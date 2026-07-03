Guy Parmelin sorgt mit einem Accessoire für Aufsehen. Bild: keystone

Guy Parmelin trifft die Nati – und stichelt mit seiner Mütze gegen Trump

Mehr «Sport»

Prominenter Besuch für die Schweizer Nationalmannschaft beim WM-Sechzehntelfinal: Bundespräsident Guy Parmelin reiste nach Vancouver, um das Spiel gegen Algerien vor Ort zu verfolgen. Dass ein Bundesrat ein wichtiges Schweizer Sportereignis besucht, ist eigentlich nicht weiter verwunderlich – dass er dabei aber ein modisches Statement setzt, schon eher.

Gute Stimmung: Guy Parmelin und Nati-Trainer Murat Yakin. Bild: keystone

Als Parmelin vor dem Spiel unter anderem Nati-Trainer Murat Yakin und Direktor Pierluigi Tami traf, trug er eine auffällige rote Mütze. Die Aufschrift:

«Switzerland Great Since 1291»

Vor dem Spiel posierte Parmelin noch mit einem Trikot von Granit Xhaka. Bild: x

Woran die Kappe erinnert, ist klar: die Kopfbedeckung mit der Aufschrift «Make America Great Again», welche von US-Präsident Donald Trump und seinen Anhängern zelebriert wird.

Zum Vergleich: Donald Trump mit seiner bevorzugten Kopfbedeckung. Bild: AP/AP

Parmelins Mütze ist also durchaus als Seitenhieb zu werten – die Schweiz muss nicht mehr «great» gemacht werden, sondern ist dies schon seit mehreren Jahrhunderten. Mit seiner Botschaft schien der Bundesrat durchaus auf Anklang zu stossen. GLP-Nationalrat Patrick Hässig kommentierte die Mützenwahl auf X mit einem 👌-Emoji. Und auch FIFA-Präsident Gianni Infantino schien sich prächtig zu amüsieren – in einem Beitrag auf Instagram ist zu sehen, wie Parmelin dem Walliser seine Mütze zeigt und dafür ein Lachen erntet.

Parmelin zeigt Infantino sein neues Accessoire. Bild: instagram

Fussballerisch sind an dieser WM derweil sowohl die USA als auch die Schweiz «great». Die Gastgebernation schaffte gegen Bosnien bereits vor einigen Tagen den Einzug in den Achtelfinal. Die Nati zog am frühen Freitagmorgen souverän nach: Gegen Algerien setzte sich das Team von Murat Yakin auf überzeugende Art und Weise mit 2:0 durch. Im Achtelfinal wartet auf die Nati nun der Sieger zwischen Kolumbien und Ghana. (dab)