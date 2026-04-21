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Fail-Dienstag

Endlich sind sie da: die lustigsten Fails der Woche!

Die lustigsten Fails der Woche
Endlich haben wir was zu lachen!Bild: reddit/instagram/watson
Fail-Dienstag

Na – öfter hier? 😏😏😏

Ja, aber hallo?! Hoffentlich bist du jeden Dienstag hier!
21.04.2026, 05:0421.04.2026, 05:04
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Gut. Jetzt, wo wir das geklärt haben, kommt hier der Stoff, der dich wirklich glücklich macht: aus kalendarischen Gründen sind es heute 21 Fails an der Zahl.

Was sind wir doch glücklich, dass wir uns haben! Lasst uns keine Zeit verlieren …

Auf die Fails mit Gebrüll!

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gif: instagram

Wir lachen nicht über Kinder. Wir lachen nie.

Beginnen wir mit: purer Spannung und Freude!

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gif: instagram

Neulich mit weissem Haarband beim Passfoto-Schiessen: «Ich habe meinen Mann ausdrücklich gebeten, auf den Bildschirm zu schauen und zu überprüfen, ob alles in Ordnung aussieht.»

Die lustigsten Fails der Woche: Haarband in Passfoto
via reddit

Kleiner Reminder, dass sich auch Flipflops und Rolltreppen nicht allzu gut vertragen.

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: reddit

:'-(

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: reddit

Der Fail bist du, wenn du Sachen siehst, die nicht da sind.

Die lustigstenFails der Woche: optische Täuschung
Bild: reddit

(So wie ich.)

Schnäppchen-Alarm!

Die lustigsten Fails der Woche: Kaufe 2, bekomme 0 gratis
Bild: reddit

Kaufe 2, bekomme 0 gratis dazu

Hatten wir heute schon 1 Trick?

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gif: instagram

Beziehungsstatus: Es ist kompliziert

Die lustigsten Schlagzeilen der Woche (Fail)
Bild: instagram

Ich wurde von einer KI-Deepfake-Version von Jennifer Aniston um Hunderte von Pfund betrogen, die mir sagte, sie liebe mich

Nachzulesen hier (Daily Mail)

Noch eine grossartige Schlagzeile:

Fails: Lustige Schlagzeile
Bild: instagram

Frustrierter Vater benutzt seinen 1,80 m grossen Sohn, um die Stadtverwaltung dazu zu bewegen, ein tiefes Schlagloch zu reparieren

Nachzulesen hier [Englisch]

30 Memes, die Grossbritannien auf den Punkt bringen

Dinge, die vermutlich nur an einem Dienstag passieren:

Man's lawnmower explodes out of nowhere
by u/HappySeaweed5215 in Wellthatsucks

Warum es Hairstylisten braucht – erklärt in sechs Sekunden.

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gif: instagram

Mhm, danke, Lift. Sehr sensibel von dir.

Die lustigsten Fails der Woche: Lift
Bild: reddit

Heute ist der Tag, an dem wir die Treppe nehmen

Selbstironisches Tattoo der Woche:

Die lustigsten Fails der Woche: Tattoo der Woche
Bild: reddit

Niemals ein Fehler, sondern eine Lehre

Die lustigsten Fails der Woche: Tattoo der Woche
failuer??????Bild: reddit

Liebe Versicherungsgesellschaft, ...

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: reddit

Elsa, geht ... geht es dir gut?

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram

Weil sich jemand letzte Woche diese Slideshow wünschte:

Unten geht's weiter ...

1 / 38
37 Menschen, die aus Versehen ihre Umgebung angezogen haben
Der Teppich hat sein Outfit geklaut. Frechheit! Bild: instagram/agrimisadventures
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Social-Media-Opa der Woche:

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: reddit

Mein Opa macht der Werbung regelrecht Avancen

Hallo, du Schöne

Alt, aber upsi:

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: imgur

Das übersetzen wir nicht.

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram

🙂

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram

Wer, wann, wie oft ... Wir haben Fragen.

Uuuund ...

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gif: instagram

(Dabei hatte er sich so auf den coolen Move gefreut.)

... tschüss!

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Bonus-Win

Sumo-Ringer scheinen coole Typen zu sein.

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gif: instagram
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