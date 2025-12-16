Nebel-1°
DE | FR
burger
Spass
Fail-Dienstag

Endlich! Die lustigsten Bilder und Gifs der Woche sind da!

Die lustigsten Bilder der Woche sind da!
Ein guter Dienstag startet mit Fails!Bild: instagram/watson
Fail-Dienstag

Der frühe Vogel fängt den Fail

16.12.2025, 04:50
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Damit du den ganzen Tag etwas zum Lachen hast, wird der Faildienstag jeweils extra früh aufgeschaltet.

Und weil wir hier die beste Community überhaupt haben, können wir uns auch den ganzen Tag hier zusammen beschäftigen. Sorry, Boss, die Arbeit muss warten – jetzt kommen erst einmal Fails!

Lasst es uns tun!

Beginnen wir mit: einer Punktlandung.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Du weisst, dass wir nicht lachen. Nicht über Kinder.

Achtung, es ist bestimmt bald wieder glatt draussen!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Katzen-Karma.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

[Achtet auf eure Kinderli, bitte.]

Und du? Dabei?

Fail-Dienstag

Geschenke immer schön vorsichtig aufmachen, ja?

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Wir hoffen, eure Weihnachtsparty war auch sehr läss.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Hatten wir eigentlich schon alle Frühstück?

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Der «Wachhund» hat eben andere Prioritäten und Strategien.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Kommen wir nun zum Sport: Es geht ihnen gut, es geht ihnen gut, wie hoch sind die Chancen?!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Ein schöner Input aus der Community.

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: userinput/instagram

Auf watson-Instagram geschickt von einer Userin. Danke dafür!

23 Werbungen, die nicht bis zum Ende durchdacht wurden

Na ja. Vielleicht schmeckt er ja ...

Die lustigsten Fails der Woche: Torte für Weihnachten
Bild: reddit

Lifehack oder so.

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram

Schlagzeile der Woche: So kann's gehen ...

Die lustigsten fails der Woche: Schlagzeile der Woche
Bild: instagram

Mann gibt [umgerechnet] 37'000 Franken aus, um gegen einen Strafzettel über 107 Franken vorzugehen.

War wohl grad keine Socke übrig.

Die lustigsten fails der Woche: Pizza am Türknauf
Bild: reddit

Fail ist nur, wer es nie probiert hat.

Die lustigsten fails der Woche: Zeichnung von Sabrina Carpenter
Bild: instagram

Und Sabrina Carpenter (links) freut sich bestimmt trotzdem über die Fan-Kunst.

Nicht sicher, ob Fail oder Win:

Die lustigsten Fails der Woche: Frau auf Dings
Bild: instagram

Erst aufgegangen und bald fortgegangen.

Die lustigsten fails der Woche: Teig verpisst sich aus Kühlschrank
Bild: instagram

Tschüss, Teig.

Tattoo der Woche?

Die lustigsten Fails der Woche: Tattoo der Woche
Bild: instagram

Na ja. Immerhin ehrlich.

Die lustigsten Fails der Woche ebay inserate
Bild: instagram

Passend dazu in der Slideshow: ein paar weitere lustige Kleinanzeigen

Unten geht's weiter ...

1 / 19
16 der irrsten Verhandlungen auf eBay Kleinanzeigen
Zur Story.
quelle: reddit
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Alt, aber leider weihnachtliches Lieblings-Gif:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Uuuuuuuund ...

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

.... tschüss:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Bonus-Win

Das ist irgendwie süss. <3

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Das kleine Hütchen. <:-)

Und nun freuen wir uns natürlich auf deinen lustigen Input auf den Kommentaren!
<3

Vorher gibt's natürlich noch alte Faildis aus dem Archiv – wenn du magst:

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Weihnachtsbäume Stars
1 / 12
Weihnachtsbäume Stars

Bei vielen Stars stehen schon die Christbäume.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Nikon Comedy Wildlife Awards 2025: Das Sieger-Video
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die treffendsten Karikaturen und Memes zu einer verrückten Woche
Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.
Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter -User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉
Zur Story