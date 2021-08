In den USA erkranken immer mehr Kinder schwer an Covid-19. Das sind die möglichen GrĂŒnde

In den USA gehen die Corona-Infektionszahlen seit rund einem Monat steil nach oben. Besonders betroffen sind die sĂŒdlichen Staaten – und dort immer öfter auch Kinder.

Fangen wir mit der guten Nachricht an. In Florida nahmen die Hospitalisationen am Samstag erstmals nach 14 Rekord-Tagen in Serie wieder leicht ab. Zuletzt wurden 16'100 Personen hospitalisiert.

Der SĂŒdstaat ist aktuell einer der am meisten betroffenen in Sachen Covid-19. Obwohl nur 6,5 Prozent der US-amerikanischen Bevölkerung in Florida lebt, kommt jeder fĂŒnfte Covid-Hospitalisierte in den USA aus dem SĂŒdstaat. Über 3000 liegen dabei auf einer Intensivstation, womit diese zu rund 90 Prozent