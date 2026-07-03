Los, erweitern wir Parmelins Käppi-Sammlung!
Als Bundesrat Guy Parmelin vor dem Schweiz-Algerien-Spiel unter anderem Nati-Trainer Murat Yakin traf, trug er eine auffällige rote Kappe. Die Aufschrift: «Switzerland Great Since 1291».
Dies dürfte eine Anspielung auf Trumps MAGA-Mütze sein. Die Botschaft: Die Schweiz musst nicht mehr «great again» gemacht werden, sie ist es schliesslich schon.
Hehe.
Gut. Wenn wir schon im Diss-Modus sind, hätten wir vielleicht noch andere Ideen für Käppis, oder?
Sticken wir los!
Das ist kein MAGA-Käppi – Einfach noch, damit das klar ist.
Keine Zolli mehr, bitti!
Bevor der Kampfjet noch teurer wird ...
Wir wissen alle*, dass es wahr ist.
*ausser Trump selbst
Und wenn wir schon dabei sind: Nieder mit Trumps Pool!
Da war ja noch was ... Rückt die Epstein-Akten raus!
(Der soll bleiben, wo der Pfeffer wächst – beziehungsweise die Orangen.)
Oder darf es was Herziges sein?
Aber kommen wir zurück zum Wesentlichen, dem Fussball:
Das wird irgendwo sicher schon kommentiert.
Und damit das auch mal noch gesagt ist:
FUSSBALL! Nicht «Soccer», gopf!
Also, Infantino findet unsere Vorschläge schon mal glatt:
Du könntest Photoshop, MS Paint oder die KI dafür benutzen.
Hier die Vorlage:
(sim + Redaktion watson)
Mehr zum besagten Fussballspiel:
- «Am Morgen ist es viel geiler» – so sieht Public Viewing um 5 Uhr aus
- Eine Ansprache war nötig – danach war es «die Schweiz, die wir 90 Minuten sehen wollen»
- Einer ist froh, wird er nicht bewertet – welche Note gibst du den Nati-Spielern?
- 17+ Dinge, die du beim Sex und beim Fussballschauen um 05:00 Uhr morgens sagen kannst
- Achtelfinal, wir kommen! Die Schweizer Nati schlägt Algerien souverän mit 2:0