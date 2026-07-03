Parmelins neue Caps: Das wird ein Spass! Bild: watson

Los, erweitern wir Parmelins Käppi-Sammlung!

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Als Bundesrat Guy Parmelin vor dem Schweiz-Algerien-Spiel unter anderem Nati-Trainer Murat Yakin traf, trug er eine auffällige rote Kappe. Die Aufschrift: «Switzerland Great Since 1291».

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Dies dürfte eine Anspielung auf Trumps MAGA-Mütze sein. Die Botschaft: Die Schweiz musst nicht mehr «great again» gemacht werden, sie ist es schliesslich schon.

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Hehe.

Gut. Wenn wir schon im Diss-Modus sind, hätten wir vielleicht noch andere Ideen für Käppis, oder?

Sticken wir los!

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Das ist kein MAGA-Käppi – Einfach noch, damit das klar ist.

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Keine Zolli mehr, bitti!

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Bevor der Kampfjet noch teurer wird ...

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Wir wissen alle*, dass es wahr ist.

*ausser Trump selbst​

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Und wenn wir schon dabei sind: Nieder mit Trumps Pool!

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Da war ja noch was ... Rückt die Epstein-Akten raus!

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(Der soll bleiben, wo der Pfeffer wächst – beziehungsweise die Orangen.)

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Oder darf es was Herziges sein?

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Aber kommen wir zurück zum Wesentlichen, dem Fussball:

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Das wird irgendwo sicher schon kommentiert.

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Und damit das auch mal noch gesagt ist:

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FUSSBALL! Nicht «Soccer», gopf!

Also, Infantino findet unsere Vorschläge schon mal glatt:

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Hast du auch noch Ideen, was auf dem Käppi stehen könnte? Bastel mit!

Du könntest Photoshop, MS Paint oder die KI dafür benutzen.

Hier die Vorlage:

(sim + Redaktion watson)

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