Fail-Dienstag

Hallo, hier! Die 23 lustigsten Fails der Woche

Irgendjemand hat in den Kommentaren mal moniert, dass der Titel immer etwa gleich daher kommt.

Aber was sollen wir denn machen?! Faildienstag ist Faildienstag. Da weiss man, was man kriegt. Du würdest doch auch nichts an deiner Lieblingspizza ändern wollen, oder?

Genau.

Deswegen gibt es auch hier und heute wieder in gewohnter Manier ein paar tolle Bilder und Gifs, die dir den Tag versüssen sollen.

Auf sie mit Gebrüll!

Beginnen wir mit: einem fröhlichen Angelausflug.

Hü-hüpf.

Macht ihr eigentlich alle fleissig Sport, wie ihre es im Januar versprochen habt?

Dachten wir uns. Lohnt sich auch nicht.

Und du? Dabei? Fail-Dienstag Abonnieren Abonnieren

Und der «Dad of the Year»-Award geht an ...

Der herzigste Fail der Woche:

Töfffahren ist für die Coolen.

Huiii ...

Es geht ihm gut, es geht ihm gut. Glaub.

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Yay! Los, gehen wir zu ...

Wenn du mal wieder einen Hänger hast: Denk an den Kandidaten, der für diese Frage einen Joker brauchte. :-)

[Frei übersetzt:] Welche «tierische» Einheit entspricht ungefähr 746 Watt und wird verwendet, um die Geschwindigkeit zu messen, mit der Arbeit verrichtet wird?

Pferdestärke

Eselkraft

Lamadruck

Zebrawucht

Hab den Parkplatz angestrichen, Boss!

Hashtag #sonatural

Passend dazu: unsere Lieblings-Slideshow

Unten geht's weiter ...

1 / 23 So siehst du nicht aus, Influencer! 9 Mal Instagram vs. Realität

Boss, ich habe ein paar Schweissperlen aufs Bild gemacht.

Was ist hier gerade passiert?

¯\_(ツ)_/¯

Hihi.

Meine Frau und ihre Klasse haben «Murmeltiere» gemacht. Ich kann nicht aufhören, zu lachen.

Apropos ...

Wenn doch Eier nur eine natürliche Verpackung hätten ...

«Mein Stressball ist explodiert»

Stress. Ball.

Endlich mal ein toller Hauptgewinn!

Alt aber gut: Wo ist es hin?

Hoppla.

😂🥰

Ein kleiner Reminder, dass immer noch Winter ist:

Seinem Kiefer geht es gut, geht es gut.

(Ich bin Groot.)

Und tschüss!

Bonus-Win

«Du kannst behalten, was du fängst»

Der Win ist nicht das Geld. Oder nicht nur. Sieh dir nur diese Freude an!

[Autorin geht zu CEO Thiriet und fragt, ob sie ihren Lohn künftig so haben kann]

Und jetzt deine Fails in die Kommentare, cool? Cool!

In der Zwischenzeit tuts vielleicht ein Faildienstag von der Halde.