bedeckt, wenig Regen
Gerechtigkeit siegt

Einfach 19 wunderschöne Bilder und Gifs für garantiert bessere Laune

Win: Schöne Bilder für garantiert bessere Laune
Zeit für gute Laune mit schönen Bildern!Bild: reddit/instagram/watson

Einfach 19 Bilder und Gifs, die deinen Montag besser und dich zufriedener machen (Wins!)

08.12.2025, 04:0508.12.2025, 04:05

Bei all dem Stress (Weihnachtszeit und Leben im Allgemeinen) tut es gut, den Blick auf etwas zu lenken, was deine Seele etwas baumeln lässt.

Hier kommt nun, wonach wir alle lechzen: ein paar gute, schöne oder faszinierende Momente, die uns alle gleich sehr zufrieden machen.

Zum Beispiel ...

... diese unfassbar krasse Drohnen-Show über dem Canton Tower in China, die uns daran erinnert, was alles möglich wäre.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: reddit

Oder hier in nicht-Gif-Qualität:

A drone show over the Canton Towers. So satisfying
byu/plankton004 inSatisfyingasfuck

Zeit, dass wir Schweizer diesbezüglich etwas «fürschi» machen.

Eine Erinnerung daran, dass (Abschieds)-Küsse wichtig sind

Good News: Schöne Bilder und Gifs
Bild: instagram
Heute ist internationaler Tag des Kusses! – 10 Knutsch-Fakten, die du kennen solltest

Warum ist diese heiss-tropfende Thermoskanne so faszinierend und beruhigend?

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: reddit

Das ist nicht nur Gebäck, es ist wahre Ofenkunst.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: reddit

Nicht nur herzig, sondern auch seltsam befriedigend: dieses Yin und Yang in Katzen-Gestalt.

Zufriedenstellende Bilder. Win mit Katzen
Bild: reddit

Sehr respektvoll, Mensch und Pferd.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: reddit

Das Tier dankt. Buchstäblich.

Warum ist das so faszinierend und befriedigend?

Faszinierende und befriedigenden Bilder und Gifs: Eis
Bild: reddit

Ein gekochtes Ei in zwei Hälften «geschält»? Das ... das ist doch nicht möglich?

WiN: Geschältes Ei
Bild: reddit

(Hexerei!)

Dieser Wahnsinns-Ausblick zum Fuji.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: reddit

Dieses perfekt eingepackte Weihnachts-Geschenk will dir sagen: Alles wird gut.

Perfekte und befriedigende Bilder und Gifs: Geschenk
Bild: reddit
Perfekte und befriedigende Bilder und Gifs: Geschenk
Bild: reddit

Dieser schlaue Vogel scheint sogar zu wissen, dass er gewonnen hat.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: reddit

Ein Trick, den man sich merken sollte:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Ein weiterer Grund, warum es sich lohnt, sich für Physik zu interessieren.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Treppen verlegen kann so befriedigend sein.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: reddit

Sofern man über das handwerkliche Geschick verfügt, natürlich.

Retter des Tages:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Diese Kunst ist nicht nur schön, sondern auch wahnsinnig raffiniert.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: reddit

Diese spontane Perfektion.

Perfekte Bilder, die dich zufrieden machen
Bild: reddit

Oder diese flauschige Schneedecke, mit der wir uns gerne zudecken würden.

Spannende und perfekte Bilder: Win im Schnee
Bild: reddit

Und nun – zurück an die Arbeit! Wir hoffen, sie ist genau so befriedigend wie seine:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: reddit

Mehr Befriedigendes? Hier gibts Schönes:

Mmmh! Das ist gut. Genau so!
Wie befriedigend es doch ist, wenn das eine Ding perfekt in das andere passt 

(sim)

Goalkitty: Die Katze, die immer perfekt für ein Foto posiert
1 / 18
Goalkitty: Die Katze, die immer perfekt für ein Foto posiert
Bild: Imgur/Goalkitty
So geht das perfekte gekochte Ei – sagt die Wissenschaft. Wir machen den Selbsttest
Video: watson
