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Fail-Dienstag

Endlich neuer Stoff: Die lustigsten Fails der Woche sind da!

Fail-Dienstag

Die lustigsten Lustigkeiten der Woche gefällig? Immer her damit!

11.08.2026, 06:0411.08.2026, 06:04
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Für viele sind die Sommerferien schon vorbei, andere hatten gar keine und warten sehnlichst, bis sie im Herbst eine Auszeit haben. Damit wir nicht in den Sommer-End-Blues verfallen, brauchen wir etwas, das uns wieder aufheitert.

Welch Glück und Segen, dass heute wieder Fail-Dienstag ist, nöd wahr?!

Nun denn …

… kommt herein, tretet ein!

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gif: instagram

Weil wir so aufgeregt sind, zeigen wir ihn euch jetzt schon: den vermutlich lustigsten Fail der Woche

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gif: reddit

Und? Wie dein schmeckt Sommer so?

Lustige Fails mit Pepsi Plakat
Bild: reddit

Also … DO drink and drive?

Lustige Fails: Verwirrendes Schild zu Alkohol am Steuer
Bild: reddit

Sehr frei übersetzt: Kein Bier am Steuer.

Augen auf bei der Pool-Bestellung im Internetz!

Wobei man sagen muss, dass man bei folgendem Produktbild schon hätte stutzig werden können:

Onlineshopping Vortellung vs. Realität (Fail)
Bild: reddit

Und was schliesslich geliefert wurde:

Surprise
Bild: reddit

Viel Spass damit.

In der Slideshow: Leute, bei denen die Online-Bestellung ein bisschen schief lief

Unten geht's weiter mit dem Fail-Dienstag

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Leute, bei denen die Online-Bestellung schief lief
Na ja, beide Varianten sind nicht sonderlich hübsch. 🤷‍♀️🤷‍♂️
quelle: imgur
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Wenn im Club plötzlich das Licht angeht:

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War jemand (kürzlich) in Bolivien und kann bestätigen, dass manche Schaufensterpuppen so aussehen?

Aaaaah, unser (ehemaliges) Schweizer Kulturgut: die Tobreljone.

Die lustigsten Fails der Woche: Fälschung Toblerone
Bild: reddit

(Fälschung der Woche.)

Interessantes Tattoo der Woche:

Fails: Tattoo der Woche
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Eine Bootsfahrt, die ist lustig, eine Bootsfahrt, die ist schön.

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Neulich beim Mäc:

Lustige Fails: Datum auf Mc Wrap
Bild: reddit

Okay – immerhin nicht abgelaufen.

Hatten wir eigentlich schon Sport heute?

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Eine Runde Tischtennis, anyone?

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Die Legenden besagen, er steckt noch heute dort drin.

Das ist irgendwie einfach sehr traurig.

Lustige Fails: TV Remote im ÖV vergessen
Bild: instagram
What the ...? 14 Bilder, bei denen du dich fragst, was da passiert ist

Hier noch ein Reminder, dass lautes Rauchen untersagt ist.

Lustige Fails: Rauchen verboten
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Vermutlich passend dazu: der Smork Alam.

Lustige Fails: Rauchen verboten
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Und hier, vom Fail zum Win: Wohl eine Ankündigung für alle James-Bond-Fans

Die lustigsten Fails der Woche: 007 Bahn kaputt
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Ich glaube, wir hatten noch gar keinen Trick heute ...

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Das hat er nicht veridient, der Becher-Drink. :-(

Von welcher Marke ist dieses Shirt?
Shirt: Ja

Lustige Fails: Fälschung von Gucci und The North Face und Micky Maus
Bild: reddit

Kommt schon: WER TUT SO ETWAS???

Lustige Fails: Teppich macht Perfektionisten traurig
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Alt, aber «Oh.»:

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Auch «Oh.» – aber vermutlich etwas teurer:

Lustige fails: Haus kaputt
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Immerhin zieht sie ihren Lifestyle durch – und an.

Lustige Fails: Vor Gericht wegen Ladendiebstals
Bild: instagram

Vor Gericht wegen Ladendiebstahls

Uuuuuuuuund ...

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... tschüss!

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Bonus-Win

Die ersten Schritte sind doch ein wahrlich bewegender Moment

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Das Video in voller Länge gibts hier.

Freuen wir uns jetzt ganz fest über deinen Input mit den lustigsten Bildern der Woche? Ja, das tun wir!

Noch schnell zusammen im Archiv wühlen? Oh ja!

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Stieg Larsson
11.08.2026 06:44registriert September 2022
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redbühl
11.08.2026 06:49registriert Juli 2014
Tobreljone, Design by Bujji Hanspetej
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Stieg Larsson
11.08.2026 06:46registriert September 2022
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