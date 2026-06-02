freundlich14°
DE | FR
burger
Spass
Fail-Dienstag

Endlich wieder da: 29 Fails für einen lustigeren Dienstag

Die lustigsten Fails der Woche
Endlich Fails!Bild: instagram/watson
Fail-Dienstag

Spass XXL! 29 Lustigkeiten für einen besseren Dienstag

02.06.2026, 05:5902.06.2026, 07:26
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Da sind wir ja schon wieder – und da bist auch du schon wieder.

Schön.

Wundervoll.

Grossartigst.

Dann können wir ja loslegen! :-)

Beginnen wir mit: dem besten ersten Eindruck

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Kirchenfenster der Woche:

Die lustigsten Fails der Woche: Kirchenfenster hihi
Bild: reddit

HIhi ... Du weisst schon.

Passend dazu: Dieses Inserat

Die lustigsten Fails der Woche: Anzeige Jesus
Bild: instagam

(Dieser Jesus hat Dinge gesehen ...)

Hatten wir eigentlich schon Frühstück?

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Jessesmaria, erschrecken Sie uns doch nicht so!

Die lustigsten Fails der Woche: Pullover mit optischer Täuschung
Bild: reddit

Ach, Jochen. (Jochen ist ein Win-Typ)

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: reddit

Habt ihr euch gefunden? Wolfgang?

Aus der Sparte «Dinge, die dir heute Nacht den Schlaf rauben»: mal wieder Pikachu.

Die lustigsten Fails der Woche: Pikachu
Bild: reddit

Und wenn wir schon bei kaputten Kindheitshelden sind: Da wäre noch diese Kindermenükarte mit ... Brian.

Die lustigsten Fails der Woche: Shrek als Brian
Bild: reddit

Nicht sicher, ob Fail oder Win:

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: reddit
Surprise
Bild: reddit

Okidoki.

Die lustigsten fails der Woche: Schild
Bild: reddit
18 irre und lustige Schilder, die uns etwas ratlos zurücklassen

HALTET DEN WAGEN!!! – Sohn vs. Vater:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: reddit

Ein kleiner Reminder, dass sich Sommerschlarpen und Rolltreppen nicht allzu gut vertragen:

Die lustigsten fails der Woche: Rolltreppe und Schuh
Bild: reddit

Und wenn wir grad auf der Rolltreppe sind: Jeder hat Liebe verdient.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

(Deshalb vermutlich: Win)

Toilette der Woche:

Die lustigsten fails der Woche: WC und Klavier
Bild: reddit

Allenfalls Win, sofern du einen musikalischen Mitpinkler hast.

Was der Clou bei diesem WC-Design sein soll, ist uns noch schleierhaft.

Die lustigsten Fails der Woche: Klo
Bild: reddit

Passend dazu in der Slideshow: andere, wundervolle Klos

Unten geht's weiter ...

1 / 21
20 Klos, bei denen du dir zweimal überlegst, ob du musst
Bild: toilets with threatening auras
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Hier hast du dein Fleisch zurück!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

(Win für niemanden.)

Sport ist ... na ja ... nicht immer ohne.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

«He was okay!», schreibt der Instagram-Account. Heisst so viel wie: Es geht ihm gut, es geht ihm gut!

Oh, geil, Glace!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Passend dazu: Süsser Kannibalismus

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: reddit

Hab den Automaten an einem sinnvollen Ort hinplatziert, Boss!

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: reddit

Hehe.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

(Win für Doggo.)

Bald ist Fussball-WM, hurra!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Wir lachen nicht. Wir lachen nie.

Traurigster Fail der Woche:

Die lustigsten Fails der Woche: Pizza Crime
Bild: reddit

Zur Erinnerung diese sommerliche Schlagzeile:

Die lustigsten Fails der Woche: Schlagzeile mit Glace
Bild: instagram

Frauen werden davor gewarnt, sich bei heissem Wetter Eis am Stiel in die Vagina zu stecken, um sich abzukühlen

Der Brüller: Wenn Briten brutzeln

Währenddessen in Deutschland:

Die lustigsten fails der Woche
Bild: instagram

#schlimm.

Alt, aber Otte:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Noch ein schönes Inserat:

Die lustigsten Fails der Woche: Inserat für Schuhe
Bild: instagram

Uuuuuuuuuund ... (das Wort zum Dienstag.)

Die lustigsten Fails der Woche: Lustige Übersetzung
Bild: instagram

Die Zukunft ist gefährlich. Bitte geh nicht weiter.

... tschüss.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Bonus-Win

Es gibt wenig, was in dieser Jahreszeit DERMASSEN befriedigend ist wie das:

Satisfying Pressure Washing
by u/NateyDon in Satisfyingasfuck
Und jetzt posten wir alle unser lustiges Material in die Kommentare, ja? Das wird ein niemals endender Spass!

Vorher schauen wir wie immer noch im Archiv vorbei:

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Shein und Co.: Billiger Mist – aber die Photoshop-Pannen sind unbezahlbar
1 / 22
Shein und Co.: Billiger Mist – aber die Photoshop-Pannen sind unbezahlbar

Zur Story.
quelle: reddit
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Rehkitz aus den Fluten in Indiana gerettet
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
22 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
22
Trump braucht dringend eine Gehirn-Spende! Die Woche im Karikaturen-Rückblick
Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.
Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter watson-User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉
Zur Story