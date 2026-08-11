Fail-Dienstag

Die lustigsten Lustigkeiten der Woche gefällig? Immer her damit!

Madeleine Sigrist Folge mir

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Für viele sind die Sommerferien schon vorbei, andere hatten gar keine und warten sehnlichst, bis sie im Herbst eine Auszeit haben. Damit wir nicht in den Sommer-End-Blues verfallen, brauchen wir etwas, das uns wieder aufheitert.



Welch Glück und Segen, dass heute wieder Fail-Dienstag ist, nöd wahr?!

Nun denn …

… kommt herein, tretet ein!

Weil wir so aufgeregt sind, zeigen wir ihn euch jetzt schon: den vermutlich lustigsten Fail der Woche

Und? Wie dein schmeckt Sommer so?

Also … DO drink and drive?

Sehr frei übersetzt: K ein Bier am Steuer.

Augen auf bei der Pool-Bestellung im Internetz!

Wobei man sagen muss, dass man bei folgendem Produktbild schon hätte stutzig werden können:

Und was schliesslich geliefert wurde:

Viel Spass damit.

In der Slideshow: Leute, bei denen die Online-Bestellung ein bisschen schief lief

Unten geht's weiter mit dem Fail-Dienstag

1 / 59 Leute, bei denen die Online-Bestellung schief lief Na ja, beide Varianten sind nicht sonderlich hübsch. 🤷‍♀️🤷‍♂️ quelle: imgur

Wenn im Club plötzlich das Licht angeht:

War jemand (kürzlich) in Bolivien und kann bestätigen, dass manche Schaufensterpuppen so aussehen?

Aaaaah, unser (ehemaliges) Schweizer Kulturgut: die Tobreljone.

(Fälschung der Woche.)

Interessantes Tattoo der Woche:

Eine Bootsfahrt, die ist lustig, eine Bootsfahrt, die ist schön.

Neulich beim Mäc:

Okay – immerhin nicht abgelaufen.

Hatten wir eigentlich schon Sport heute?

Eine Runde Tischtennis, anyone?

Die Legenden besagen, er steckt noch heute dort drin.

Das ist irgendwie einfach sehr traurig.

Hier noch ein Reminder, dass lautes Rauchen untersagt ist.

Vermutlich passend dazu: der Smork Alam.

Und hier, vom Fail zum Win: Wohl eine Ankündigung für alle James-Bond-Fans

Ich glaube, wir hatten noch gar keinen Trick heute ...

Das hat er nicht veridient, der Becher-Drink. :-(

Von welcher Marke ist dieses Shirt?

Shirt: Ja



Kommt schon: WER TUT SO ETWAS???

Alt, aber «Oh.»:

Auch «Oh.» – aber vermutlich etwas teurer:

Immerhin zieht sie ihren Lifestyle durch – und an.

Vor Gericht wegen Ladendiebstahls

Uuuuuuuuund ...

... tschüss!

Bonus-Win

Die ersten Schritte sind doch ein wahrlich bewegender Moment

Das Video in voller Länge gibts hier.

Freuen wir uns jetzt ganz fest über deinen Input mit den lustigsten Bildern der Woche? Ja, das tun wir!

Noch schnell zusammen im Archiv wühlen? Oh ja!