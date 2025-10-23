30 Memes, die Grossbritannien perfekt auf den Punkt bringen

30 Memes, die Grossbritannien auf den Punkt bringen

Wir präsentieren: «The Great British Meme» – aus den Urtiefen des Webs.

Oliver Baroni Folge mir

Mehr «Spass»

Hand hoch, wer neulich in Grossbritannien war! Nun, ihr werdet die folgenden Memes problemlos verstehen. Und für alle, welche die britischen Inseln etwas weniger oft bereisen: Die folgenden Funde, gesammelt in der Wildnis der Instaredditsphäre, werden euch die dortige Kultur und deren Menschen näher bringen.

Etwa dieser «Only in England»-Moment:

Newquay: Doofer Touri parkiert am Strand (weil gratis). Auto versinkt im Sand. Flut kommt. Uuuuuuuund dann ... ein Anwohner namens Trompeter-Barry (ohne Scheiss!) taucht auf und spielt den Zapfenstreich, während das Auto langsam unter den Wellen verschwindet.

Bild: GBM via reddit/insta

«Ein Moment echter gemeinsam erlebter Freude»:

Hatte gerade eine wahrhaft britische Begegnung:



Ich war gerade dabei, mein uraltes Velo abzuschliessen, als ein alter Mann mit Cockney-Akzent bemerkte: «Sowas wird dir niemals geklaut, Schatz». Und mit perfektem komödiantischem Timing antwortete ein zufällig vorbei spazierender Junkie: «Ich würde so was von.»



Wir mussten alle drei lachen – ein wunderschöner Moment echter gemeinsamer Freude.

Bild: GBM via reddit/insta

Und nun drei Beispiele zum Thema «Kundenkontakt in Grossbritannien»:

1 Amazon-Kundendienst: «Hallo, ich bin Abigail. Spreche ich mit Lucy Harrison?»

Lucy: «Die App sagt, das Paket wurde dem Rezeptionisten übergeben. Ich habe aber keinen. Ich wohne in einem Haus. Lol.»

Amazon: «Lol.»

Bild: Context Brits via Instabang

2 Tesco-Home-Delivery kommt.

Ich tue meinen bellenden Hund in ein anderes Zimmer.

Er: Was für ein Hund ist das?

Ich: Ein Chocolate Labrador.

Er: Wird sie zur Haustür hinausrennen?

Ich: Nein. Sie wird einfach mega im Weg sein.

Er: Es macht mir nichts aus, wenn sie im Weg ist.

Ich: Möchtest du den Hund sehen?

Er: Ja, gerne.

Bild: GBM via reddit/insta

3 Der Deliveroo-Fahrer sah, dass ich «Hot Fuzz» am Schauen bin und fragte, ob er kurz bleiben darf. Lol. Bild: Context Brits via Instabang

Zum Glück war die Adresse des Besitzers im gefundenen Portemonnaie drin ...

«Hier ist dein Portemonnaie zurück. Ich habe alles drin gelassen (ausser den 10 Pfund, die ich für diese Grusskarte, Speck, Eier, ein paar Mini-Donuts und eine Briefmarke verwendet habe. Sorry).» Bild: Context Brits via Instabang

... somit konnte es dem Besitzer retourniert werden.

Weisch, wenn Hässigkeit humorvoll daherkommt, wird sie für den Adressaten fast schon unterhaltsam:

«Ich bin mir ziemlich sicher, dass Jesus nicht wie ein Idiot parkiert hätte.»

Bild: Context Brits via Instabang

«Spielplatzkontrolle morgen um 7:45h!»

«Und wer soll den Platz denn kontrollieren? Fucking Aquaman?»

Bild: Context Brits via Instabang

Für Song-Wünsche bitte QR-Code scannen!

«Beim Verlassen des Lokals bitte unsere Nachbarn daran erinnern, dass betrunkene Menschen seit jeher dieses Etablissement lärmend verlassen haben – lange bevor ihr beschlossen habt, Häuser ausgerechnet nebenan zu kaufen.»

Bild: Context Brits via Instabang

Die Briten lieben ihre Promis dafür, dass sie so umgänglich und sympathisch sind ... oder? Oder?

Oasis-Fanpage: «Oasis ist nominiert, in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen zu werden!»

Liam Gallagher: «RNR Hall of Fame ist für WICHSER.»

Random Oasis-Fan Beatriz: «Was machst du aber, wenn ihr gewinnt?»

Liam: «Logischerweise hingehen und sagen, es ist das Beste ÜBERHAUPT.»

Bild: Context Brits via Instabang

Mark E. Smith von der Kultband The Fall, zur Frage, was er tun würde, wenn er Premierminister wäre:

«Ich würde den Preis für Zigaretten halbieren, die Steuer auf gesunde Lebensmittel verdoppeln und dann Frankreich den Krieg erklären.» Bild: Context Brits via Instabang

Verehrte Damen und Herren – Captain Jean-Luc Picard von der USS Enterprise. Einfach mal so für zwischendurch:

Hmm. Ehrgeiziger Karriere-Sprung:

«Boris Johnson, Taliban-Pressesprecher» Bild: GBM via reddit/insta

Okay, das verstehen alle:

Bild: GBM via reddit/insta

Hey, das Buch erfüllt offenbar vollumfänglich seinen Zweck ...

«Wie man gut schläft» – bestes verdammtes Buch ever.

Bild: Context Brits via Instabang

Ja. Du fühlst dich so, ... weil es so ist:

«Du magst dich vielleicht alleine fühlen, doch du bist es auch.»

Bild: GBM via reddit/insta

Okay genau diesen Lätsch ziehen Schweizer auch:

Vielleicht ist es einfach ein «White People»-Ding lol. Bild: GBM via reddit/insta

Und jap, auch das hier gilt glaub auch für die Schweiz:

Der Nice Guy Kebab Mann:

-Echtes Lächeln

-Immer freundlich

-Nennt dich «Chef» und «mein Freund»

-Hört sich deine betrunkenen Stories an

-Lacht über deine schlechten Witze

-Geizt nie mit dem Dönerfleisch

-Bietet dir gesunden Salat an

-Hat eine grosse Auswahl an Saucen

-Gibt dir ein Daumen hoch

Bild: GBM via reddit/insta

Kurze Hosen bei Minus 5 Grad? Wir tippen auf Nordengland.

Bild: GBM via reddit/insta

«PSST! STRENG GEHEIMER ATOMBUNKER!! NIEMANDEM SAGEN!!!»

Bild: GBM via reddit/insta

Wie die Briten ihre problematische Geschichte verarbeiten? Mit Humor:

Englische Schüler während des Geschichtsunterrichts: «Sind denn wir die Bösen?»

Bild: GBM via reddit/insta

Zugegeben, das British Museum ist dafür auch ein geiles Museum ...

Bild: GBM via reddit/insta

Aber am Ende will trotzdem jeder Englisch lernen.

«Wenn Leute sich über dein Empire lustig machen, weil es sein gesamtes Territorium verloren hat, ... aber Englisch in allen Teilen der Welt gesprochen wird.»

Bild: GBM via reddit/insta

Dies, obwohl Englisch zuweilen ordentlich schwierig sein kann:

Eine Schere = «a pairs of scissors» (wörtlich «ein Paar Scheren») ... und wie sollen dann zwei Stück davon heissen??

Bild: GBM via reddit/insta

Wenn die ausländerfeindliche Daily Mail wieder mal Stimmung gegen Migranten macht, ...

Schlagzeile: «Fast eine MILLION Menschen in Grossbritannien können kein Englisch!»

Interessant.

Und nun bitte die Zahlen für britische Expats in Spanien, bitte!

Bild: GBM via reddit/insta

... reagiert die britische Leserschaft mit aufgebrachten Leserbriefen:

«OFFENB AR k ostet es unserer National Health Service mehr als 300'000 Pfund pro Jahr, fremde Gegenstände aus dem Rektum von Menschen zu entfernen. Weshalb entfernen wir nicht britische Gegenstände stattdessen? War denn Brexit umsonst?»

Bild: GBM via reddit/insta

Hmm. Eine merkwürdige Korrelation:

Ausbruchsgebiete der Rinderwahn-Seuche verglichen mit den Wahlergebnissen des Brexit-Referendums.

Bild: GBM via reddit/insta

«Zu viele Details» – eine Entschuldigung:

Die Polizei in York entschuldigte sich für «zu viele Detailangaben» in einem Facebook-Beitrag über einen Exhibitionisten, in dem der Verdächtige als «dicker nackter Mann mit kleinem Penis und tief hängenden Hoden» beschrieben wurde.

Bild: Context Brits via Instabang

Etwas Herzerwärmendes zum Schluss: