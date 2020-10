Spass

Fail-Dienstag

Die lustigsten Bilder und Gifs: Hier kommt der Faildienstag!



Fail-Dienstag

Hier klicken, wenn du was zum Lachen brauchst! Fail Nummer 5 ist wirklich sehr lustig 😷😂

Eine weitere Woche im Herbst des Corona-Jahres 2020. Vermutlich sitzt du gerade einsam im Homeoffice und denkst an die guten alten Zeiten zurück, in denen du dich noch über deine Arbeitskollegen aufregen durftest.

Selbstredend, dass da eine Aufmunterung fällig ist.

Deshalb ohne grössere Umschweife: Hier kommen 24 ausgewählte Gifs und Bilder aus dem Internet.

Ah, und: Sorry für den Cliffhanger im Titel. Aber du wirst sehen, dass wir nicht gelogen haben ...

Und nun: Auf sie mit Gebrüll!

Beginnen wir mit einem Schuss, der nach hinten los ging.

Ja! Nein! Ja! JAAAA! NEEEIN! WARUM?!

Wenn du im Live-TV das erste Mal eine Maske anziehst ...

5 (Der besagte Fail.)

Was ist gerade passiert?

(Also ich habe gelacht ...)

Hier der Trick der Woche.

Neeeeiiiiiiin! 😥

Alt, aber gut:

Alt, aber zu früh gefreut.

Huiiiiiiiii ...

Es geht ihm gut, es geht ihm gut ... (Das hoffen wir jetzt einfach mal.)

(Okay, könnte bitte jemand schnell googeln, was man in dieser Situation machen würde?)

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Vater des Jahres.

Passend dazu eine Slideshow.

Unten geht's weiter mit den Fails ...

86 Gründe, warum man Väter mit ihren Kindern nicht allzu lange allein lassen sollte:

Eine Tinkerbell-Keksdose für jedes Alter ...

bild. Reddit

Hab die Rasensprenger-Anlage installiert, Chef!

Ist schon alt, ich weiss. Aber ich liebe es immer noch: No Safety! Smoking first!

Jeder kennt ein solches Brot.

Passend dazu: dieses Spiegelei.

Win oder Fail? Da wird man doch gerne zum Salat-Esser.

Penis. Ha.

Ya-ay. Endlich keine angelaufene Brille mehr. <3

Vielleicht «Behinderten-Parkplatz». Vielleicht ist es aber auch ein Noten-Schlüssel.

Alt, aber das beste Winter-Gif:

WAS ist hier gerade passiert?

Als gut, tschü-üss!

Bonus-Win

Geiler Siech.

Und jetzt du!

Der Faildienstag wäre nicht der Faildienstag, wenn du nicht deinen Senf dazugeben würdest. Denn schliesslich fängt die Party erst jetzt an! Poste deinen Lieblings-Fail oder den besten Win der Woche in die Kommentare! Juhu!



(Nein, das ist imfall nicht immer der gleiche Text. Ich schreibe ihn immer ein bisschen anders. :))



