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Parmelins Kappe an der WM: Wir haben noch weitere Vorschläge!

Parmelins neue Caps: Das wird ein Spass!
Parmelins neue Caps: Das wird ein Spass!Bild: watson

Los, erweitern wir Parmelins Käppi-Sammlung!

03.07.2026, 10:5803.07.2026, 11:05

Als Bundesrat Guy Parmelin vor dem Schweiz-Algerien-Spiel unter anderem Nati-Trainer Murat Yakin traf, trug er eine auffällige rote Kappe. Die Aufschrift: «Switzerland Great Since 1291».

Swiss Federal President Guy Parmelin wears a hat with the writing &quot;Switzerland Great since 1291&quot; prior to the World Cup round of 32 soccer match between Switzerland and Algeria at the BC Pla ...
Bild: keystone

Dies dürfte eine Anspielung auf Trumps MAGA-Mütze sein. Die Botschaft: Die Schweiz musst nicht mehr «great again» gemacht werden, sie ist es schliesslich schon.

Swiss Federal President Guy Parmelin wears a hat with the writing &quot;Switzerland Great since 1291&quot; prior to the World Cup round of 32 soccer match between Switzerland and Algeria at the BC Pla ...
Bild: keystone

Hehe.

Gut. Wenn wir schon im Diss-Modus sind, hätten wir vielleicht noch andere Ideen für Käppis, oder?

Sticken wir los!

Parmelins Käppi
Bild: watson

Das ist kein MAGA-Käppi – Einfach noch, damit das klar ist.

Parmleins Mütze
Bild: watson

Keine Zolli mehr, bitti!

Parmelins Käppi
Bild: watson

Bevor der Kampfjet noch teurer wird ...

Parmelins Käppi
Bild: watson

Wir wissen alle*, dass es wahr ist.
*ausser Trump selbst​

Parmelins Käppi
Bild: watson

Und wenn wir schon dabei sind: Nieder mit Trumps Pool!

Parmelins Käppi
Bild: watson

Da war ja noch was ... Rückt die Epstein-Akten raus!

Parmelins Käppi
Bild: watson

(Der soll bleiben, wo der Pfeffer wächst – beziehungsweise die Orangen.)

Parmelins Käppi
Bild: watson

Oder darf es was Herziges sein?

Parmelins Käppi
bild: watson

Aber kommen wir zurück zum Wesentlichen, dem Fussball:

Parmelin Käppi
bild: watson

Das wird irgendwo sicher schon kommentiert.

Parmelins Käppi
Bild: watson
Parmelins Käppi
bild: watson

Und damit das auch mal noch gesagt ist:

Parmelin Käppi
Bild: watson

FUSSBALL! Nicht «Soccer», gopf!

Also, Infantino findet unsere Vorschläge schon mal glatt:

Parmelin Infantino Mütze
Bild: instagram
Hast du auch noch Ideen, was auf dem Käppi stehen könnte? Bastel mit!

Du könntest Photoshop, MS Paint oder die KI dafür benutzen.

Hier die Vorlage:

schere
Parmelin Vorlage

(sim + Redaktion watson)

Mehr zum besagten Fussballspiel:

Guy Parmelin besucht Nati-Spiel gegen Algerien – zu reden gibt vor allem seine Mütze
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