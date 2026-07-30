Die gute alte Zeit, als wir noch fancy Handy-Cover hatten – in 19 nostalgischen Bildern

Ich meine … Moderne Smartphones sind ja schön und gut. Aber hattest du auch so eine richtig geile Handyhülle Anfang der 2000er?

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Natürlich hattest du, sofern du damals etwa im Besitz eines Nokia-Knochens warst. 3210, 3310, 3330 ... und wie sie alle hiessen.

Komm, wir schauen uns ein paar alte Handy-Cover (und Gummitastaturen!) an und schwelgen gemeinsam in Erinnerungen!

Wie wäre es beispielsweise mit einer Hülle mit David Beckham?

Blondierte Stachel-Frisur inklusive.

Oder hier. Als die wahre Kylie noch Kylie Minogue war.

Ach ja, damals kosteten Handy-Cover auch noch keine halbe Niere.



Aus der Kategorie ultrakrass: 2Pac, Robbie, 50 Cent, ... und Harry Potter

Das Gefühl, auf der Gummitastatur zu tippen, war tatsächlich magisch.

Bild: instagram

Buffy oder ...

... Britney? Für eines dieser Cover hätten die Teenies ihren letzten Hubba Bubba gegeben.

Unsere Mütter hatten hingegen eher so etwas hier:

Sowas war damals noch okay.

Sowas auch.

Mmmh ... Bier ...

Gewonnen hattest du allerdings mit einem chinesischen Schriftzeichen, auch wenn es irgendeinen Schwachsinn bedeutete.

In diesem Fall hier laut Übersetzer: «Wie».

Oh, hier noch eine richtige Hülle. Wofür auch immer – schliesslich gingen diese Handys ja nie kaputt ...

Hoch im Kurs war ausserdem das Thema Wassertropfen, ...

... sowie Wasserreflexion.

Ja, ja, in den 2000ern waren wir einfach gestrickt.

Da schlugen die Herzen der Herr-der-Ringe-Fans gleich höher!

😍

Jedem Nerd sein Handy-Cover.

Wer nicht das Beckham-Cover hatte, wollte vielleicht dieses hier:

Na ja, und dann gab es natürlich noch sowas:

Und SO krass warst du eh nicht:

Welches Cover hattest du damals? Zeig oder beschreib' es uns!

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(sim)