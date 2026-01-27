Ein paar Lustigkeiten, die dich vom aktuellen Weltgeschehen ablenken, gefällig?
Willkommen beim Fail-Dienstag! Nur hier gibt es lustige und failige Bilder und Gifs, die dich alles um dich herum vergessen lassen – zumindest für einen Moment lang.
Und das alles vollkommen ...
... GIRATIS!!!!!
Jetzt, wo die Finanzen geklärt sind: Schreiten wir zur Tat!
Auf die Fails mit Gebrüll!
Voll abgefahren!
E-Autos scheinen schon ihren eigenen Willen zu haben.
Hatten wir eigentlich schon Frühstück?
Des einen Fail ist des anderen Win.
Skifahren ist super cool und macht mega viel Spass.
Auch Skifahren:
Wir gehen davon aus: Es geht ihm gut, es geht ihm gut.
Und wenn wir schon im Schnee sind: Eine Erinnerung daran, dass Snowboarden-Lernen das Schlimmste ist.
Na gut, Skifahren ist auch nicht ohne.
Beziehungsweise der Lift. Es ist immer der Skilift.
IM RESTAURANT WIRD NICHT GERANNT!
(Aber es wird natürlich auch nicht gelacht.)
Mami, wieso trägt diese Frau an der Rezeption keine Hosen?
Hier kommen wieder ein paar Bilder ...
Hab den Parkplatz bemalt, Boss!
Wir sind uns nicht sicher, welches das «Shirt der Woche» sein könnte. Dieses hier?
Oder vielleicht eher dieses?
Wir wüssten nicht einmal, wie es zu übersetzen wäre.
Katzen sind lieb und süss und immer furchtbar fotogen.
So lieb und so süss.
Produkttest der Woche:
Wenn du es siehst ...
Falls du es nicht gesehen hast:
Schlagzeile der Woche:
Taco Bell überdenkt KI-Drive-Through, nachdem ein Mann 18'000 Wasserflaschen bestellt
Okidoki.
Da rollt es dem Perfektionisten alle Fussnägel hoch.
Der Fail bist du, wenn du Dinge siehst, die nicht da sind.
(Wir haben sie auch gesehen.)
Schade, dass es für Wandbemalungen keine Autokorrektur gibt ...
*Terrace
Unten geht’s weiter ...
Sieht aus, als wären grad ein paar jener Stifte geliefert worden.
Bitte beigefügtes Logo benutzen
Wieso sind solche Deko-Artikel eigentlich immer so dumm?
Sweet Home Home.
Beinahe wäre es fantastisch perfekt gewesen.
Ich dachte, ich hätte perfekt parkiert heute Morgen
Alt, aber T-Shirt: Uuuuuund ....
... tschüss! (Zeit, dass der Frühling endlich kommt.)
Bonus-Win
Oh, 1 Trick!
(Ein Trick, den wir noch nicht ganz verstanden haben, aber es scheint zu funktionieren ...)
Und hier noch ein ultra-geheimer Bonus-Bonus-Win, den du nur zu sehen bekommst, wenn du lange genug heruntergescrollt hast.
Hihihihihhi. Hi.