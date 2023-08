Fail-Dienstag

Gleich wirst du was zu lachen haben – versprochen! (23 Fails, hier)

Sabrina hat heute Namenstag – wenn das kein Grund zum Feiern ist! Schliesslich hat jeder eine mehr oder weniger wichtige Sabrina in ihrem oder seinem Leben. Sabrinas sind aus unserem Leben schlicht nicht wegzudenken.

Genau wie Fails: Ein Leben ohne Fails wäre fast noch trister als ein Leben ohne Sabrinas.

(Bitte scroll schnell weiter, damit diese schreckliche Einleitung endlich ein Ende findet.)

Danke.

Und jetzt: juhu, Fails!



Beginnen wir mit: Spass, Spass, Sp ...

Wir hoffen, du bist heute nicht so angeschissen wie diese Glace-Maschine:

*Wueeeeee ...*

Warum sollte man auch so schwungvoll in einen Laden laufen?

Upsidupsi.

Yay, dein Päckli ist da!

Arschloch der Woche: Herr oder Frau Schwan.

Und dann noch dieses selbstgefällige «Wedeln» am Schluss.

Es gibt Leute, die müssen es im Gym immer übertreiben ... 🙄

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Wir lachen nicht ...

Würden wir nie tun.

(Wueeee ...)

Fart Water.

Apropos Design-Fail: Hier kommen ein paar nette Schaurigkeiten aus der Modeindustrie ...

Bild: reddit

Always forgotten, remembered never.

Für immer vergessen, niemals in Erinnerung.​

(«Twilight» an sich ist überraschenderweise nicht der Fail.)

Es sollte «Devil» heissen. Sieht aber mehr aus wie ...

... «Debil».

Warum Socken nie, nie, niemals Gesichter drauf haben sollten.

... was, Shirt, WAS?

Lass deine Träume nicht.

Es ist einfach so absurd. 😂

Bild: reddit

Wir würden es zu gerne übersetzen, aber.

Amen.

Bild: reddit

«Fart sexy style» – die besten asiatischen T-Shirts EVER

Wurde ... wurde das wirklich zu Ende gedacht?

Hab endlich mein neues Cheminée fertiggestellt.

Aus der beliebten Sparte «Verstörende Hüpfburgen»:

So lieb. :-)

Und ein bisschen Mayo drauf.

Katzen sind ja so süss:

Als Entschädigung: Bester Wuff aller Zeiten.

Übung macht den Meister. Oder so.

Es geht ihm gut, es geht ihm gut. Vermutlich.

Und tschüss.

Bonus-Win

Das ist so cool.

Und jetzt deine Fails in die Kommentare? Ja, juhui!

