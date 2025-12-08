Zeit für gute Laune mit schönen Bildern! Bild: reddit/instagram/watson

Einfach 19 Bilder und Gifs, die deinen Montag besser und dich zufriedener machen (Wins!)

Bei all dem Stress (Weihnachtszeit und Leben im Allgemeinen) tut es gut, den Blick auf etwas zu lenken, was deine Seele etwas baumeln lässt.

Hier kommt nun, wonach wir alle lechzen: ein paar gute, schöne oder faszinierende Momente, die uns alle gleich sehr zufrieden machen.

Zum Beispiel ...

... diese unfassbar krasse Drohnen-Show über dem Canton Tower in China, die uns daran erinnert, was alles möglich wäre.

Oder hier in nicht-Gif-Qualität:

Zeit, dass wir Schweizer diesbezüglich etwas «fürschi» machen.

Eine Erinnerung daran, dass (Abschieds)-Küsse wichtig sind

Warum ist diese heiss-tropfende Thermoskanne so faszinierend und beruhigend?

Das ist nicht nur Gebäck, es ist wahre Ofenkunst.

Nicht nur herzig, sondern auch seltsam befriedigend: dieses Yin und Yang in Katzen-Gestalt.

Sehr respektvoll, Mensch und Pferd.

Das Tier dankt. Buchstäblich.

Warum ist das so faszinierend und befriedigend?

Ein gekochtes Ei in zwei Hälften «geschält»? Das ... das ist doch nicht möglich?

(Hexerei!)

Dieser Wahnsinns-Ausblick zum Fuji.

Dieses perfekt eingepackte Weihnachts-Geschenk will dir sagen: Alles wird gut.

Bild: reddit

Dieser schlaue Vogel scheint sogar zu wissen, dass er gewonnen hat.

Ein Trick, den man sich merken sollte:

Ein weiterer Grund, warum es sich lohnt, sich für Physik zu interessieren.

Treppen verlegen kann so befriedigend sein.

Sofern man über das handwerkliche Geschick verfügt, natürlich.

Retter des Tages:

Diese Kunst ist nicht nur schön, sondern auch wahnsinnig raffiniert.

Diese spontane Perfektion.

Oder diese flauschige Schneedecke, mit der wir uns gerne zudecken würden.

Und nun – zurück an die Arbeit! Wir hoffen, sie ist genau so befriedigend wie seine:

(sim)