Dinge, die Leute tatsächlich versucht haben, online zu verkaufen

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Fail-Dienstag

24 Dinge, die Leute tatsächlich online verkaufen wollten

Oh, ein Faildienstag-Special!

Madeleine Sigrist Folge mir

Mehr «Spass»

Im Internetz kann man nicht nur Dinge verscheppern, die man einst liebte und nun nicht mehr, sondern auch selbstgemachte Kunst, beziehungsweise «Kunst».

Hier kommt 23 Mal Ramsch, von dem tatsächlich jemand glaubte, man könne ihn im Internet (teilweise für viel Geld) verkaufen.

Da wäre etwa diese hübsche Harry-Potter-Puppe mit Brille aus ... Zähnen.

Oculus Reparo, aber dalli!

Eine Rarität! Sichere dir diesen Dino-Chip noch heute!

Mc-Donalds-Fritte, die aussieht wie ein Dinosaurier

200 läppische Dollar für dieses Kunstwerk? Schnäppchen!

Einmal im Leben so viel Selbstbewusstsein haben …

Bild: reddit

Hatten wir schon Frühstück? Birthday Cacks für zwischendurch!

BITTE TÖTE MICH. Bild: reddit

Das ist nicht nur Kunst, sondern High Fashion!

Seltene, mit Juwelen besetzte Banane

Hier ist vor allem der Preis totaler Wucher. Das Werk an sich ist … interessant im positiven Sinne.

ÄHM HALLO WO IST DER FAIL-DIENSTAG??!!! Autorin Sigrist ist auf Reisen, weshalb der dienstägliche Spass bis Ende März in etwas anderem Kleid daherkommt. Wir wünschen trotzdem beste Unterhaltung und freuen uns auf deinen Input in den Kommentaren.

Oder hier: Jesus nach einer durchzechten Nacht – auf Leinwand.

Ein wirklich cooler Zwiebelring, wenn man Mazda-Fan ist.

Audi könnte schliesslich jeder.

Für grosse Elvis-Fans hätten wir dieses Schmuckstück im Angebot.

Wenn wir für die 69 Dollar auch die lustige Geschichte dazu bekommen, sind wir dabei!

Okay, das ist ziemlich irr.

Hitler-Stinktier

Win ist, dass dieser Mann gleich vorzeigt, was man mit diesem tollen Bett alles machen kann:

Diesen Einsatz schätzen wir sehr!

Schweinegrill aus Edelstahl

(Langsam beschleicht uns das Gefühl, diese Leute vermarkten sich lieber selbst.)

Passend dazu: eine unserer Lieblings-Slideshows

Unten geht's weiter mit den Inseraten.

24 Leute, die versuchen, Spiegel zu fotografieren

1 / 26 Und NUN: 24 Leute, die versuchen, Spiegel zu fotografieren quelle: twistedsifter.com / twistedsifter.com

Man kann es ja mal versuchen ...

Wohnzimmer-Möbel mit Tiermustern

Angebrauchte Duschlotionen im Netz zum Verkauf anbieten. Wer dreist genug ist, kann das.

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Körper-Duschgel riecht gut

Für Freunde von Pferde-Kunst:

50$ für ein geklautes Einkaufswägelchen? Klingt fair.

Aus der Sparte «Dinge, die versuchen werden, dich in der Nacht zu töten»:

Dieser «Barbie»-Stuhl.

Zum obigen Harry-Potter mit Zähnen: dieses hübsche Hogwarts-Emblem

Bild: reddit

Was bitte ist ein «leicht gebrauchter Sarg»?

Keine Sorge, alles glutenfrei!

Wir haben genug gesehen, vielen Dank.

Ein massiver Turm aus Babybel-Wachshüllen

Passend dazu:

Und nun freuen wir uns über deine Lustigkeiten in den Kommentaren, hurra!

Lieber noch etwas im Faildienstag-Archiv stöbern? Aber mit Freude: