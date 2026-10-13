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Fail-Dienstag

Endlich was zu lachen: 24 Fails für mehr Spass am Dienstag

Fail-Dienstag

Hier kommt Entspannung für deine gestresste Seele: 24 Fails für mehr Spass am Dienstag

13.10.2026, 04:2613.10.2026, 04:26
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Heute beginnen wir den Fail-Dienstag ausnahmsweise mit einem Meme:

Fail-Dienstag Intro
Bild: reddit/watson

Manchmal braucht man im Leben eine Umarmung – und die kommt in Form von lustigen Fails daher: Die folgenden 24 Bilder und GIFs sollen dich heute erheitern. Und dann wirst du uns in den Kommentaren beglücken, damit wir hoffentlich den ganzen Tag beschäftigt sind.

Los geht der Spass!

Beginnen wir mit: Wintersport

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gif: instagram

Fail für sie, Win für den Affen:

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gif: instagram

Der sieht jetzt nämlich voll gescheit aus.

Aus der Kategorie «Doofe Herbstdeko»:

Lustige Fails: Herbst Kerze
Bild: reddit

FOall. Hoerbst?

Wieso ist Herbst-Deko eigentlich immer so ... doof?
Wieso ist Herbst-Deko eigentlich immer so ... doof?

Na ja, Winterdeko ist auch nicht zwingend besser.

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gif: reddit

Hauptsache, den Rentieren geht es gut.

Lustige Fails: Deko für Weihnachten
Bild: instagram

Es geht ihnen gut.

Surprise
Bild: instagram

Hatten wir eigentlich schon Frühstück?

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gif: instagram

Er auch nicht :-(

Auch ein tolles Produkt. Wer findet alle Fehler?

Lustige Fails: Kalifornien Shirt
Bild: reddit

Wir zählen zwei.

Das Tattoo der Woche:

Lustige Fails: Tattoo der Wocheq
Bild: reddit

Bitte ... was?

Lustige Fails: Tattoo der Wocheq
Bild: reddit

Don't Dream Precim it.

Win: Wie konzentriert sie noch ist.

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: reddit

Passend dazu: Oh shit! 48 Bilder vom Moment, bevor das Desaster eintritt

Unter der Slideshow geht's weiter …

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Oh shit! 48 Bilder vom Moment, bevor das Desaster eintritt
bild: imgur
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Nur noch schnell ein sexy Tik-Tok-Video machen ...

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gif: reddit

Schön ins Schienbein. Lieblingsschmerz. <3

Wieder ein Schild, von dem wir gerne die Geschichte dahinter kennen würden.

Lustige Fails: Schild im Bus mit Sonnenblumekernen
Bild: reddit

Wieso dieser Hass gegen Sonnenblumenkerne?

Was könnte passieren, wenn man ein Dirndl von einer dubiosen Instagram-Werbung kauft?

Erwartung:

Lustige Fails: Dirndl auf Instagram gekauft
Bild: reddit

Realität:

Surprise
bild: reddit

Wir hatten schon lange keinen guten Trick mehr!

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gif: instagram

Du, wenn du dich bei der Arbeit mal wieder geduldig stellen musst:

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gif: instagram

Dafür haben wir nun wirklich gar keine Worte.

Lustige fails: Pizza KI
Bild: reddit
14 Beispiele, die uns vor Augen führen, warum wir KI nicht blind vertrauen sollten
14 Beispiele, die uns vor Augen führen, warum wir KI nicht blind vertrauen sollten

Und wieder einmal fragen wir uns: Ist es ein Fail, wenn es funktioniert?

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: reddit

Der Fail bist du, wenn du nicht verstehst, was hier vor sich geht.

Die lustigsten Fails der Woche
bild: reddit

Die Bitte ist nicht per se falsch, fraglich nur, wofür es sie explizit braucht.

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: reddit

Bitte keine Leute töten

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: reddit

Kleinstes GIF der Woche:

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gif: instagram

(Du kennst die Regel.)

Möglicherweise nicht der Schlauste, aber vielleicht der Herzigste?

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gif: instagram

Aus der Abteilung «Man kann's ja mal probieren»:

Lustiger Fail: Ehering Abdruck als Geburtsmal
Bild: instagram

Ich hatte gestern Abend ein Date und der Typ hat mir erzählt, das sei sein Geburtsmal

Alt, aber Win für den Dackel:

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(Wir lachen nicht über donutlose Kinder.)

Uuuuuuuuuuund ...

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gif: instagram

... tschüss!

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gif: instagram

Wir lachen nicht. Wir lachen nie.

Bonus-Win

Weil Backen auch Win ist, und dieses GIF so ultra befriedigend:

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gif: instagram

🤤🤤🤤

Und jetzt freuen wir uns wie wahnsinnig auf deinen Input in den Kommentaren. Viel Spass uns allen!
❤️

Falls dir danach noch immer langweilig ist, kannst du noch etwas im Archiv stöbern:

Oh, und falls du diesen Psychotest noch nicht gespielt hättest ...

8 Fragen
Cover Image

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