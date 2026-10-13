Endlich was zu lachen: 24 Fails für mehr Spass am Dienstag

Fail-Dienstag

Hier kommt Entspannung für deine gestresste Seele: 24 Fails für mehr Spass am Dienstag

Madeleine Sigrist Folge mir

Mehr «Spass»

Heute beginnen wir den Fail-Dienstag ausnahmsweise mit einem Meme:

Manchmal braucht man im Leben eine Umarmung – und die kommt in Form von lustigen Fails daher: Die folgenden 24 Bilder und GIFs sollen dich heute erheitern. Und dann wirst du uns in den Kommentaren beglücken, damit wir hoffentlich den ganzen Tag beschäftigt sind.

Los geht der Spass!

Beginnen wir mit: Wintersport

Fail für sie, Win für den Affen:

Der sieht jetzt nämlich voll gescheit aus.

Aus der Kategorie «Doofe Herbstdeko»:

FOall. Hoerbst?

Na ja, Winterdeko ist auch nicht zwingend besser.

Hauptsache, den Rentieren geht es gut.

Es geht ihnen gut.

Bild: instagram

Hatten wir eigentlich schon Frühstück?

Er auch nicht :-(

Auch ein tolles Produkt. Wer findet alle Fehler?

Wir zählen zwei.

Das Tattoo der Woche:

Bitte ... was?

Bild: reddit

Don't Dream Precim it.

Win: Wie konzentriert sie noch ist.

Passend dazu: Oh shit! 48 Bilder vom Moment, bevor das Desaster eintritt

Unter der Slideshow geht's weiter …

1 / 50 Oh shit! 48 Bilder vom Moment, bevor das Desaster eintritt bild: imgur

Nur noch schnell ein sexy Tik-Tok-Video machen ...

Schön ins Schienbein. Lieblingsschmerz. <3

Wieder ein Schild, von dem wir gerne die Geschichte dahinter kennen würden.

Wieso dieser Hass gegen Sonnenblumenkerne?

Was könnte passieren, wenn man ein Dirndl von einer dubiosen Instagram-Werbung kauft?

Erwartung:

Realität:

Wir hatten schon lange keinen guten Trick mehr!

Du, wenn du dich bei der Arbeit mal wieder geduldig stellen musst:

Dafür haben wir nun wirklich gar keine Worte.

Und wieder einmal fragen wir uns: Ist es ein Fail, wenn es funktioniert?

Der Fail bist du, wenn du nicht verstehst, was hier vor sich geht.

Die Bitte ist nicht per se falsch, fraglich nur, wofür es sie explizit braucht.

Bitte keine Leute töten

Bild: reddit

Kleinstes GIF der Woche:

(Du kennst die Regel.)

Möglicherweise nicht der Schlauste, aber vielleicht der Herzigste?

Aus der Abteilung «Man kann's ja mal probieren»:

Ich hatte gestern Abend ein Date und der Typ hat mir erzählt, das sei sein Geburtsmal

Alt, aber Win für den Dackel:

(Wir lachen nicht über donutlose Kinder.)

Uuuuuuuuuuund ...

... tschüss!

Wir lachen nicht. Wir lachen nie.

Bonus-Win

Weil Backen auch Win ist, und dieses GIF so ultra befriedigend:

🤤🤤🤤

Und jetzt freuen wir uns wie wahnsinnig auf deinen Input in den Kommentaren. Viel Spass uns allen! ❤️

Falls dir danach noch immer langweilig ist, kannst du noch etwas im Archiv stöbern:

Oh, und falls du diesen Psychotest noch nicht gespielt hättest ...