Picdump

Picdump 145 – weil Memes die Welt erobern

Sergio Minnig Folge mir

Mehr «Spass»

Hesch das öi siä das am Mittwoch scho biz nervös bisch va barer Vorfreid uf du PiDi? Miär geits immer so, darum leguwer jez öi nachunad los.

Aber zuerst noch das Titelbild:

Das sollte es beinhalten:

Hulk Hogan der auf einem Zweirad durch Spreitenbach fährt.

So soll das Werk heissen:

Tage des DONNERS!!!



Die Idee kam von:

MaskedGaijin



Und hier ist es:

Bild: watson/shutterstock

Du hast eine bessere Idee für das Titelbild? Lass es mich wissen!

Deine Picdump-Teaserbild-Idee! Lass uns an deinen Gedanken teilhaben! Deine Idee: Name deines Werkes: Dein Username: Abschicken

Das erwartet dich heute:

Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen, oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.



was willst du dir ansehen? Best-of Kommentarspalte: Picdump

Best-of Kommentarspalte:

Picdump

Endlich wieder Mittwoch!

Ist es nicht grossartig?

Ich habe dieses Quetsch-Kissen vor ein paar Monaten gekauft, weil es genau so aussieht wie Faris. Ich habe versucht, ein Foto von ihnen zusammen zu machen. Heute Abend ist es mir endlich gelungen und ich sterbe vor Freude.

Ach ...

Ich auf dem Weg, bei der Arbeit so zu tun, als wäre ich ein netter, freundlicher und umgänglicher Mensch ...

Ist uns das nicht allen schon mal passiert?

Ich: Ich werde heute Abend nichts trinken, Leute.

Vier Stunden später:

Genau so ist das gemeint.

Wie in meiner letzten E-Mail erwähnt …

Wahre Freunde tun sowas nicht.

Wenn du im Gruppenchat einen Witz machst und jemand sofort das Thema wechselt.

¯\_(ツ)_/¯

Schwere Entscheidung.

Sie: Sei einfach du selbst, verhalte dich normal.

Ich: Welches davon? Ich kann nicht beides.

Wirklich nur dumm.

Der Strandball. Der absolut schlechteste Ball, den man an den Strand mitnehmen kann.

Hier ein Ohrwurm:

Oh, oh ...

Wenn du von einem knurrenden Geräusch aufwachst und merkst, dass es nicht dein Magen ist.

Würde ich jetzt nicht unbedingt auf ein Werbeplakat drucken.

Finde einen Job, den du liebst, und du wirst keinen einzigen Tag in deinem Leben arbeiten.

Ich schäme mich ein bisschen, dass ich das so lustig finde.

Das Lied musst du kennen.

Der rote Teil könnte sogar noch grösser sein.

Was ich auf Partys mache.

Grün = Reden

Blau = Essen

Rot = Darüber nachdenken, ob es okay ist, schon zu gehen.

Es passt so gut.

Dieser Hund hat mich gerade um ein IPA gebeten.

Diesem Meme muss ich widersprechen. #teamtwix

Dies ist eine der schwierigsten Entscheidungen der Welt.

Es ist so süss!

Mein Kind hat eine Zeitung gemacht für unsere Katze, während sie das Katzenklo benutzt.

🤯🤯🤯

Ein Löffel ist nur eine kleine Schale an einem Stock, mit der man aus einer grösseren Schale isst.

Schach Matt!

Magier: Nimm eine Karte. Irgendeine!

Ich: *nehme seine Kreditkarte und fahre weg*

Magier:

So muss das sein.

Ich, der am Montagmorgen eine dringende E-Mail beantwortet hat, die ich definitiv schon am Freitag um 16 Uhr gesehen habe: Ich habe Ihren Notruf erhalten und bin so schnell gekommen, wie ich wollte.

Absolut verständlich.

Ich wurde gerade von einem Pitbull mit einer verdammten Marlboro-Zigarette im Maul gejagt ICH KOMME NIE WIEDER ZURÜCK NACH CHICAGO.

Beide sehr sympathisch.

Jennifer Aniston mit 51. Jack Schwarz (ja, das ist ein Witz) mit 51.



Irgendwann reicht’s aber auch.

Das mit diesen iPhone-Hüllen läuft langsam aus dem Ruder.

Hihihihi.

Es ist so etwas von demotivierend.

Die Treppe in diesem Hotel führt geradeaus über 13 Etagen und hat keine Serpentinen-Treppe.

Das ist wohl die beste Verbildlichung in diesem PiDi.

Testen Sie es kostenlos.

Geben Sie Ihre Kreditkartendaten ein.



Bester Film Bestes Album aller Zeiten!

Ich liebe es … 🥰

Unverfängliches Foto von mir, wie ich mein Wochenende geniesse.

Es ist einfacher gesagt, als getan

Ich: Ich muss anfangen, zu sparen.

Ich, wenn ich den Lohn kriege:

Das war’s für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.



Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳



Sergio

Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi» Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist. Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1.

Die PiDi-Memes Teil 1:

1 / 102 Die PiDi-Memes Teil 1 quelle: watson/twitter

Die PiDi-Memes Teil 2:

1 / 48 Die PiDi-Memes Teil 2 quelle: internet

Eine Reise in die Vergangenheit? Dann reise in frühere PiDi-Ausgaben!