Endlich! Die lustigsten Bilder und Gifs der Woche sind da!

Ein guter Dienstag startet mit Fails! Bild: instagram/watson

Fail-Dienstag

Der frühe Vogel fängt den Fail

Madeleine Sigrist Folge mir

Mehr «Spass»

Damit du den ganzen Tag etwas zum Lachen hast, wird der Faildienstag jeweils extra früh aufgeschaltet.

Und weil wir hier die beste Community überhaupt haben, können wir uns auch den ganzen Tag hier zusammen beschäftigen. Sorry, Boss, die Arbeit muss warten – jetzt kommen erst einmal Fails!

Lasst es uns tun!

Beginnen wir mit: einer Punktlandung.

Du weisst, dass wir nicht lachen. Nicht über Kinder.

Achtung, es ist bestimmt bald wieder glatt draussen!

Katzen-Karma.

[Achtet auf eure Kinderli, bitte.]

Geschenke immer schön vorsichtig aufmachen, ja?

Wir hoffen, eure Weihnachtsparty war auch sehr läss.

Hatten wir eigentlich schon alle Frühstück?

Der «Wachhund» hat eben andere Prioritäten und Strategien.

Kommen wir nun zum Sport: Es geht ihnen gut, es geht ihnen gut, wie hoch sind die Chancen?!

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Ein schöner Input aus der Community.

Bild: userinput/instagram

Auf watson-Instagram geschickt von einer Userin. Danke dafür!

Na ja. Vielleicht schmeckt er ja ...

Lifehack oder so.

Schlagzeile der Woche: So kann's gehen ...

Mann gibt [umgerechnet] 37'000 Franken aus, um gegen einen Strafzettel über 107 Franken vorzugehen.

War wohl grad keine Socke übrig.

Fail ist nur, wer es nie probiert hat.

Und Sabrina Carpenter (links) freut sich bestimmt trotzdem über die Fan-Kunst.

Nicht sicher, ob Fail oder Win:

Erst aufgegangen und bald fortgegangen.

Tschüss, Teig.

Tattoo der Woche?

Na ja. Immerhin ehrlich.

Passend dazu in der Slideshow: ein paar weitere lustige Kleinanzeigen

Unten geht's weiter ...

1 / 19 16 der irrsten Verhandlungen auf eBay Kleinanzeigen Zur Story. quelle: reddit

Alt, aber leider weihnachtliches Lieblings-Gif:

Uuuuuuuund ...

.... tschüss:

Bonus-Win

Das ist irgendwie süss. <3

Das kleine Hütchen. <:-)

Und nun freuen wir uns natürlich auf deinen lustigen Input auf den Kommentaren! <3

Vorher gibt's natürlich noch alte Faildis aus dem Archiv – wenn du magst: