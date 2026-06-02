Endlich Fails! Bild: instagram/watson

Fail-Dienstag

Spass XXL! 29 Lustigkeiten für einen besseren Dienstag

Madeleine Sigrist Folge mir

Mehr «Spass»

Da sind wir ja schon wieder – und da bist auch du schon wieder.

Schön.

Wundervoll.

Grossartigst.

Dann können wir ja loslegen! :-)

Beginnen wir mit: dem besten ersten Eindruck

Kirchenfenster der Woche:

HIhi ... Du weisst schon.

Passend dazu: Dieses Inserat

(Dieser Jesus hat Dinge gesehen ...)

Hatten wir eigentlich schon Frühstück?

Jessesmaria, erschrecken Sie uns doch nicht so!

Ach, Jochen. (Jochen ist ein Win-Typ)

Habt ihr euch gefunden? Wolfgang?

Aus der Sparte «Dinge, die dir heute Nacht den Schlaf rauben»: mal wieder Pikachu.

Und wenn wir schon bei kaputten Kindheitshelden sind: Da wäre noch diese Kindermenükarte mit ... Brian.

Nicht sicher, ob Fail oder Win:

Bild: reddit

Okidoki.

HALTET DEN WAGEN!!! – Sohn vs. Vater:

Ein kleiner Reminder, dass sich Sommerschlarpen und Rolltreppen nicht allzu gut vertragen:

Und wenn wir grad auf der Rolltreppe sind: Jeder hat Liebe verdient.

(Deshalb vermutlich: Win)

Toilette der Woche:

Allenfalls Win, sofern du einen musikalischen Mitpinkler hast.

Was der Clou bei diesem WC-Design sein soll, ist uns noch schleierhaft.

Passend dazu in der Slideshow: andere, wundervolle Klos

Unten geht's weiter ...

Hier hast du dein Fleisch zurück!

(Win für niemanden.)

Sport ist ... na ja ... nicht immer ohne.

«He was okay!», schreibt der Instagram-Account. Heisst so viel wie: Es geht ihm gut, es geht ihm gut!

Oh, geil, Glace!

Passend dazu: Süsser Kannibalismus

Hab den Automaten an einem sinnvollen Ort hinplatziert, Boss!

Hehe.

(Win für Doggo.)

Bald ist Fussball-WM, hurra!

Wir lachen nicht. Wir lachen nie.

Traurigster Fail der Woche:

Zur Erinnerung diese sommerliche Schlagzeile:

Frauen werden davor gewarnt, sich bei heissem Wetter Eis am Stiel in die Vagina zu stecken, um sich abzukühlen

Währenddessen in Deutschland:

#schlimm.

Alt, aber Otte:

Noch ein schönes Inserat:

Uuuuuuuuuund ... (das Wort zum Dienstag.)

Die Zukunft ist gefährlich. Bitte geh nicht weiter.

... tschüss.

Bonus-Win

Es gibt wenig, was in dieser Jahreszeit DERMASSEN befriedigend ist wie das:

Und jetzt posten wir alle unser lustiges Material in die Kommentare, ja? Das wird ein niemals endender Spass!

Vorher schauen wir wie immer noch im Archiv vorbei: