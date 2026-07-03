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Guy Parmelin sorgt mit Mütze vor Schweizer Spiel an der WM für Aufsehen

Swiss Federal President Guy Parmelin wears a hat with the writing &quot;Switzerland Great since 1291&quot; prior to the World Cup round of 32 soccer match between Switzerland and Algeria at the BC Pla ...
Guy Parmelin sorgt mit einem Accessoire für Aufsehen.Bild: keystone

Guy Parmelin trifft die Nati – und stichelt mit seiner Mütze gegen Trump

03.07.2026, 06:5003.07.2026, 07:32

Prominenter Besuch für die Schweizer Nationalmannschaft beim WM-Sechzehntelfinal: Bundespräsident Guy Parmelin reiste nach Vancouver, um das Spiel gegen Algerien vor Ort zu verfolgen. Dass ein Bundesrat ein wichtiges Schweizer Sportereignis besucht, ist eigentlich nicht weiter verwunderlich – dass er dabei aber ein modisches Statement setzt, schon eher.

Switzerland&#039;s head coach Murat Yakin, left, talks to Swiss Federal President Guy Parmelin prior to the World Cup round of 32 soccer match between Switzerland and Algeria at the BC Place stadium i ...
Gute Stimmung: Guy Parmelin und Nati-Trainer Murat Yakin.Bild: keystone

Als Parmelin vor dem Spiel unter anderem Nati-Trainer Murat Yakin und Direktor Pierluigi Tami traf, trug er eine auffällige rote Mütze. Die Aufschrift:

«Switzerland Great Since 1291»
Parmelin Nati Kappe Mütze Knäbel
Vor dem Spiel posierte Parmelin noch mit einem Trikot von Granit Xhaka.Bild: x

Woran die Kappe erinnert, ist klar: die Kopfbedeckung mit der Aufschrift «Make America Great Again», welche von US-Präsident Donald Trump und seinen Anhängern zelebriert wird.

FILE - In this June 1, 2016, file photo, Republican presidential candidate Donald Trump wears his &quot;Make America Great Again&quot; hat at a rally in Sacramento, Calif. Hats with the now popular sl ...
Zum Vergleich: Donald Trump mit seiner bevorzugten Kopfbedeckung.Bild: AP/AP

Parmelins Mütze ist also durchaus als Seitenhieb zu werten – die Schweiz muss nicht mehr «great» gemacht werden, sondern ist dies schon seit mehreren Jahrhunderten. Mit seiner Botschaft schien der Bundesrat durchaus auf Anklang zu stossen. GLP-Nationalrat Patrick Hässig kommentierte die Mützenwahl auf X mit einem 👌-Emoji. Und auch FIFA-Präsident Gianni Infantino schien sich prächtig zu amüsieren – in einem Beitrag auf Instagram ist zu sehen, wie Parmelin dem Walliser seine Mütze zeigt und dafür ein Lachen erntet.

Parmelin Infantino Mütze
Parmelin zeigt Infantino sein neues Accessoire.Bild: instagram

Fussballerisch sind an dieser WM derweil sowohl die USA als auch die Schweiz «great». Die Gastgebernation schaffte gegen Bosnien bereits vor einigen Tagen den Einzug in den Achtelfinal. Die Nati zog am frühen Freitagmorgen souverän nach: Gegen Algerien setzte sich das Team von Murat Yakin auf überzeugende Art und Weise mit 2:0 durch. Im Achtelfinal wartet auf die Nati nun der Sieger zwischen Kolumbien und Ghana. (dab)

Mehr zur Fussball-WM:

Achtelfinal, wir kommen! Die Schweizer Nati schlägt Algerien souverän mit 2:0
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Joo Neein
03.07.2026 07:03registriert April 2025
Das gibt 100 prozentige Zölle als strafe😂
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slash_
03.07.2026 07:08registriert Juni 2017
Wo und wann kriegt man diese Mütze? :) :) :)
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_zauberlehrling
03.07.2026 07:08registriert April 2018
Das ist wirklich lustig. (Gibt aber Strafzölle… Hat sich aber gelohnt.)
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