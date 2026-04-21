Endlich haben wir was zu lachen! Bild: reddit/instagram/watson

Fail-Dienstag

Na – öfter hier? 😏😏😏

Ja, aber hallo?! Hoffentlich bist du jeden Dienstag hier!

Madeleine Sigrist Folge mir

Mehr «Spass»

Gut. Jetzt, wo wir das geklärt haben, kommt hier der Stoff, der dich wirklich glücklich macht: aus kalendarischen Gründen sind es heute 21 Fails an der Zahl.

Was sind wir doch glücklich, dass wir uns haben! Lasst uns keine Zeit verlieren …

Auf die Fails mit Gebrüll!

Wir lachen nicht über Kinder. Wir lachen nie.

Beginnen wir mit: purer Spannung und Freude!



Neulich mit weissem Haarband beim Passfoto-Schiessen: «Ich habe meinen Mann ausdrücklich gebeten, auf den Bildschirm zu schauen und zu überprüfen, ob alles in Ordnung aussieht.»

Kleiner Reminder, dass sich auch Flipflops und Rolltreppen nicht allzu gut vertragen.

:'-(

Bild: reddit

Der Fail bist du, wenn du Sachen siehst, die nicht da sind.

(So wie ich.)

Schnäppchen-Alarm!

Kaufe 2, bekomme 0 gratis dazu

Hatten wir heute schon 1 Trick?

Beziehungsstatus: Es ist kompliziert

Ich wurde von einer KI-Deepfake-Version von Jennifer Aniston um Hunderte von Pfund betrogen, die mir sagte, sie liebe mich

Nachzulesen hier (Daily Mail)

Noch eine grossartige Schlagzeile:

Frustrierter Vater benutzt seinen 1,80 m grossen Sohn, um die Stadtverwaltung dazu zu bewegen, ein tiefes Schlagloch zu reparieren

Nachzulesen hier [Englisch]

Dinge, die vermutlich nur an einem Dienstag passieren:

Warum es Hairstylisten braucht – erklärt in sechs Sekunden.

Mhm, danke, Lift. Sehr sensibel von dir.

Heute ist der Tag, an dem wir die Treppe nehmen

Selbstironisches Tattoo der Woche:

Niemals ein Fehler, sondern eine Lehre

failuer?????? Bild: reddit

Liebe Versicherungsgesellschaft, ...

Elsa, geht ... geht es dir gut?

Weil sich jemand letzte Woche diese Slideshow wünschte:

Unten geht's weiter ...

1 / 38 37 Menschen, die aus Versehen ihre Umgebung angezogen haben Der Teppich hat sein Outfit geklaut. Frechheit! Bild: instagram/agrimisadventures

Social-Media-Opa der Woche:

Mein Opa macht der Werbung regelrecht Avancen



Hallo, du Schöne

Alt, aber upsi:

Das übersetzen wir nicht.

🙂

Wer, wann, wie oft ... Wir haben Fragen.

Uuuund ...

(Dabei hatte er sich so auf den coolen Move gefreut.)

... tschüss!

Bonus-Win

Sumo-Ringer scheinen coole Typen zu sein.

Ob Win oder Fail: Jetzt freuen wir uns über deinen Input in den Kommentaren. Hurra!

Mehr (alten) Spass gibt's im Archiv: