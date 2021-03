Genug vom polemischen Verhüllungsdiskurs? Hier 23 lustige Verpackungen

Spass

Sollen die politischen Kommentatoren mit ihren polemischen Parolen nur um sich wüten. Wir konzentrieren uns derweil auf Bekömmlicheres.

Die Abstimmungen in der Schweiz stehen an. Ganz zuoberst auf der Prioritätenliste der Demokratie steht in dieser prekären Zeit der Krise die Frage, ob Stoff im Gesicht getragen werden darf oder nicht. Die Volksseele fühlt sich verstanden und gibt sich selbstlos einem emotionalen Verstümmelungskampf hin. Eine Triggerwarnung auf Volksinitiativen dieser Art wäre eine Überlegung wert.

Ob es nun um die Stärkung der Frauenrechte geht oder eben gerade nicht oder ob es um die Eingrenzung von Extremismus geht oder eben halt doch einfach eine rassistisch anmassende Übersteigerung ethnischer Klischees ist – so wirklich einig ist man sich nicht überall.

Oder ist es doch ein Votum gegen dunkle, grosse Sonnenbrillen?

Bild: KEYSTONE

Denn ohne Sonnenbrille wirkt der Extremismus gar nicht mal mehr so extrem.

Bild: KEYSTONE / montage watson

Ja, es scheint ein wahnsinnig vielschichtiges Thema zu sein. Fakt ist jedoch: Verhüllungen scheinen die Menschen zu bewegen. Und Verhüllungen sind letztlich auch unsere Kleider. Und Kleider sind die Verpackung des Menschen. Und Verpackungen sind immerhin lustig. Das tut ja auch mal gut. Zu lachen, anstatt zu hassen, nicht wahr?

Wer solche Lieferdienste hat, braucht keine Feinde mehr:

«(In dieser Box ist keine) PORNOGRAFIE.»

Da war wohl jemand durstig ...

Mhh ... okay?

Natürliches Allzweck-Weissmehl. Täglich in Utah geerntet.

Aha!

Bild: reddit

Aufbewahrungshinweise: Überraschung! Es ist kein Mehl. Wir schreiben das nur auf den Karton, damit es niemand stiehlt. Und jetzt mach das Paket auf!

Was ich mir vorstelle, wenn ich irgendwo «Ausreichend frankieren» lese:

Bild: reddit

Das ist Musik in den Ohren der Waffenlobby!

«Musikinstrument.»

Fake it 'til you make it 💪💯

«Kunststoff einsparen.»

«Doch, Schatz, ich schwör', es waren nur zwei Zahnbürsten!»

Die Antwort auf die Frage, was denn Kunst überhaupt ist?

«artisanal» = handwerklich



«art is anal» = Kunst ist anal



Der will doch förmlich, dass man hingafft!

Wie meinst du, deine Toilette ist nicht so gross?

«Toilettensitz»

Ist es auch dann Rassismus, wenn man gar nicht mehr weiss, gegen wen sich der richtet?

Einfach damit du nicht vergisst, wo das alles genau herkommt!

Mh, ich mag es, wenn die Verpackung Dirty Talk beherrscht ...

Wenn du anstatt des Files «FinalFinal_V3_ENDGÜLTIG» das File «Final_V2_FINALE_VERSION» nimmst:

«Nicht sicher, wo die Plastikausbeulung platziert werden soll. Text muss möglicherweise noch angepasst werden»

Geht's noch irgendwie dümmer?

Ja, es geht noch dümmer!

Ein klassischer Fall von «Moll, verhebet».

«Ausreichend sicher»

Wenn ein politischer Kompromiss eine Pizza wäre:

M&M's mögen sich nun mal ¯\_(ツ)_/¯

Wir präsentieren: Die abenteuerlichste Zahnbürste der Welt!

«Extremes Haar ZahnQuälgeister und eine Krevette»

Wenn der Bär aus der Toilettenpapier-Werbung am Wochenende am Konzert seiner Lieblings-Rockband ist:

Dein Gesicht im WC-Spiegel auf der Party, wenn du meinst, dass du noch gar nicht mal so besoffen bist:

Ha!

«Du bist neugierig. Ich mag dich.»

(jdk)

