare bringen nicht nur Kinder zum Weinen.

Zum Beispiel hier: Dieser Spielplatz schreit geradezu nach endlosem Spass!

Eine Rutschbahn aus ... Stein?

Bild: reddit

So! Viel! Spass!

«Hilf uns, Spass sicherzumachen», sagte die Schranke vor der Rutschbahn.

Bild: reddit

Auf diesem Spielplatz werden Kinder noch herausgefordert.

Auch dieses Ding sieht aus, als würden Kinder nach dem Besuch weinen.

Das hingegen könnte immerhin Spass machen. Möglicherweise.

Mehr davon (für später):

Oh, 1 Sandkasten!

¯\_(ツ)_/¯

Kakteen auf einem Spielplatz? Vermutlich die beste Idee ever!

Aus der Sparte «Dinge, die dich in deinen Albträumen verfolgen»:

Morge und Maggi-Lizza.

Noch mehr Spass!

Bildungsauftrag erfüllt. ✔

Nie Waschen Seife Ohne.

Sieht uns nach einem seeehr sicheren Ort zum Spielen aus.

Auf diesem Platz darf man nichts. Wirklich gar nichts.

Nicht einmal rauchen *duck und weg*.

Und hier kommt man vielleicht rein, aber nie wieder raus.

Gefunden offenbar in Omsk, Russland.

Tic Tac Toe .

Wer gewinnt hier? Oder verlieren alle?

Die ultimative Freude!

Laut Reddit erspäht in Polen.

Noch mehr Stoff für süsse Träume.

Bild: reddit

Kinder willkommen, aber bitte ohne Spass!

Ein sehr deutsches Schild.

Und tschüss.

Mehr Spass in Bildern?

Immer gerne: