Spass
Fail-Dienstag

Endlich! 25 lustige Bilder und Gifs gegen Langeweile

Die lustigsten Bilder und Fails der Woche
Deine wöchentliche Portion Fails ist da!Bild: reddit/instagram/watson
Fail-Dienstag

Ein paar Lustigkeiten, die dich vom aktuellen Weltgeschehen ablenken, gefällig?

27.01.2026, 04:43
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Willkommen beim Fail-Dienstag! Nur hier gibt es lustige und failige Bilder und Gifs, die dich alles um dich herum vergessen lassen – zumindest für einen Moment lang.

Und das alles vollkommen ...

Die lustigsten Fails der Woche
Ein Input von Userin Jolijn. Vielen Dank dafür!Bild: userinput

... GIRATIS!!!!!

Jetzt, wo die Finanzen geklärt sind: Schreiten wir zur Tat!

Auf die Fails mit Gebrüll!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Voll abgefahren!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

E-Autos scheinen schon ihren eigenen Willen zu haben.

Hatten wir eigentlich schon Frühstück?

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Des einen Fail ist des anderen Win.

Skifahren ist super cool und macht mega viel Spass.
Auch Skifahren:​

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Wir gehen davon aus: Es geht ihm gut, es geht ihm gut.

Und wenn wir schon im Schnee sind: Eine Erinnerung daran, dass Snowboarden-Lernen das Schlimmste ist.

Animiertes GIFGIF abspielen
Gif: instagram

Na gut, Skifahren ist auch nicht ohne.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Beziehungsweise der Lift. Es ist immer der Skilift.

IM RESTAURANT WIRD NICHT GERANNT!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

(Aber es wird natürlich auch nicht gelacht.)

Mami, wieso trägt diese Frau an der Rezeption keine Hosen?

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Hab den Parkplatz bemalt, Boss!

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: reddit

Wir sind uns nicht sicher, welches das «Shirt der Woche» sein könnte. Dieses hier?

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: reddit

Oder vielleicht eher dieses?

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: reddit

Wir wüssten nicht einmal, wie es zu übersetzen wäre.

26 Fails, die beweisen, dass man Spruch-Shirts nur tragen darf, wenn man sie auch versteht

Katzen sind lieb und süss und immer furchtbar fotogen.

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram

So lieb und so süss.

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram

Produkttest der Woche:

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram

Wenn du es siehst ...

Die lustigsten fails der Woche: Snowboarder mit Schuhen
Bild: instagram

Falls du es nicht gesehen hast:

Die lustigsten fails der Woche: Snowboarder mit Schuhen
Bild: instagram

Schlagzeile der Woche:

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram

Taco Bell überdenkt KI-Drive-Through, nachdem ein Mann 18'000 Wasserflaschen bestellt

Okidoki.

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram

Da rollt es dem Perfektionisten alle Fussnägel hoch.

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: reddit

Der Fail bist du, wenn du Dinge siehst, die nicht da sind.

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: reddit

(Wir haben sie auch gesehen.)

Schade, dass es für Wandbemalungen keine Autokorrektur gibt ...

Die lustigsten Fails der Woche: Hauswand Schreibfehler
Bild: reddit

*Terrace

Slideshow für zwischendurch: 37 Wohnungsinserate, die jeden Mieter abschrecken

Unten geht’s weiter ...

1 / 39
37 Wohnungsinserate, die jeden Mieter abschrecken
Die Einrichtung gibt bereits eine Idee davon, was ästhetisch in dieser Wohnung alles möglich ist. Bild: terriblerealestateagentphotos
Sieht aus, als wären grad ein paar jener Stifte geliefert worden.

Die lustigsten Fails der Woche: Stift ohne Logo
Bild: reddit

Bitte beigefügtes Logo benutzen

Wieso sind solche Deko-Artikel eigentlich immer so dumm?

Die lustigsten Fails der Woche: Doofe Deko
Bild: reddit

Sweet Home Home.

Beinahe wäre es fantastisch perfekt gewesen.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Ich dachte, ich hätte perfekt parkiert heute Morgen

Alt, aber T-Shirt: Uuuuuund ....

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

... tschüss! (Zeit, dass der Frühling endlich kommt.)

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Bonus-Win

Oh, 1 Trick!

(Ein Trick, den wir noch nicht ganz verstanden haben, aber es scheint zu funktionieren ...)

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram
Und nun freuen wir uns wie immer über deinen grandiosen Input in den Kommentaren, damit der Fail-Dienstag niemals endet.

Vorher noch im Archiv wühlen? Das ist eine hervorragende Idee:

Und hier noch ein ultra-geheimer Bonus-Bonus-Win, den du nur zu sehen bekommst, wenn du lange genug heruntergescrollt hast.

Surprise
bild: instagram

Hihihihihhi. Hi.

Die Rotlippen-Seefledermaus
1 / 9
Die Rotlippen-Seefledermaus

Die Rotlippen-Seefledermaus ist ein wirklich seltsam aussehender Fisch, der rund um die Galapagos-Inseln lebt.
quelle: imago stock&amp;people / oceanphoto
Trump am WEF: Sie nannten mich «Daddy»
Video: watson
