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Fail-Dienstag

Hier kommen die besten Fails (und Wins!) der Woche

Fail-Dienstag

Klingeling, hier kommen: die Fails

08.09.2026, 04:5308.09.2026, 04:53
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Willkommen, willkommen!

Ging es dir heute Morgen auch so?

Lustige Fails, traurige Socke
Bild: instagram

Bald wird alles besser, versprochen!

Denn gleich kommt wieder eine fröhliche Schwette Fails, die euch mit viel Freude durch den Dienstag bringen soll.

Habt Spass!

Beginnen wir mit: Karma.

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gif: instagram

Ein kleiner Reminder, dass du in der Waschanlage die Autotür nicht unbedingt öffnen solltest:

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Nicht sicher, ob Fail oder Win.

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Es geht ihm bestimmt gut. Bestimmt.

Surprise
Huiiiiiiiiiiii ...

Kein guter Shop für Laktoseintolerante:

Lustige Fails: Lacoste Laden
Bild: reddit

«Wofür wohl dieser Hebel gut ist?» – Kind, möglicherweise

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Bild: reddit

Es ist süss und unbeschädigt. Wir lachen nicht.

Heute haben wir einen besonders grossartigen Trick für euch:

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Bald ist ja wieder Weihnachten (es gibt schliesslich schon Zimtsterne im Laden).

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Nicht sicher, ob Deko-Win oder Sauerei.

Auch sehr weihnachtlich: dieser «Pudel»

Lustige Fails: Hunde Deko für Weihnachten
Bild: reddit

Hat jemand einen Haargummi?

Lustige Fails der Woche:
Bild: reddit

Dann könnten wir ihr was Schönes zöpfeln.

Annonce der Woche:

Lustige Fails der Woche:
Bild: reddit

Auch gut, und sogar fromm:

Lustige Fails: Inserat mit Töpfen
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Aus der Sparte «Dinge, die dich heute Nacht auffressen werden»:

Lustige Fails der Woche:
Bild: reddit

Und falls du gerne noch ein paar Albträume mehr hättest …

Lustige Fails: Thomas die Lokomotive in irr
Bild: reddit

Wieso sind die Zügli auf den Karussells immer so angsteinflössend?

Lustige Fails: Lokomotive auf Karussell ist creepy
Bild: reddit
19 Dinge, die dich in deinen (Alb-) Träumen verfolgen werden
19 Dinge, die dich in deinen (Alb-) Träumen verfolgen werden

Hab alle Lichtschalter montiert, Boss!

Lustige Fails der Woche:
Bild: reddit

Dieses Motto auf dem Portemonnaie sollten wir uns alle zu Herzen nehmen. 🥰

Lustige Fails der Woche:
Bild: reddit

Muster-Text hier

Das schöne Gefühl, wenn man den neuen Fernseher installiert hat:

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Hat hier jemand Geburtstag heute?

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Wir gratulieren herzlichst!

«AAAAAAAAAAH!» (Die Perfektionisten unter uns)

Lustige Faiols für Perfektionisten
Wieso?!Bild: reddit

Als Wiedergutmachung: 21 Bilder, die den Perfektionisten in dir spitz machen

Unten geht's weiter mit den Fails …

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21 Bilder, die den Perfektionisten in dir spitz machen
bild: reddit
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Oder hier: Schöne Nägel 🥰

Lustige Fails: Schöne Nägel, dreckige Füsse
Bild: reddit

[Tschuldigung.]

Alt, aber blöde Kuh:

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gif: x

Haben wir heute eigentlich schon angestossen?

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gif: instagram

Uuuuuuuuuund ...

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gif: instagram

Der zweite Fail ist der Finger im Bild. 🙄

... tschüss!

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gif: reddit

Tschüss, Decki. :-(

Bonus-Win

Ist das nicht unglaublich lieb? 🥹

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gif: reddit

Man gönnt sich ja sonst nichts, heisst es. Ich bin so frei und gönne mir aktuell eine (in Zahlen: 1) Woche Ferien.

Aber: Ich freue mich dennoch über eure Inputs in den Kommentaren und lese natürlich fleissig mit!
<3

Wenn dir das zu wenige Fails waren, und in den Kommentaren noch nichts ist, findest du deine Erfüllung eventuell im Archiv:

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quelle: ap martinique promotion bureau / cmt usa / luc olivier
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