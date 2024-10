Gleich gibt's was zu lachen. Endlich. Bild: reddit/instagram

Schon wieder eine Woche rum? Das ist ja wundervoll!

An so einem Dienstag wird einem ja auch immer schön bewusst, dass man selbst nicht der einzige Failer auf dieser Welt ist. Failer – ist das überhaupt ein Wort? Und warum schreibt die Autorin so einen langen Einstieg, obwohl es gar nichts zu sagen gibt?

Fragen über Fragen.

Wir schauen jetzt Fails. Schön, seid ihr da.

Beginnen wir mit: Schwung!

Das war ein persönlicher Angriff.

Sitzt ihr auch alle schön bequem?

Was passieren könnte, wenn dir deine Freundin einen neuen Haarschnitt verpassen will.

Du, wenn du deinen Job zwar machst, aber hässig.

Die Legenden besagen, sie sägt noch heute an diesem Stück Holz.

Freudig-aufgeregte Hunde sind einfach das Beste.

Das würde mir (uns allen) auch passieren:

Das nächste Mal besser mit Dutt! ☝🏻

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Wir sehen hier gleich mehrere Fails.

Armes Fahrrad. :-(

Schlagzeile der Woche:

Mann verhaftet, weil er eine TV-Fernbedienung in verschiedene Häuser gerichtet und den Sender auf Babestation (Fernsehsender für Erwachsene) umgestellt hat.

Diese jungen Menschen und ihre Work-Life-Balance ...

Was soll ich?

Vorsichtig faehren. (ungefähr.)

Kürzlich, im Ausgang ...

Klicken und tippen auf eigene Gefahr.

Nennt man das noch Photobomb?

Eine alte Slideshow zum Thema:

Unten geht's weiter ...

1 / 50 Oh shit! 48 Bilder vom Moment, bevor das Desaster eintritt bild: imgur

Immer wieder supi: der twerkende Batman.

Hier-kannst-du-raus-nein-doch-nicht.

Wenn's passt, passt's, oder?

Nicht sicher, ob Win oder Fail.

Erinnerst du dich daran, wie Katzen sich auf ihr Essen stürzen?

(Ja, schon wieder dieses GIF ;-))

Hier kommt die Hunde-Art.

Alt, aber Flügeli:

Uuuuuund (oh, 1 Trick!) ...

... tschüss.

Es geht ihm gut, es geht ihm gut.

Bonus-Win

Kein typischer Win. Wobei ... Sie scheinen es sehr lustig zu haben. ➡ Win.

Und jetzt deine Fails und Wins in die Kommentare, damit wir nie wieder zurück zur Arbeit müssen? So wollen wir das und nicht anders!

