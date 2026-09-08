Hier kommen die besten Fails (und Wins!) der Woche

Fail-Dienstag

Klingeling, hier kommen: die Fails

Madeleine Sigrist Folge mir

Mehr «Spass»

Willkommen, willkommen!

Ging es dir heute Morgen auch so?

Bald wird alles besser, versprochen!

Denn gleich kommt wieder eine fröhliche Schwette Fails, die euch mit viel Freude durch den Dienstag bringen soll.

Habt Spass!

Beginnen wir mit: Karma.

Ein kleiner Reminder, dass du in der Waschanlage die Autotür nicht unbedingt öffnen solltest:



Nicht sicher, ob Fail oder Win.

Es geht ihm bestimmt gut. Bestimmt.

Huiiiiiiiiiiii ...

Kein guter Shop für Laktoseintolerante:

«Wofür wohl dieser Hebel gut ist?» – Kind, möglicherweise

Es ist süss und unbeschädigt. Wir lachen nicht.

Heute haben wir einen besonders grossartigen Trick für euch:

Bald ist ja wieder Weihnachten (es gibt schliesslich schon Zimtsterne im Laden).

Nicht sicher, ob Deko-Win oder Sauerei.

Auch sehr weihnachtlich: dieser «Pudel»

Hat jemand einen Haargummi?

Dann könnten wir ihr was Schönes zöpfeln.

Annonce der Woche:

Auch gut, und sogar fromm:

Aus der Sparte «Dinge, die dich heute Nacht auffressen werden»:

Und falls du gerne noch ein paar Albträume mehr hättest …

Wieso sind die Zügli auf den Karussells immer so angsteinflössend?

Hab alle Lichtschalter montiert, Boss!

Dieses Motto auf dem Portemonnaie sollten wir uns alle zu Herzen nehmen. 🥰

Muster-Text hier

Das schöne Gefühl, wenn man den neuen Fernseher installiert hat:

Hat hier jemand Geburtstag heute?

Wir gratulieren herzlichst!

«AAAAAAAAAAH!» (Die Perfektionisten unter uns)

Als Wiedergutmachung: 21 Bilder, die den Perfektionisten in dir spitz machen

Unten geht's weiter mit den Fails …

1 / 23 21 Bilder, die den Perfektionisten in dir spitz machen bild: reddit

Oder hier: Schöne Nägel 🥰

[Tschuldigung.]

Alt, aber blöde Kuh:

Haben wir heute eigentlich schon angestossen?

Uuuuuuuuuund ...

Der zweite Fail ist der Finger im Bild. 🙄

... tschüss!

Tschüss, Decki. :-(

Bonus-Win

Ist das nicht unglaublich lieb? 🥹

Man gönnt sich ja sonst nichts, heisst es. Ich bin so frei und gönne mir aktuell eine (in Zahlen: 1) Woche Ferien.

Aber: Ich freue mich dennoch über eure Inputs in den Kommentaren und lese natürlich fleissig mit! <3

Wenn dir das zu wenige Fails waren, und in den Kommentaren noch nichts ist, findest du deine Erfüllung eventuell im Archiv: