Fail-Dienstag
Spass XXL! 29 Lustigkeiten für einen besseren Dienstag
Da sind wir ja schon wieder – und da bist auch du schon wieder.
Schön.
Wundervoll.
Grossartigst.
Dann können wir ja loslegen! :-)
Beginnen wir mit: dem besten ersten Eindruck
Kirchenfenster der Woche:
HIhi ... Du weisst schon.
Passend dazu: Dieses Inserat
(Dieser Jesus hat Dinge gesehen ...)
Hatten wir eigentlich schon Frühstück?
Jessesmaria, erschrecken Sie uns doch nicht so!
Ach, Jochen. (Jochen ist ein Win-Typ)
Habt ihr euch gefunden? Wolfgang?
Aus der Sparte «Dinge, die dir heute Nacht den Schlaf rauben»: mal wieder Pikachu.
Und wenn wir schon bei kaputten Kindheitshelden sind: Da wäre noch diese Kindermenükarte mit ... Brian.
Nicht sicher, ob Fail oder Win:
Okidoki.
HALTET DEN WAGEN!!! – Sohn vs. Vater:
Ein kleiner Reminder, dass sich Sommerschlarpen und Rolltreppen nicht allzu gut vertragen:
Und wenn wir grad auf der Rolltreppe sind: Jeder hat Liebe verdient.
(Deshalb vermutlich: Win)
Toilette der Woche:
Allenfalls Win, sofern du einen musikalischen Mitpinkler hast.
Was der Clou bei diesem WC-Design sein soll, ist uns noch schleierhaft.
Passend dazu in der Slideshow: andere, wundervolle Klos
Unten geht's weiter ...
Hier hast du dein Fleisch zurück!
(Win für niemanden.)
Sport ist ... na ja ... nicht immer ohne.
«He was okay!», schreibt der Instagram-Account. Heisst so viel wie: Es geht ihm gut, es geht ihm gut!
Oh, geil, Glace!
Passend dazu: Süsser Kannibalismus
Hab den Automaten an einem sinnvollen Ort hinplatziert, Boss!
Hehe.
(Win für Doggo.)
Bald ist Fussball-WM, hurra!
Wir lachen nicht. Wir lachen nie.
Traurigster Fail der Woche:
Zur Erinnerung diese sommerliche Schlagzeile:
Frauen werden davor gewarnt, sich bei heissem Wetter Eis am Stiel in die Vagina zu stecken, um sich abzukühlen
Währenddessen in Deutschland:
#schlimm.
Alt, aber Otte:
Noch ein schönes Inserat:
Uuuuuuuuuund ... (das Wort zum Dienstag.)
Die Zukunft ist gefährlich. Bitte geh nicht weiter.
... tschüss.
Bonus-Win
Es gibt wenig, was in dieser Jahreszeit DERMASSEN befriedigend ist wie das:
Und jetzt posten wir alle unser lustiges Material in die Kommentare, ja? Das wird ein niemals endender Spass!
Vorher schauen wir wie immer noch im Archiv vorbei:
- Du brauchst was zu lachen? Hier: 27 Fails für mehr Spass am Dienstag
- TITEL TEST Fails
- Bock auf ein bisschen Spass? Hier kommen die lustigsten Fails der Woche
- Hallo, hier! 25 sehr sommerliche Fails, nur für dich
- Fails, so weit das Auge reicht! (Okay, es sind nur 22, aber dafür sind sie sehr lustig)
- 24 Fails für die pure Lust am Scheitern (der anderen)
- 23 Dinge, die Leute tatsächlich online verkaufen wollten