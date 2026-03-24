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Fail-Dienstag

Dinge, die Leute tatsächlich versucht haben, online zu verkaufen

Die lustigsten Dinge, die Leute versuchen online zu verkaufen
Bild: reddit/facebook/watson
Fail-Dienstag

24 Dinge, die Leute tatsächlich online verkaufen wollten

Oh, ein Faildienstag-Special!
24.03.2026, 04:3724.03.2026, 04:37
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Im Internetz kann man nicht nur Dinge verscheppern, die man einst liebte und nun nicht mehr, sondern auch selbstgemachte Kunst, beziehungsweise «Kunst».

Hier kommt 23 Mal Ramsch, von dem tatsächlich jemand glaubte, man könne ihn im Internet (teilweise für viel Geld) verkaufen.

Da wäre etwa diese hübsche Harry-Potter-Puppe mit Brille aus ... Zähnen.

Dinge, die Leute tatsächlich im Internet verkauften
Bild: reddit

Oculus Reparo, aber dalli!

Eine Rarität! Sichere dir diesen Dino-Chip noch heute!

Dinge, die Leute versuchten, Online zu verkaufen
Bild: reddit

Mc-Donalds-Fritte, die aussieht wie ein Dinosaurier

200 läppische Dollar für dieses Kunstwerk? Schnäppchen!

Fail: Dinge, die Leute online verkaufen wollen
Bild: reddit

Einmal im Leben so viel Selbstbewusstsein haben …

Fail: Dinge, die Leute online verkaufen wollen
Bild: reddit

Hatten wir schon Frühstück? Birthday Cacks für zwischendurch!

Die lustigsten Dinge, die Leute versuchten, online zu verkaufen
Bild: reddit
Surprise
BITTE TÖTE MICH.Bild: reddit

Das ist nicht nur Kunst, sondern High Fashion!

Dinge, von denen Leute glaubten, man könne sie online verkaufen
Bild: reddit

Seltene, mit Juwelen besetzte Banane

Hier ist vor allem der Preis totaler Wucher. Das Werk an sich ist … interessant im positiven Sinne.

Lustige DInge, die online verkauft werden
Bild: reddit
ÄHM HALLO WO IST DER FAIL-DIENSTAG??!!!
Autorin Sigrist ist auf Reisen, weshalb der dienstägliche Spass bis Ende März in etwas anderem Kleid daherkommt. Wir wünschen trotzdem beste Unterhaltung und freuen uns auf deinen Input in den Kommentaren.

Oder hier: Jesus nach einer durchzechten Nacht – auf Leinwand.

Dinge, die Leute versucht haben zu verkaufen
Bild: reddit

Ein wirklich cooler Zwiebelring, wenn man Mazda-Fan ist.

Lustige Dinge, die Leute versucht haben, im Internet zu verkaufen
Bild: reddit

Audi könnte schliesslich jeder.

Für grosse Elvis-Fans hätten wir dieses Schmuckstück im Angebot.

Lustige Dinge, die Leute versuchten, im Internet zu verkaufen
Bild: reddit

Wenn wir für die 69 Dollar auch die lustige Geschichte dazu bekommen, sind wir dabei!

Lustige Dinge, die Leute im Internet zu verkaufen versuchten
Bild: reddit

Okay, das ist ziemlich irr.

Dinge, die Leute im Internet verkaufen
Bild: reddit

Hitler-Stinktier

Win ist, dass dieser Mann gleich vorzeigt, was man mit diesem tollen Bett alles machen kann:

Lustiege Dinge, die Leute versucht haben, im Internet zu verkaufen
Bild: reddit

Diesen Einsatz schätzen wir sehr!

Dinge, die Leute versuchten, online zu verscherbeln
Bild: reddit

Schweinegrill aus Edelstahl

(Langsam beschleicht uns das Gefühl, diese Leute vermarkten sich lieber selbst.)

Dinge, die Leute versucht haben, online zu verkaufen
Bild: facebook

Passend dazu: eine unserer Lieblings-Slideshows

Unten geht's weiter mit den Inseraten.

24 Leute, die versuchen, Spiegel zu fotografieren

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Und NUN: 24 Leute, die versuchen, Spiegel zu fotografieren
quelle: twistedsifter.com / twistedsifter.com
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Man kann es ja mal versuchen ...

Dinge, die Leute zum Verkauf anbieten
Bild: reddit

Wohnzimmer-Möbel mit Tiermustern

Angebrauchte Duschlotionen im Netz zum Verkauf anbieten. Wer dreist genug ist, kann das.

Dinge, die Leute ins Netz gestellt haben
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Körper-Duschgel riecht gut

Für Freunde von Pferde-Kunst:

Lustige Dinge, die im Netz zum Verkauf angeboten werden: Pferd
Bild: reddit

50$ für ein geklautes Einkaufswägelchen? Klingt fair.

Dinge, die Leute online zum Verkauf anbieten
tBild: reddit

Aus der Sparte «Dinge, die versuchen werden, dich in der Nacht zu töten»:

Dinge, die online zum Verkauf angeboten werden
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Dieser «Barbie»-Stuhl.

Zum obigen Harry-Potter mit Zähnen: dieses hübsche Hogwarts-Emblem

Dinge, die Leute tatsächlich ins Internet zum Verkauf stellten
Bild: reddit
Dinge, die Leute tatsächlich ins Internet zum Verkauf stellten
Bild: reddit

Was bitte ist ein «leicht gebrauchter Sarg»?

Dinge, die Leute versucht haben, online zu verkaufen
Bild: reddit

Keine Sorge, alles glutenfrei!

Dinge, die Leute im Internet verkaufen: Würste
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Wir haben genug gesehen, vielen Dank.

Dinge, die Leute versuchten, online zu verkaufen
Bild: reddit

Ein massiver Turm aus Babybel-Wachshüllen

Passend dazu:

Dinge, die Leute versucht haben, online zu verscheppern – in 23 irren Inseraten
Und nun freuen wir uns über deine Lustigkeiten in den Kommentaren, hurra!

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